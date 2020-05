Pronostici Calcio: analisi e scommesse sul 8° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia dal 8 al 10 maggio 2020

Continua il campionato di calcio in Bielrussia, con la Vysshaya Liga giunta al 8° giornata che si giocherà da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2020. Come sempre siamo andati ad analizzare tutte le partite in programma con i nostri consigli sulle scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e Betaland. Ascolta lo studio di Dartagnan nella nostra puntata #250 del podcast BetItaliaWeb Daily Show:

Analisi e Pronostici 8° Giornata Vysshaya Liga

Slutsk-Energetik BGU. La capolista Slutsk ospita l'Energetik al 4° posto dopo il 2-0 sul campo dello Smolevichi che ha interrotto una serie di 3 sconfitte per una squadra che finora non ha ancora pareggiato. Oggi una X allo Stadyen Haradski si gioca @3.30 di quota. I padroni di casa hanno il miglior attacco del campionato con 14 reti segnate ma i 3 precedenti tra queste formazioni si sono chiusi tutti con Under 2.5 e Gol No e un totale di appena 2 reti segnate. In questa stagione però entrambe sembrano avere ben altro rendimento quindi occhio a OVER 2.5 @2.05 (stake 1) o in alternativa il GOL SI @1.85.

Gorodeja-FC Minsk. 4 sconfitte nelle ultime 5 partite hanno fatto precipitare FC Minsk al 12° posto per quella che è la difesa più battuta del campionato con 15 gol subiti che stanno vanificando anche gli 11 segnati. Il Gorodeja di gol ne ha segnati solo 4 che sono bastati però a incassare 10 punti, uno in più del Minsk. Oggi proviamo una ricca quota con OVER 2.5 @2.45 (stake 1). Negli ultimi 4 scontri in campionato tra queste formazioni abbiamo sempre visto vincere la squadra in trasferta che oggi è leggermente favorita @2.55 per il ritorno alla vittoria su questo campo.

Slavia Mozyr-Torpedo Zhodino. Torpedo al 2° posto dopo il 5-2 sul campo del Minsk mentre lo Slavia Mozyr è 7° ma a sua volta è tornato alla vittoria la settimana scorsa in trasferta, fregandoci nel 3-2 in casa del Vitebsk, partita ribaltata dallo Slavia che era sotto 1-2 a 10 minuti dalla fine. Nelle 2 sfide dello scorso anno Slavia e Torpedo sono sempre andate a segno e anche oggi si potrebbe pensare ad un bel raddoppio con GOL SI @2.00.

Neman Grodno-Rukh Brest. Il Neman è terzultimo e ha perso 2 delle ultime 3 partite, le 2 trasferte intervallate dalla vittoria interna contro l'Energetik. 7 degli 8 punti del Neman sono arrivati in casa a Grodno. La Rukh Brest non perde da 4 giornate, ma 3 sono stati pareggi. Consigliamo il rimborso in caso di pareggio per il NEMAN +0 (AH) @1.60 (stake 1).

Isloch Minsk-Belshina. L'Isloch rientra in casa dove ha il miglior rendimento del campionato (4-0-1) e dove gioca la 6° partita su 8, con l'occasioni di rifarsi dopo il pesante e preoccupante 0-4 subito la settimana scorsa sul campo del Soligorsk. L'Isloch ha già subito 11 gol in questa stagione, ma il Belshina fa anche peggio con 13 reti incassate e l'ultimo posto per una delle due squadre di Vysshaya Liga che non hanno ancora vinto in questa stagione. I padroni di casa dovrebbero vincere e li prendiamo anche se la quota non è altissima: ISLOCH @1.65 (stake 1).

Vitebsk-Soligorsk. Come anticipato il Vitebsk lo scorso turno ha buttato al vento la partita e anche la nostra giocata stake 3. Anche oggi gioca al Centralnyj Stadion contro un Soligorsk in netta ripresa dopo le ultime 2 vittorie in cui ha segnato 6 gol senza incassarne nemmeno uno (10 gol nelle ultime 3 vittorie se consideriamo anche la coppa). Il Soligorsk ha una solida difesa e lo scorso anno vinse 4-0 in casa in campionato e 2-0 in trasferta in coppa, ma l'andata di campionato su questo campo la perse 1-0.

Smolevichi-BATE Borisov. Smolevichi penultimo e ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Il BATE è risalito al 3° posto con le ultime 2 vittorie e sembra aver decisamente cambiato passo. La miglior squadra di Bielorussia ha battuto lo Smolevichi in entrambe le sfide della stagione 2018 e dovrebbe vincere anche questa trasferta ma la quota 1X2 è solo @1.25.

Dinamo Brest-Dinamo Minsk chiudono l'8° giornata. I campioni in carica e padroni di casa non hanno iniziato benissimo la stagione ma sono tornati alla vittoria grazie al 3-1 sul facile campo del Belshina mentre al contrario la Dinamo Minsk dopo 2 vittorie si è fermata nel 1-2 interno contro lo Slutsk. Sempre Gol Si nelle ultime 4 sfide tra queste formazioni e anche oggi potremmo vedere un GOL SI @1.98 (stake 1) anche ben ripagato.

FREE PICK UFFICIALI:

Slutsk-Energetik BGU: OVER 2.5 @2.00 (stake 1)

Gorodeja-FC Minsk: OVER 2.5 @2.45 (stake 1)

Neman Grodno-Rukh Brest: NEMAN +0 (AH) @1.60 (stake 1)

Isloch Minsk-Belshina: ISLOCH @1.65 (stake 1)

Dinamo Brest-Dinamo Minsk: GOL SI @1.98 (stake 1)

DOPPIA @1.68 (stake 1)

Slutsk-Energetik BGU: 1X

Smolevichi-BATE Borisov: 2

Articolo e pronostico di Dartagnan. Per altre giocate seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito: BETITALIAWEB DREAM TEAM dove daremo altri consigli sul calcio in Bielorussia ma anche su tutti gli altri sport in programma in questi giorni.