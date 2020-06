Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di lunedì 8 giugno 2020 in un click

Inizia una nuova settimana di Calcio, quella in cui torneremo a vedere anche il nostro amato sport tornare in Italia con la Coppa ma anche in Spagna con la Liga. Oggi però ci occupiamo ancora di campionati minori tra posticipi e playoffs.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio del 8 giugno 2020 che trovate tutti qui riassunti e nella puntata flash del weekend del nostro podcast su YOUTUBE.

Analisi e Pronostici Calcio 08-06-2020

⚽️CALCIO GERMANIA 2. Bundesliga

Il campionato più importante oggi è la seconda lega in Germania, la nostra odiata e poi amata Zweite Liga che chiuderà la 30a giornata con Amburgo-Kiel. I padroni di casa sono favoriti e in corsa per la promozione al 3° posto, e dopo aver perso un incredibile big match con lo Stoccarda per 2-3, sono tornati alla vittoria (con lo stesso risultato di 3-2) sul Wehen. Quando gioca la squadra di mister Dieter Hecking i gol solitamente non mancano come abbiamo visto, ma la solidità difensiva è il reparto dove migliorare se questa squadra vuole la promozione. Oggi mancano solo Narey e Ewerton, per il resto 11 ideale per l'Amburgo mentre per il Kiel manca Janni-Luca Serra (7 gol in 19 partite, uno dei quali nel 1-1 decisivo dell'andata in casa contro l'Amburgo) ed è in forse anche il cervello del centrocampo, Salih Ozcan. La quota non regala molto ma ci aspettiamo la vittoria del Amburgo. Volete una special bet sui marcatori? Occhio a David Kinsombi, ex giocatore del Kiel che si prende @6 su Snai come marcatore nei 90 minuti. Ci aspettiamo anche una sfida in cui le reti non dovrebbero mancare quindi attenzione anche alla COMBOBET GOL SI+OVER 2.5 @1.80.

⚽️CALCIO GRECIA Super League - Gruppo Retrocessione

Oggi un unica partita in Grecia, per il gruppo retrocessione Lamia-Panetolikos, partita più importante per gli ospiti che rischiano grosso visto che attualmente sono penultimi mentre il Lamia è più tranquillo. Queste sono squadre che quando si affrontano non disdegnano il pareggio con 3 X negli ultimi 4 testa a testa. Oggi la quota sulla X è bassina e in calo intorno @3 ma lasciamo stare.

⚽️CALCIO ARMENIA Premier League - Play-Offs Championship

In Armenia si inizia alle 13.30 con Lori-Shirak, 21a giornata per i playoffs Championship. Quota in netta salita da @1.80 a @2.30 per i padroni di casa. Alle 15.30 tocca a Alashkert-Ararat Armenia con gli ospiti che sono al comando della classifica anche se sono reduci da 2 pareggi, compreso lo 0-0 dello scorso turno, un risultato strano per l'Ararat che ha il secondo miglior attacco del campionato con 34 gol segnati in 20 partite. Solo una squadra fa meglio offensivamente, l'Alashkert che di reti ne ha segnate 35. Consigliamo Over 2.5.

⚽️CALCIO BULGARIA Parva Liga

In Bulgaria si completa la 25a giornata di campionato col posticipo Tsarsko Selo-Slavia Sofia. Ospiti al 5° posto dopo 4 vittorie di fila prima dello stop e favoriti anche per questa trasferta nonostante la quota in leggera salita.

⚽️CALCIO ISLANDA Coppa di Islanda

Solo una partita, questa sera alle 22, per quanto riguarda i 64esimi della coppa nazionale islandese che non ci interessa nei pronostici: IH Hafnarfjordur-Berserkir.

⚽️CALCIO ISRAELE Ligat ha'Al - Play-Offs Championship

Ancora in campo con i playoffs in Israele e nel gruppo Championship si sfidano Jerusalem-Maccabi Tel Aviv. Il Maccabi è al comando con 70 punti, 11 in più del Haifa al 2° posto mentre il Jerusalem è 3° con 20 punti in meno. In casa il Maccabi non ha mai perso (10-5-0) e in generale arriva da 8 vittorie tra campionato ed amichevoli di preparazione, e in queste 8 vittorie solo 2 gol subiti. La vittoria ospite è un idea ma purtroppo la quota è droppata pesantemente da @1.72 a @1.58, ma comunque consigliamo il Maccabi vincente lo stesso.

⚽️CALCIO MONDO Amichevoli per Club

Questo lunedì ci sono anche poche amichevoli, praticamente solo CFR Cluj-Gaz Metan, due note squadre rumene che si preparano per la ripresa anche del campionato di Liga 1 dove al momento comanda il Cluj con 30 punti nel gruppo dei playoffs Championship dove invece il Gaz Metan è ultimo. In 2 scontri stagionali tra febbraio e marzo doppio 0-0 tra queste due formazioni ma oggi parliamo di un amichevole di preparazione, lasciamo stare.

⚽️CALCIO REPUBBLICA CECA Division 2

Si completa anche la 21a giornata della cadetteria ceca tra due squadre in rincorsa per i primi 3 posti promozione, che hanno bisogno dei 3 punti visto che sono entrambe a 36 punti, a -2 da Zizkov e Dukla Praga. Oggi la X non serve a nessuno in Jihlava-Hradec Kralove. Considerate la Doppia Chance 1/2 @1.30 per le vostre multiple. Solo 1 pareggio negli ultimi 9 testa a testa tra queste squadre.

⚽️CALCIO SERBIA Prva Liga

Seconda lega anche per il calcio sebo con Radnicki 1923-Graficar Beograd alle 17.30.

⚽️CALCIO SIRIA Premier League

In campo tutte e 14 le squadre, per 7 partite tutte in contemporanea alle ore 16 per la 19a giornata del campionato di calcio siriano. Non esagererei però andando a cercare pick anche in Siria dove ci sono ben altri problemi.

Seguici anche su TELEGRAM in BAR SPORT WEB, dove potrai dire la tua e fare il tifo assieme a decine di utenti appassionati, oltre a poter discutere con i nostri tipster e a ricevere le free pick quotidianamente analizzate dalla nostra redazione.