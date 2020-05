Pronostici Calcio: analisi e scommesse sul 9° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia dal 15 al 17 maggio 2020

E' ripresa la Bundesliga, ma non abbandoniamo ancora la Vysshaya Liga in Bielorussia che nelle prime 8 giornate ci ha comunque ripagato nelle scommesse. Vediamo le analisi e le partite da non perdere, con le free pick sulla 9° giornata dal 15 al 17 maggio 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e Betaland

Analisi e Pronostici 9° Giornata Vysshaya Liga

Venerdì 15 maggio inizia la 9° giornata di Vysshaya Liga con le prime 2 partite, anche se FC Minsk-Neman Grodno al momento è segnalata come posticipata. Si giocherà invece Torpedo Godinho-Gorodeja alle ore 17:00. Il turno proseguirà con 3 partite del sabato e 3 anche alla domenica, suddivise in altrettante fasce orarie alle 14, 16 e 18. Vediamo le sfide più interessanti dal punto di vista delle scommesse.

Torpedo Zhodino-Gorodeja. Il Gorodeja è sopravalutato anche se è riuscito a strappare 2 pareggi nelle ultime giornate. Non vince comunque da 3 turni e sta scendendo in classifica, dove merita di stare. Torpedo molto migliore al 3° posto. I padroni di casa hanno perso una sola volta e mai tra le mura amiche dove hanno segnato 3 gol senza incassarne nemmeno 1. La striscia di imbattibilità esterna del Gorodeja che dura da 3 partite, si potrebbe interrompere e prendiamo la quota in discesa sulla VITTORIA TORPEDO ZODINHO @1.70 (stake 1).

BATE Borisov-Slutsk. Non possiamo non parlare del big match di sabato tra 1° e 2°, appaiate a 16 punti. Dopo un avvio difficile il Bate si è rimesso in corsa prendendosi il posto che gli spetta, quella di miglior squadra di Bielorussia, ma i problemi difensivi permangono e questa è anche la sfida tra i due miglior attacchi del campionato, 16 reti del Bate e 15 dello Slutsk. Anche gli ospiti difensivamente concedono molto (11 reti subite) e hanno perso 0-3 gli ultimi 2 scontri col Bate. La quota per Over 2.5 è estremamente bassa, meglio provare GOL SI @1.90 (stake 1) col BATE che come detto dietro non è ancora a posto come abbiamo visto nel 5-3 pazzo dello scorso turno sul campo dello Smolevichi.

Dinamo Minsk - Isloch Minsk. Isloch al 4° posto ma ha giocato solo 2 partite su 8 in trasferta, e in queste 2 partite ha sempre perso segnando 1 gol e incassandone 7. La Dinamo Minsk ha l'occasione di riprendersi dopo 2 sconfitte, una delle quali in casa, ma questa potrebbe essere anche una partita da gol. Abbiamo visto come nelle ultime 2 o 3 settimane i trend da Under della Vysshaya Liga siano rapidamente cambiati, e nelle ultime giornate abbiamo visto partite con tante reti. Non a caso la Dinamo arriva da 3 Over mentre Isloch è O/U 4-1 nelle ultime 5 giornate. Entrambi gli attacchi hanno segnato 11 gol, ma le difese non sono sempre solidissime con 10 gol subiti dalla Dinamo e 12 dal Isloch. Andiamo con GOL SI @1.92 (stake 1), ovviamente sempre a stake minimo. Mi prendo qualche rischio con un altro GG sul campionato bielorusso ma qui sono supportato anche dall'ultimo precedente che è finito 1-1, un risultato che potremmo vedere anche oggi.

In Belshina - Vitebsk eravamo ingolositi dal 2, ma il recente rendimento del Vitebsk, la trasferta e il nuovo allenatore per il Belshina non ci lasciano tranquilli e abbiamo desistito. Vero che il Belshina al momento è la squadra già scarsa del campionato, all'ultimo posto e con ancora 0 vittorie, ma prima o poi dovrà sbloccarsi e potrà farlo in casa e contro un altra squadra che ultimamente non ha brillato, quindi lasciamo stare (anzi da questa prospettiva occhio quanto meno alla Doppia Chance 1X). Occhio anche a Rukh Brest-Smolevichi. Lo scorso turno in casa lo Smolevichi ha spaventato il Bate ma alla fine ha perso 3-5, con evidenti problemi difensivi. Il Rukh Brest non perde da 5 turni (2-3-0) ma la neopromossa cercherà di sfruttare il turno interno favorevole per fare bottino pieno rimanendo in scia delle prime. Valutate il successo dei padroni di casa @1.97, quasi un raddoppio.

FREE PICK VYSSHAYA LIGA

⚽️Torpedo Zhodino-Gorodeja: TORPEDO ZODINHO @1.70 (stake 1)

⚽️BATE Borisov-Slutsk: GOL SI @2.00 (stake 1)

⚽️Dinamo Minsk-Isloch Minsk: GOL SI @1.92 (stake 1)

Articolo e pronostico di DARTAGNAN.