Pronostici Calcio: consigli e scommesse sui campionati in Bielorussia (Vysshaya Liga), Germania (Zweite Liga), Danimarca (Superliga), Polonia (Ekstraklasa), Serbia (Super Liga) ed Ungheria (OTP Bank Liga) del 29/05/2020

Vediamo le variazioni di quota, i flussi di giocate e le ultime news dai principali campionati di Calcio in campo venerdì 29 maggio 2020. Molto spazio alla Vysshaya Liga in Bielorussia, ma riprende anche un campionato importante come la Superligaen danese.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio di venerdì 29 maggio 2020.

Pronostici Calcio del 29 maggio 2020

⚽️CALCIO SUD COREA K League 1

La giornata di calcio si apre in Corea alle 12.30 con Daegu-Sangju Sangmu, 4a giornata di KLeague. Il Daegu non riesce a sbloccarsi specie in attacco con 1 solo gol segnato in 3 partite e oggi è fuori l'attaccante Cesinha. Il team militare del Sangju arriva invece da 2 vittorie in cui ha segnato 3 gol senza concederne nemmeno uno. Sempre Under negli ultimi 4 precedenti.

⚽️CALCIO GERMANIA Bundesliga

Nuovamente in campo in Germania, abituiamoci a questi calendari pieni. 29a giornata del campionato di calcio tedesco aperta questa sera alle 20.30 da Friburgo-Leverkusen. Vai all'articolo completo sulla Bundesliga.

⚽️CALCIO GERMANIA 2. Bundesliga

Inizia anche la 29a giornata di Zweite Liga alle 18.30 con Darmstadt-Furth ed Osnabruck-Regensburg. In quest'ultima sfida si potrebbe andare con 1 DNB @1.70 ma ancora meglio il GOL SI @1.65 con l'Osnabruck solo 2 punti dietro agli ospiti dopo l'importante vittoria a Furth nell'infrasettimanale, ma manca uno dei migliori giocatori, il difensore Schmidt. Qualche defezione dietro anche per il Regensburg che arriva invece dal 2-2 col Norimberga. I gol non dovrebbero mancare, memori anche del 3-3 all'andata. Queste due squadre hanno sempre segnato GOL SI negli ultimi 4 precedenti. Nel podcast abbiamo poi discusso anche il DARMSTADT -0.25 (AH) @1.83, ovvero il mezzo rimborso in caso di pareggio sui padroni di casa che ci aspettiamo vincano contro il Furth.

⚽️CALCIO DANIMARCA Superliga / 1st Division

Inizia la 25a giornata con Silkeborg-Nordsjaelland alle 19. Anche oggi, come nel recupero di ieri, vedo molto movimento di giocate su GOL SI e Over 2.5 visto che la peggior difesa del campionato, quella del Silkeborg ultimo in classifica e con 51 gol al passivo, sfida il miglior attacco, quello del Nordsjaelland con 46 reti all'attivo. Si potrebbe pensare anche alla vittoria ospite con quota in calo che ora si gioca intorno @1.65. In Danimarca si gioca anche Viborg-Skive per la 1st Division. Vi segnalo che lo Skive arriva senza il proprio capitano e difensore centrale, Østergaard e sono squalificati anche Mortensen a centrocampo e il miglior attaccante, Grønning, inoltre gli ospiti non hanno giocato molte amichevoli di preparazione. La quota per 1 fisso è bassa @1.45 ma potrebbe essere interessante per le vostre multiple. Su queste partite ha lavorato anche il nostro trader William McCoist che ci da due segnali e un consiglio sulla strategia da adottare. In Silkeborg - Nordsjælland il software indica il 79% di possibilità di vedere almeno 1 goal nel primo tempo. In Viborg - Skive c'è un 85% di vedere almeno 1 goal nel secondo tempo in condizioni di parità. La strategia consigliata è il LTD 2 SECONDO TEMPO (Lay the Draw 2° Tempo, o Banca Pareggio 2° Tempo).

⚽️CALCIO POLONIA Ekstraklasa

Si riprende anche in Polonia con la 27a giornata di Ekstraklasa e con Slask-Rakow alle 18. Tanti problemi di assenze per lo Slask senza 5 giocatori, 2 centrocampisti e 3 difensori senza dimenticare che sulla fascia Cholewiak è stato ceduto al Legia. Alle 20.30 tocca a Pogon Szczecin Zaglebie. Su queste due partite non abbiamo visto informazioni importanti, flussi di giocate particolari o informazioni dell'ultimo minuto quindi lasciamo stare puntate e consigli.

⚽️CALCIO SERBIA Super Liga

Approposito di campionati che riprendono si torna in campo anche in Serbia con la 27a giornata di Super Liga al via alle 15 con Indjija-Sporting Subotica partita in cui il mercato sembra muoversi verso Over 2.5 che ha anche una quota interessante appena sotto la pari. Sempre Over nelle ultime 5 trasferte del Subotica, 3 Over di fila anche per l'Indjija in campionato. Si continua alle 17 con Vojvodina-Cukaricki discussa anche nel podcast per l'1 fisso @1.95. Alle 20 chiudono i giochi Rad-Stella Rossa con gli ospiti che stanno dominando il campionato con 69 punti, 11 in più del Partizan al 2° posto, e hanno una micro quota @1.10 per la vittoria alla ripresa.

⚽️CALCIO BIELORUSSIA Vysshaya Liga

Inizia l'11° giornata di Vysshaya Liga alle 17 con Zhodino-Smolevichi. Lo Zhodino è al 3° posto ma arriva dalla brutta sconfitta contro il Neman anche se in casa non ha mai perso (3-1-0). Lo Smolevichi è penultimo ma occhio a darlo per morto visto che arriva dallo 0-0 contro la Rukh Brest e ha perso solo 1 trasferta su 4 (pareggiando le altre 3). Interessante X Primo Tempo @2.12 visto che la Torpedo è una squadra superiore e in casa ci aspettiamo che vinca (tante giocate sul 1 ma la quota è in salita sopra @1.80 e potrebbe essere una trappola), ma di solito questa squadra segna molto di più nei 2° tempi. Almeno nei primi 45 minuti gli ospiti cercheranno di non prenderle. Potrebbe essere anche una sfida da Under 2.5 @1.65. Alle 19 tocca a Gorodeja-Neman per noi sfida da tripla sul 1X2. Non mi stupirei di vedere una X per quella che è anche una partita importante in chiave salvezza. Inoltre anche qui potremmo vedere una sfida da Under 2.5 anche se la quota è in crollo e più alta di @1.50 non si trova.

⚽️CALCIO AUSTRIA ÖFB Cup

Salzburg-Lustenau, finale della coppa in Austria. Si gioca su campo neutro al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. Micro quota per il Salisburgo favorito @1.10.

⚽️CALCIO UNGHERIA OTP Bank Liga

Chiudiamo in Ungheria con la 26a giornata aperta alle 20 da Kaposvar-Zalaegerszeg. Qui purtroppo siamo arrivati lunghi visto che la quota ospite che apriva intorno @2 è sprofondata sotto @1.60 in questa sfida salvezza. In verità l'unica squadra che può salvarsi in questa situzione è la Zalaegerszeg a 28 punti, gli stessi del Parks, mentre il Kaposvar con soli 10 punti (3-1-21) ha già un piede in serie b.

🗓WEEKEND

Oltre a tutti i campionati già citati che continuano nel weekend, da sabato si torna in campo anche in Armenia con la 19a giornata di Premier League, con la la Pershaya Liga (la Serie B bielorussa) giunta alla 7a giornata, la 28a giornata di Primus League in Burundi, la Meistriliiga in Estonia alla 4a giornata, i playoffs di Ligat ha'Al in Israele, le semifinali di coppa nazionale in Croazia. Si gioca anche in Lituania con la 2a giornata di A Lyga, in Montenegro con il 24esimo turno di Prva Crnogorska Liga e la Premier League in Ucraina con i playoffs Championship e i gruppi retrocessione. Si torna in campo anche in Repubblica Ceca, dopo le partite già viste in settimana, con la 26a giornata di 1. Liga e in Costarica con la 19a giornata del campionato di Clausura di Primera Division. Di questi campionati parleremo domani, non mancate.

