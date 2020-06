Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di venerdì 5 giugno 2020 in un click

Vediamo i movimenti di mercato, le quote di valore e le ultime news dai campi per quanto riguarda i principali campionato di calcio in campo venerdì 5 giugno 2020 in Germania, Portogallo, Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Islanda, Polonia, Serbia, Slovenia e Ungheria.

Pronostici Calcio del 5 Giugno 2020

⚽️CALCIO GERMANIA 2. Bundesliga + 3.Liga

Parliamo subito della nostra odiata Zweite Liga, anche se ultimamente ci siamo sbloccati un pò anche li. Alle 18.30 sono in campo Bochum-St. Pauli e Furth-Sandhausen per la serie b tedesca. Ci concentriamo sulla partita del Bochum andando sui padroni di casa con rimborso in caso di pareggio @1.72. Il Bochum è in ripresa e non ha mai perso dal rientro. Il St. Pauli non ha mai vinto nelle ultime 3 giornate ed è stata scavalcata in classifica proprio dal Bochum che anche all'andata sul campo del St. Pauli strappò un buon 1-1. Oggi sul proprio campo potrà vincere, con gli ospiti che hanno vinto solo 1 delle ultime 10 trasferte e che sono senza Buballa e Lawrence, due assenze importanti in difesa e pure Ohlsson è in dubbio. In campo anche la terza categoria che a sua volta inizia la 30a giornata con Magdeburg-Uerdingen. Assenze importanti da entrambe le parti ma lo Uerdingen ritrova il suo miglior attaccante Boere e col nuovo mister Stefan Krämer è ancora imbattuta. Considerante la doppia chance ospite.

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

Posto d'onore dopo la Germania al Portogallo nella nostra scaletta. Continua la 25a giornata di Primiera Liga con Santa Clara-Braga e Aves-Belenenses questa sera, un campionato che come visto sta regalando molte sorprese alla ripresa. Originariamente nello studio di Dartagnan non abbiamo dato giocate sulle partite di oggi. Vi segnalo che il mercato sta andando sul Braga vincente in trasferta, ma la quota in discesa @1.50 ha poco valore. C'è anche molto movimento sull'altra squadra in trasferta, il Belenenses ma con la copertura del DNB @1.75. Lasciamo stare oggi il Portogallo.

⚽️CALCIO BIELORUSSIA Vysshaya Liga

Smolevichi-Gorodeja aprono anche la 12 giornata in Bielorussia dove sono in programma anche 3 partite del campionato Riserve. Non vediamo lo Smolevichi perdente in casa in questo scontro nei bassifondi e anche qui occhio al DNB anche se la quota @1.61 è troppo bassa. Lo Smolevichi è penultimo con soli 4 punti, il Gorodeja terzultimo con 12, ma non cè grande differenza tra queste due squadre in realtà e gli ospiti hanno sempre in dubbio Arhipov, il miglior attaccante. Lo scorso anno su questo campo il Gorodeja perse 0-2. Continuano però i rumors sui gravi problemi finanziari dello Smolevichi e mister Brazevich sembra aver ammesso che la pazienza è finita. Non so in che condizioni scenderanno in campo i giocatori di casa anche se di fatto si gioca a Borisov su campo neutro.

⚽️CALCIO BULGARIA Parva Liga

Torna anche il calcio Bulgaro con la 25a giornata al via alle 17.45 con Lokomotiv Plovdiv-Etar. Alle 20 c'è il big match Levski-Ludogorets, ovvero la 3° contro la capolista che sta dominando la Parva Liga, il Ludogorets che consigliamo vincente anche se come giocata non a bilancio alla ripresa. Sembrano esserci problemi tra squadra e nuova proprietà del Levski. In campionato il Ludogorets non perde contro il Levski da 12 sfide, ovvero dal 2016. Consigliamo gli ospiti con DNB @1.61.

⚽️CALCIO CROAZIA 1. HNL

Dopo la coppa torna anche il campionato con la 27a giornata in Croazia aperta alle 20 questa sera da Hajduk Split-Zapresic. Dopo 3 mesi di pausa potremmo vedere una partita da Under 2.5 in quota enorme @2.45. Hajduk che deve difendere il 4° posto in campionato ma il rinforzo Diamantakos arriverà solo dopo giugno. Zapresic tra le peggiori squadre del campionato croato, pessima in difesa, ma con soli 28 gol segnati. L'Hajduk è solidissima in difesa con 23 gol subiti (solo la Dinamo Zagabria fa meglio). All'andata 1-1, consigliamo un altro Under.

⚽️CALCIO DANIMARCA 1st Division

Cadetteria danese con 3 partite al venerdì. Di Superliga se ne riparla domenica con l'ultimo turno della stagione regolare e tutte le squadre in campo in contemporanea alle 17.

⚽️CALCIO ISLANDA Coppa di Islanda

Si giocano le prime 3 partite dei 64esimi della coppa nazionale islandese che non prendiamo in analisi per le nostre scommesse.

⚽️CALCIO MONDO Amichevoli per Club

Non mancano nemmeno oggi diverse amichevoli, molte delle quali con in campo squadre scandinave in preparazione ai campionati che riprenderanno a breve.

⚽️CALCIO POLONIA Ekstraklasa + Division 1

Si è già ripreso la settimana scorsa in Polonia e oggi si gioca la 28a giornata di Ekstraklasa al via alle 18 con Korona-Piast e che continuerà alle 20.30 con Gornik-Lechia. In Polonia oggi si giocano anche 3 partite della Division 1, la serie b che non prendiamo in analisi. Tornando al Ekstraklasa e da Korona-Piast, testa coda tra òa 2°, il Piast, e la 14°, il Korona che ha vinto bene alla ripresa, ma anche il Piast è tornato con un 4-0 e ha sempre battuto il Korona negli ultimi 2 testa a testa. Anche qui si potrebbe andare col DNB sugli ospiti @1.62. In Gornik-Lechia quote in calo per i padroni di casa che aprivano anche @2.40 e ora si giocano sotto la pari dopo il ritorno positivo del Gornik contro LKS col gol del nuovo arrivato, il bomber Giakoumakis che ha migliorato la situazione offensiva del Gornik.

⚽️CALCIO SERBIA Super Liga

28a giornata del campionato serbo aperta da Proleter-Backa Topola con gli ospiti tra le squadre più in forma alla pausa, ma che si sono confermate anche alla ripresa con un suntoso 6-1. Si gioca in campo neutro e ovviamente a porte chiuse. Il Proleter sembra avere davvero poche ambizioni mentre il Backa Topola è in corsa per il 3° posto. Volevamo puntare sugli ospiti ma la quota anche sopra @2 è stata polverizzata e ora il Backa Topola si gioca @1.44 di massima che è comunque buona per le vostre multiple, infatti la utilizziamo proprio in free pick per una doppia studiata dalla nostra redazione. In campo anche Vozdovac-Napredak alle 20.

⚽️CALCIO SLOVENIA Prva Liga

Non manca all'appello anche il calcio sloveno che torna con la 26a giornata di campionato aperta da Aluminij-Mura alle 19 e da Celje-Rudar alle 21, quasi un testa coda con i padroni di casa al 2° posto e gli ospiti ultimissimi con solo 10 punti raccolti in 25 giornate e ancora a secco di vittorie (10 pareggi e 15 sconfitte, numeri incredibili).

⚽️CALCIO SUD COREA K League 1

Non dimentichiamo che dalle 12.30 il primo campionato a scendere in campo al venerdì è quello coreano con l'anticipo della 5a giornata di K League: Incheon-Gangwon. I padroni di casa hanno grossi problemi in attacco e hanno segnato il primo gol solo la scorsa giornata ma hanno perso 1-4. Mugosa, l'attaccante principale, è fuori forma, l'altro attaccante Kehinde è out e sono in dubbio e comunque non al meglio anche Mahazi e Bunoza. Il Gangwon ha un ottima organizzazione difensiva. Potremmo vedere Under.

⚽️CALCIO UNGHERIA OTP Bank Liga

Anticipo della 27a giornata di campionato anche in Ungheria con Debrecen-Kaposvar. Padroni di casa favoriti con quota in calo e ingiocabile.

