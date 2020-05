Pronostici Calcio: scommesse sui campionati in Bielorussia (Vysshaya Liga), Germania (Zweite Liga), Polonia (Ekstraklasa), Croazia (Coppa), Serbia (Super Liga), Repubblica Ceca (1. Liga) ed Ungheria (OTP Bank Liga) del 30/05/2020

Sabato con tanto Calcio in giro per l'Europa, non solo Bundesliga. In questo articolo andiamo a vedere proprio i campionati minori che hanno ripreso, consigliandovi le migliori giocate, le variazioni di quota, i movimenti di mercato e le ultime notizie dai campi e dalle probabili formazioni.

⚽️CALCIO GERMANIA Bundesliga

Della 29° giornata del principale campionato di calcio tedesco ne abbiamo già parlato nella puntata e nell'articolo di venerdì ad esso dedicati.

⚽️CALCIO GERMANIA 2. Bundesliga + 3. Liga

4 partite della 29a giornata di Zweite Liga, tutte alle 13 con Karlsruher-St. Pauli (i padroni di casa non dovrebbero perdere, considerateli con Draw No Bet @1.85), Kiel-Bielefeld (anche qui il Draw No Bet ospite @1.70 è una buona idea col Bielefeld impegnato nella promozione mentre il Kiel è sempre senza molti giocatori importanti, tra cui l'attaccante Janni Serra; allo stesso tempo il Bielefeld oggi ritrova Voglsammer e anche Brunner dalla squalifica), Norimberga-Bochum (piace il GOL SI @1.72 tra due squadre che segnano molto ma che dietro tendono a concedere abbastanza) e Sandhausen-Hannover. In questa ultima partita occhio agli ospiti che sono tornati dallo stop con 1 vittoria e 1 pareggio. I padroni di casa corrono per la salvezza ma sono senza Engels e Taffertshoffer per una squadra che ha vinto solo 1 delle ultime 9 partite mentre l'Hannover ha perso solo contro il Bielefeld per 0-1 nelle ultime 8 partite. Linea ospite in calo, noi consigliamo il Rimborso in Caso di Pareggio per l'Hannover @1.83. Si giocano 7 partite della terza categoria tedesca tutte alle 14.

⚽️CALCIO BIELORUSSIA Vysshaya Liga

Altre 2 partite per l'11° giornata di Vysshaya Liga, alle 16 con Belshina-Slavia Mozyr. Lo Slavia è in forte calo ma oggi gioca contro il Belshina che non ha mai vinto e ha la peggior difesa del campionato. Cè un po puzza di trappola quindi lasciamo la giocata non a bilancio, ma anche qui il Draw No Bet sullo Slavia @1.65 non è male. Alle 18 tocca invece a Dinamo Minsk-Soligorsk. Andiamo sugli ospiti, ma ne parliamo dopo come free pick ufficiale. Vi dico però occhio anche ai Corner, Over 9.5 calci d'angolo ci stanno tutti, peccato che c'è stato un drop da @1.83 a @1.66.

⚽️CALCIO BIELORUSSIA Pershaya Liga

In campo anche la cadetteria bielorussa dalle 13 alle 17 con 4 partite in programma. Vi segnale Volna Pinsk-Lokomotiv Gomel, 5° contro 3°, partita in cui ci aspettiamo Over 2.5 @1.77.

⚽️CALCIO ARMENIA Premier League - Play-Offs Championship

Iniziano i playoffs championship con 2 partite in Armenia. L'Ararat Armenia non dovrebbe avere problemi a battere lo Shirak Gyumri. Molto più in equilibrio, anche secondo le quote, Lori - Noah.

⚽️CALCIO BURUNDI Primus League

In campo anche in Burundi dalle 15 con 4 partite di Primus League. Pure qui però abbiamo poco da dire per quanto riguarda le scommesse. Preferiamo concentrarci su campionati migliori.

⚽️CALCIO CROAZIA Coppa di Croazia

Slaven Belupo-Lokomotiv Zagreb si sfidano per la semifinale della coppa nazionale in Croazia. Scontro da tripla e quote molto equilibrate con gli ospiti sulla carta leggermente superiori e leggermente favoriti. Vi segnalo molti flussi di giocare sul 2 @2.45 ma anche su Over 2.5 @1.80.

⚽️CALCIO DANIMARCA 1st Division

Sabato in Danimarca spazio alla serie b in campo alle 14 con Koge-Hvidovre e alle 16 con Amager-Kolding. La superliga torna in campo domani.

⚽️CALCIO ESTONIA Meistriliiga

4a giornata di Meistriliiga aperta da Flora-Tallinna Kalev a mezzogiorno e lo scontro sul fondo Kuressaare-Narva. Alle 18 tocca a Legion-Tammeka.

⚽️CALCIO ISRAELE Ligat ha'Al - Play-Offs Championship

Torna anche il calcio israeliano con i playoffs championship. In campo alle 19 Maccabi Tel Aviv-Haifa, un testa coda col Maccabi primo a 64 punti e l'Haifa ultimo a 37 ma attenzione perché siamo sempre alla ripresa e un gol i padroni di casa potrebbero anche concederlo. Occhio a GOL SI ben ripagato @2.28. Alle 19.45 si gioca anche Jerusalem-Beer Sheva mentre alle 20 Maccabi Haifa-Hapoel Tel Aviv.

⚽️CALCIO LITUANIA A Lyga

Il campionato lituano era stato fermato dopo una sola giornata e torna in campo oggi alle 14 con Zalgiris-Riteriai che è anche un derby. Padroni di casa miglior squadra lituana, hanno già vinto 4-0 alla prima mentre il Riteriai ha perso 0-3. Alle 16 ci sono anche Banga-Panevezys. Si gioca a porte chiuse e il vantaggio del Banga, fondamentalmente il fattore campo e basta, non ci sarà quindi il Panevezys potrebbe anche fare risultato. Anche in questo caso occhio al Draw No Bet sugli ospiti con quota in leggero calo @1.77.

⚽️CALCIO MONDO Amichevoli per Club

Tante amichevoli da mattina fino a sera. In campo diverse squadre svedesi e norvegesi, ma anche bulgare, croate, slovene ed austriache. Il calcio sta tornando.

⚽️CALCIO MONTENEGRO Prva Crnogorska Liga

24a giornata di campionato che torna con spettatori limitati allo stadio, quindi non porte chiuse completamente, e lo fa dalle 20 con Buducnost-Grbalj, testa coda tra prima e ultima. I padroni di casa hanno 54 punti, gli ospiti sono ultimi con 18. Alla stessa ora si giocano altre 4 partite di questo campionato su cui non abbiamo grossi consigli da dare o movimenti da segnalarvi.

⚽️CALCIO POLONIA Ekstraklasa

27a giornata con 3 partite in programma in Polonia. Alle 25 LKS Lodz-Gornik Z, alle 17.30 Piast-Wisla. Alle 20 Lech-Legia, un big match con i padroni di casa al 5° posto, gli ospiti padroni del campionato con 51 punti, +7 sulla 2° e +9 sugli avversari che incontra oggi. Entrambe le squadre hanno già giocato in settimana, e hanno vinto entrambe in coppa.

⚽️CALCIO REPUBBLICA CECA 1. Liga

Alle 14 Sigma Olomouc-Pribram con i padroni di casa favoriti @1.50 e che non dovrebbero fallire. Dopo ci saranno 5 partite in programma nel pomeriggio per la 26a giornata del campionato di calcio in Repubblica Ceca dalle 16 e vi segnalo Slovan Liberec - Slovacko partita subito importante per entrambe alla ripresa e che potrebbe chiudersi con Under 2.5 @1.62. Il big match si gioca alle 20 con Slavia Praga - FK Jablonec, 1° contro 3° anche se lo Slavia è nettamente favorita.

⚽️CALCIO SERBIA Super Liga

Continua anche la 27a giornata in Serbia con Radnik-Proleter alle 15, Partizan-Mladost alle 17.30 e Napredak-Radnicki Nis alle 19.30. Proprio in quest'ultima sfida occhio a Over 2.5 @1.95.

⚽️CALCIO SUD COREA K League 1

Mattinata di calcio in Corea del Sud con la 4a giornata di K League e 3 partite in programma. Su telegram abbiamo anticipato la vittoria del Ulsan.

⚽️CALCIO UCRAINA Premier League - Play-Offs Championship + Gruppo Retrocessione

Anche in Ucraina ci eravamo fermati ai playoffs. Quelli per il titolo vedranno in campo Kolos Kovalivka-Desna alle 13 e Oleksandriya-Zorya alle 16. Si gioca anche il gruppo retrocessione alle 16 con Dnipro1-Olimpik Donetsk. Noi ci teniamo per domani col big match d'Ucraina: Shakhtar Donetsk - Dinamo Kiev.

⚽️CALCIO UNGHERIA OTP Bank Liga

In Ungheria torna il campionato con la 26a giornata e 3 partite in programma. Alle 16.55 Kisvarda-Ujpest, con gli ospiti gia visti in settimana, nel recupero perso 0-1 in casa contro la capolista Ferencvaros e oggi occhio al Draw No Bet sul Kisvarda @1.83 che sul proprio campo non possono perdere questa sfida importante. In serata ci sono anche DVTK-Mezokovesd e Paks-MOL Fehervar di cui parliamo in free pick.

⚽️CALCIO COSTARICA Primera División - Clausura

Chiudiamo col mitico Costarica con la 19a giornata di Clausura in tarda serata dalle 23 con ADR Jicaral-U.C.R. e Grecia-Guadalupe mentre alle 3 di notte tocca a Herediano-Santos DG. Mi soffermo su ADR Jicaral-U.C.R con i padroni di casa che dovrebbero vincere passando già avanti nel primo tempo. Considerate il Parziale/Finale 1/1 @2.10.

💰RENDIMENTO FLASH TIPS: 21✅-8❌-10️⃣

