Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di domenica 31 maggio 2020 in un click

Anche questa domenica tanto Calcio sui cui discutere, dalla Zweite Liga, la cadetteria tedesca, alla ormai consueta Vysshaya Liga in Bielorussia ma si gioca anche in Danimarca, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Ucraina e Ungheria. Fuori dall'Europa vi segnaliamo i campionati in Burundi e Costarica.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio del 31 maggio 2020.

Pronostici Calcio del 31 maggio 2020

⚽️CALCIO GERMANIA 2. Bundesliga

3 partite alle 13.30 anche in Zweite Liga, il nostro odiato campionato nelle scommesse. Lo Stoccarda arriva dalla pazza vittoria per 3-2 sul Amburgo e oggi fioca contro il fanalino di coda Dresda che però arriva da 2 vittorie. La pausa sembra aver fatto bene ai padroni di casa, ma oggi lo Stoccarda è favorito @1.40. Come free pick ci concentriamo su Heidenheim - Aue.

⚽️CALCIO BIELORUSSIA Vysshaya Liga

Oggi ci attendono 3 partite del 11° giornata di Vysshaya Liga al via alle 15 con Energetik - Fc Vitebsk. Quota in calo sotto la pari per i padroni di casa ma occhio alle trappole visto che non ci sarà uno dei migliori giocatori, e miglior attaccante col 50% dei gol prodotti dalla squadra (7 su 14), ovvero Yaxshiboev. Le altre sfide sono BATE - Isloch e Rukh Brest - Dynamo Brest che ha preso in analisi Darius nella tripla free pick che abbiamo dato nel podcast.

⚽️CALCIO BIELORUSSIA Pershaya Liga

In campo anche 3 partite della cadetteria Bielorussa dalle ore 14:00. Io vi segnalo in Orsha-Gomel il possibile GOL SI @1.84 visto che il Gomel è favorito, ma forse troppo visto che troviamo una quota sotto @1.40 per il 2 fisso. L'Orsha in casa è un ottima squadra che ha segnato 9 gol in 4 partite e non ha mai perso. Almeno un gol a testa ci può stare come è sempre stato negli ultimi 4 precedenti.

⚽️CALCIO DANIMARCA Superliga

Alle ore 18 sono in campo Esbjerg-Aalborg. Esbjerg già certo dei playoffs retrocessione visto che è al penultimo posto e siamo agli sgoccioli della stagione regolare in Danimarca. Molta motivazione invece per gli ospiti che devono difendere il 6° posto, l'ultimo che vale l'accesso ai playoffs championship. Aalborg ha vinto 2-0 all'andata in casa, e 4-1 nell'ultima partita su questo campo. Consigliamo il mezzo rimborso in caso di pareggio sugli ospiti.

⚽️CALCIO BURUNDI Primus League

5 partite della 28a giornata, tutte alle ore 15.30. Noi ci concentriamo su Atletico Olympic-Bujumbura e ci potrebbe stare il Mezzo rimborso in caso di pareggio sui padroni di casa @1.90. Il fattore campo potrebbe fare la differenza in questa sfida delicata che vede il Bujumbura avanti di soli 2 punti sul Athletico che dopo 2 vittorie, al rientro ha bloccato sul 3-3 anche il Musongati, una delle migliori squadre in Burundi, attualmente al 2° posto.

⚽️CALCIO CROAZIA Coppa di Croazia

Questa sera Rijeka-Osijek si sfidano per la 2a semifinale della coppa nazionale croata. Ci aspettiamo una vittoria dei padroni di casa, che sono anche ben ripagati @2.05 di quota. Sul proprio campo il Rijeka è stata eccezionale in questa stagione, col 2° miglior rendimento interno del campionato e un ottimo attacco. Anche l'Osijek è una squadra che da il suo meglio nel proprio campo. Andiamo quindi sui padroni di casa che sono anche i campioni in carica di questa coppa.

⚽️CALCIO POLONIA Ekstraklasa

Plock-Korona aprono la domenica del calcio polacco. Nome non felice in questo periodo per gli ospiti. Io mi soffermo su Lechia Gdansk - Arka Gdynia, quasi un derby. I padroni di casa vogliono vincere per blindare la posizione per i playoffs championship mentre l'Arka è penultima, con un attacco tra i peggiori di questo campionato. Anche il Lechia però non ha un attacco esplosivo quindi più che 1 fisso che potrebbe essere una trappola e la quota è sotto @2 (e pure in crescita, sintomo che il mercato sta puntando gli ospiti) considerate anche Under 2.5 che forse è la scelta migliore visto che l'Arka ha comunque bisogno di punti e con nuova proprietà e nuovo allenatore potrà avere anche nuova linfa mentre il Lechia ha qualche problema di formazione senza Mladenovic squalificato ed Augustyn fuori dalla prima squadra.

⚽️CALCIO REPUBBLICA CECA 1. Liga

Domenica si inizia con Teplice-Opava e il Teplice, ancora in corsa per evitare il girone retrocessione è favorito dalle quote visto che in casa ha un ottimo rendimento, e vorrà riscattare lo 0-4 subito lo scorso turno sul campo del Bohemians 1905. Opava è ultima con soli 18 punti, 9 in meno del Teplice, e in trasferta ha un rendimento orrendo da 1-3-9 (ha perso le ultime 3 fuori casa subendo 8 reti e segnandone 0). Tutto sembra dire Teplice ma la quota (peraltro in rialzo dal mercato) regala poco viste le tante assenze dei padroni di casa. Potrebbe essere una trappola, lasciamo stare. Più tardi ci sarà Bohemians-Ceske Budejovice e occhio ai padroni di casa in grande forma dopo le ultime 2 vittorie e un 4-0 al rientro mentre il Ceske ha perso le ultime 3 partite. In casa il Bohemians ha perso solo 1 volta quest'anno (7-4-1). Il Ceske prima o poi si riprenderà ma in questo momento stanno meglio i padroni di casa che non ci aspettiamo andranno a perdere anche se consigliamo il Rimborso in Caso di Pareggio @1.50. A chiudere la domenica di Calcio Ceco ci penseranno Karvina-Sparta Praga alle 18.

⚽️CALCIO SERBIA Super Liga

Alle 17.30 ci sono Backa Topola-Javor, si giocherà su campo neutro quindi il punto di forza del Backa Topola, appunto il fattore campo (8-5-0 in questa stagione) va un po a farsi benedire anche se il Javor ha vinto solo 1 volta in trasferta quest'anno (1-4-8) e lotta per non retrocedere mentre il Backa Topola è in corsa per la top-3 che porta in Europa. Quota per 1 troppo bassa @1.20 però. Alle 19.30 Macva-FK Vozdovac è una sfida da tripla, oggi lasciamo stare le bet serbe.

⚽️CALCIO UCRAINA Premier League - Play-Offs Championship

Alle 16 grande sfida Shakhtar-Dynamo Kyiv, in campo neutro e a porte chiuse. Lo Shakhtar rimane la squadra migliore e al comando ma non crediamo che la Dynamo voglia arrendersi facilmente in un big match del genere. Parliamo di due solidissime difese, ma anche di due dei migliori attacchi in Ucraina. Non ci aspettiamo una sfida scialba questa domenica e il GOL SI @1.82 è una giocata interessante.

⚽️CALCIO UNGHERIA OTP Bank Liga

Si inizia alle 18.55 con Honved-Debrecen, sfida non semplice da prevedere. In serata Puskas Academy-Ferencvaros. Il nostro Ferencvaros potrà vincere ancora visto che ha già nelle gambe 3 partite ufficiali mentre il Puskas non gioca da metà marzo una partita vera. Non tiriamo troppo la corda però e consigliamo gli ospiti con rimborso in caso di pareggio @1.50. Con un altra vittoria il Ferencvaros sarebbe con una mano sul titolo visto che andrebbe a +11 sul MOL Fehervar che ieri ha pareggiato.

⚽️CALCIO COSTARICA Primera División - Clausura

Come al solito chiudiamo in Costa Rica visto che si gioca nella notte. Alle 23 italiane si inizia con Zeledon - Limon, due squadre in crisi. Lo Zeledon con le ultime sconfitte ha salutato le chance di playoffs, la squadra è in crisi da diverse partite, anche prima della ripresa, e mister Johnny Chaves rischia. A mezzanotte tocca a San Carlos - CS Cartagines. Sulla carta gli ospiti sono la giocata migliore anche per valore ma attenzione, sono senza tre giocatori importanti, tutti squalificati: Núñez, Aguirre e Sosa, quindi lasciamo stare. Infine Alajuelense-Saprissa alle 2 di notte, il big match tra 2° e 1° con gli ospiti già certi di giocare i playoffs mentre l'Alajuelense deve riscattare l'1-3 sul campo del Grecia lo scorso turno. Quote in favore dei padroni di casa ma anche qui è no bet.

💡TIPS - MOVIMENTI DI MERCATO E CONSIGLI FLASH:

📌Orsha-Gomel: GOL SI @1.84

📌Athletico Olympic - Bujumbura City: 1 -0.25 (AH) @1.90

📌Rijeka-Osijek: 1 @2.05

📌Esbjerg-Aalborg: 1 -0.25 (AH) @1.85

📌Lechia - Arka: UNDER 2.5 @1.85

📌Bohemians-Ceske Budejovice: 1 +0 (AH) @1.50

📌Shakhtar-Dynamo Kyiv: Gol Si @1.82

📌Puskas Academy-Ferencvaros: 2 +0 (AH) @1.50

RENDIMENTO FLASH TIPS: 28✅-15❌-20️⃣

