Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di martedì 2 giugno 2020 in un click

Oggi è gesta in Italia, ma in giro per l'Europa c'è tanto Calcio di cui discutere, dalla 3.Liga in Germania al massimo campionato in Repubblica Ceca, passando dal ritorno in campo in Austria e tanto altro.

Pronostici Calcio del 2 Giugno 2020

⚽️CALCIO REPUBBLICA CECA 1. Liga + Division 2

Questo martedì si torna in campo in Repubblica Ceca, principale campionato di calcio oggi, non solo con la 1.Liga ma anche con la Division 2 che aprirà i giochi alle 17 con 4 partite in contemporanea. Alle 18 si riprende con la massima serie e la 27a giornata aperta da Jablonec-Liberec, sfida importante tra 3° e 4° divise da un solo punto. Si tratta di due squadre che tendono a calciare molti corner. Vi consiglio Over 9.5 Corner @1.72. Alle 18 Mlada Boleslav-Zlin. Se il Mlada vuole tenere vive le speranze di playoffs championship deve vincere alla ripresa in casa e contro il modesto Zlin terzultimo e già battuto 2-0 all'andata in trasferta e anche 3-1 in coppa. Attenzione pure qui agli angoli, ne abbiamo visti 14 e 15 in queste due sfide e anche qui oltre a 1 fisso si potrebbe andare con almeno 10 calci d'angolo totali. Alle 20 Pribram-Slavia Praga. Slavia Straily favorita, ha surclassato 5-0 anche lo Jablonec, 3° forza del campionato, alla ripresa. Prima ultimo, in questo testa coda dove gli ospiti potranno almeno 3 gol, quindi considerate Over 2.5 per la squadra ospite.

⚽️CALCIO AUSTRIA Tipico Bundesliga - Gruppo Retrocessione

Il calcio austriaco torna con il retrocessione, tutto rigorosamente a porte chiuse. Alle 18 si giocano Mattersburg-Altach e Tirol-St. Polten. Alle 20.30 tocca a Austria Vienna-Admira e qui vi consiglio un possibile Over 2.5 @1.65 anche se la quota non è altissima e siamo alla ripresa quindi lasciamo anche questa giocata solo come consiglio flash.

⚽️CALCIO DANIMARCA Superliga

La 25a giornata si chiude con Brondby-Sonderjyske alle 19 con i padroni di casa che hanno l'occasione di fare 3 punti preziosi alla ripresa. A febbraio però le squadre si sono affrontate in amichevole count 2-0 per il Sonderjyske. In questa sfida di campionato ben più importante noi andiamo però con la vittoria dei padroni di casa @1.74 che devono riscattare l'1-2 perdente anche all'andata in casa del Sonderjyske. Ieri abbiamo visto diverse partite a basso punteggio in Danimarca ma qui attenzione anche a Over 2.5 @1.68. Alla fine la giocata migliore che vi consigliamo è la Combobet 1X+Over 2.5 @2.15.

⚽️CALCIO GERMANIA 3. Liga

Alle 19 ci sono 5 partite in contemporanea per la 29a giornata della terza categoria tedesca. Io vi invito a considerare un bel raddoppio con Over 2.5 tra Hansa Rostock - Mannheim. Il Mannheim è in corsa per la promozione grazie al proprio attacco e al miglior rendimento in trasferta, anche se difensivamente spesso concede qualcosa. Anche l'Hansa dietro non è irresistibile ma in casa cercherà di vendere cara la pelle anche se oggi mancherà Verhoek e oltre a Over pure la doppia chance X2 è interessante. In Uerdingen-Meppen possibilità anche per i padroni di casa che prendiamo con DNB @1.80, ottima quota per una squadra che alla ripresa ha superato 2-1 in trasferta il sopra citato Mannheim mentre il Meppen ha perso 1-3 in casa contro il Wurzburger Kickers. All'andata 2-1 per Uerdingen sul campo del Meppen che oggi è senza 3 giocatori molto importanti (Amin, Ballmert e Tankulic) mentre i padroni di casa ne ritrovano 2 (Evina e Bittroff) e col ritorno del vecchio coach in panchina hanno ritrovato pure smalto e gioco sul campo. Pure in Wurzburger Kickers-Magdeburg vi invito a considerare il DNB sui padroni di casa @1.70, ottimi alla ripresa mentre il Magdeburg ha perso in casa col Kaiserslautern e in trasferta ha un pessimo rendimento. Chiudiamo la terza lega tedesca con un altro consiglio, un altro Over 2.5 con quota in forte calo da @1.75 a @1.66 in Viktoria Koln-Zwickau.

⚽️CALCIO SERBIA Coppa di Serbia

Dopo la Super lega tornata nel weekend, oggi tornano anche i quarti di finale della coppa nazionale in Serbia con Indjija-Stella Rossa alle 17. Un risultato che sulla carta appare scontato e micro quota sugli ospiti. L'unica giocata interessante potrebbe essere lo Stella Rossa vincente e già avanti nel primo tempo per un Parziale/Finale 2/2 @1.61.

⚽️CALCIO TURKMENISTAN Yokary Liga

Si chiude la 12a giornata di Yokary Liga con Merw-Sagadam alle 15. Il Merw ha dato segnali di ripresa ultimamente, ma il Sagadam rimane una squadra migliore, anzi la migliore di Yokary se non ci fossero Altyn e Ahal che viaggiano con un altra velocità, e sul campo del Merw il Sagadam potrà fare risultato, anche se lo consiglio con rimborso in caso di pareggio @1.80 per non rischiare troppo. Il Sagadam non ha mai perso negli ultimi 8 precedenti contro il Merw. Alle 15.30 c'è anche Ahal-Kopetdag Asgabat con i padroni di casa favoriti.

⚽️CALCIO ESTONIA Meistriliiga

Si completa anche la 5a giornata in Estonia con Tallinna Kalev-Legion alle 18. Alle 18.30 Tammeka-Kuressaare.

⚽️CALCIO ISOLE FAR OER Premier League

Posticipo della 5a giornata con Fuglafjordur-Streymur alle 20.

⚽️CALCIO ISRAELE Ligat ha'Al - Play-Offs

Alle 19.45 riflettori puntati su Hapoel Tel Aviv-Jerusalem nel gruppo championship. Gli ospiti hanno diversi indisponibili, diversi dei quali titolari e giocatori importanti e per questo oggi sembrano troppo favoriti, infatti la quota ospite si trova ancora intorno @3, ma è in calo ovunque. Non andrei comunque oltre la 1X. Prima, alle 18.45 nel gruppo retrocessione si sfidano Ashdod-H. Raanana e Netanya-Shmona alle 19.

⚽️CALCIO MONDO Amichevoli per Club

Squadre scandinave in preparazione, specialmente norvegese e finlandesi. In Norvegia in particolare l'Eliteserien è uno dei prossimi campionati europei a tornare in pista.

⚽️CALCIO POLONIA Division 1

Chiudiamo con le 5 partite della 23a giornata della cadetteria polacca dalle 16 alle 20.40 ma su cui abbiamo poco da dire e a livello scommesse passiamo senza dubbi e rimpianti. Pensare che qualche settimana fa anche un campionato riserve in Bielorussia era oro, oggi possiamo già permetterci di snobbare la Division 1 polacca, grazie al cielo.

💡RENDIMENTO FLASH TIPS: 33✅-22❌-30️⃣

