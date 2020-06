Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di martedì 9 giugno 2020 in un click

Tanto calcio questo martedì, specialmente in Germania con Bundesliga 2, 3.Liga e anche la semifinale di DFB Pokal, la coppa nazionale tedesca. Si gioca anche in Portogallo, Armenia, Austria, Bulgaria, Danimarca, Israele, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia ed Ungheria.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio del 9 giugno 2020.

Analisi e Pronostici Calcio 09-06-2020

⚽️CALCIO GERMANIA 2. Bundesliga + 3.Liga + DFB Pokal

Anche oggi si gioca in Germania che si prende il ruolo d'onore nel palinsesto del calcio europeo con Dresda-Furth per la 27a giornata di Zweite Liga, la seconda lega del calcio tedesco. Dresda ultimo e ha avuto anche una quarantina veloce per un caso di covid in squadra. Il Dresda non batte il Furth da 2016 ma gli ospiti nelle ultime 3 trasferte hanno sempre pareggiato. Dalle 19 alle 20.30 si gioca anche la 31a giornata di 3.Liga con 5 partite in programma. Ci concentriamo su Hallescher FC - Waldhof Mannheim andando sugli ospiti con rimborso in caso di pareggio. Il Mannheim è al 2° posto e arriva da 2 vittorie. I padroni di casa hanno bisogno di punti salvezza ma arrivano da 3 sconfitte e non sarà facile contro questo avversario. Qui ve lo dico, si è mosso anche il Presidente con una delle sue giocate quotidiane, andando sul 2 fisso, noi lo seguiamo pur prendendoci il rimborso in caso di pareggio per limitare un pò i rischi visto che la quota rimane buona e non vorremmo cadere in una trappola. In Bayern II-Zwickau vi consigliamo GOL SI @1.57, quota in calo da @1.75 e molto gettonata oggi. In serata c'è pure la semifinale di DFB Pokal, la coppa nazionale tedesca, con Saarbrucken-Bayer Leverkusen. La sorpresa Saarbrucken, squadra che milita in Regionaliiga, ha l'occasione di giocare una finale incredibile ma ovviamente oggi ospiti favoriti con micro quota @1.15. L'altra semifinale è Bayern Monaco-Francoforte che si giocherà mercoledì alle 20.45.

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

Abituiamoci a calendari strettissimi e campionati sempre in campo dopo la ripresa, come quello lusitano che alle 22 ha in programma Gil Vicente-Famalicao per la 26a giornata di Primiera Liga. Il Famalicao sta giocando una stagione eccezionale in corsa per l'Europa che sarebbe un traguardo incredibile. Padroni di casa al 10° posto, con meno motivazioni visto che manca poco per la matematica salvezza. Molto movimento sul Rimborso in Caso di Pareggio ospite @1.88 (quota in calo da @2.05). Il Presidente sui suoi canali in questa partita ha dato il suo sistema di 4 risultati esatti, 3 dei quali sarebbero in favore del Famalicao.

⚽️CALCIO ARMENIA Premier League - Gruppo Retrocessione

Ieri siamo andati in cassa con i playoffs Championship in Armenia, oggi si gioca una sfida del gruppo retrocessione alle 16.30: Pyunik-Urartu dove però la motivazione è molto bassa. Non credo che le squadre si uccideranno con grande foga per non far segnare gli avversari. Un Over 2.5 @1.91 potrebbe essere un idea.

⚽️CALCIO AUSTRIA Tipico Bundesliga - Gruppo Retrocessione

Anche in Austria si giocano i playoffs con 3 partite del gruppo retrocessione. Alle 18.30 ci sono St. Polten-Admira, occhio al GOL SI @1.75. In 12 delle ultime 16 trasferte del Admira abbiamo visto entrambe le squadre andare a segno. Alla stessa ora si gioca anche Tirol-Mattersburg mentre alle 20.30 tocca ad Austria Vienna-Altach e c'è un buon movimento sulla vittoria di casa sempre intorno alla pari.

⚽️CALCIO BULGARIA Coppa di Bulgaria

Semifinali della coppa nazionale bulgara alle 19.30 con l'andata a porte chiuse tra Lokomotiv Plovdiv-Levski.

⚽️CALCIO DANIMARCA 1st Division

Alle 18 e alle 19 si giocano 3 partite della 23a giornata della cadetteria del calcio danese: Vejle-Skive, Nykobing-Kolding e Vendsyssel-Hvidovre. Ci concentriamo sulle prime 2 partite e riportiamo una delle giocate del Presidente, il Doppio Over 2.5 @2.56. Il Nykobing ha concesso 2+ gol in 15 delle ultime 21 di campionato, il Kolding ne ha segnati 2+ in 8 delle ultime 11 trasferte. In Vejle-Skive puntiamo sui padroni di casa, miglior squadra e tra i migliori attacchi di questo campionato. Lo Skive però ha bisogno di punti salvezza e in trasferta ha comunque segnato in 9 partite su 11 con una media di 1.27 gol.

⚽️CALCIO ISRAELE State Cup

In Israele invece oggi niente playoffs e gruppi retrocessione ma si gioca la coppa nazionale con la semifinale Hapoel Tel Aviv-Petach Tikva.

⚽️CALCIO MONDO Amichevoli per Club

Dopo un lunedì un pò scarico questo martedì torna anche un palinsesto bello ricco di amichevoli in giro per l'Europa dalle 13 fino a sera. In campo molte squadre scandinave, soprattutto norvegesi e finlandesi, i prossimi campionati in ripresa, oltre al calcio svizzero.

⚽️CALCIO POLONIA Ekstraklasa

29a giornata del campionato di calcio polacco al via alle 18 con Lechia-Cracovia e Piast-Gornik mentre alle 20.30 scendono in campo Lech-Pogon Szczecin e Zaglebie-Korona. Tra queste 4 sfide ve ne segnaliamo un paio dove i Gol e Over 2.5 non dovrebbero mancare: Piast-Gornik @1.85 e Zaglebie-Korona @1.76.

⚽️CALCIO REPUBBLICA CECA Division 2

Cadetteria anche per il calcio ceco con 2 partite della 22a giornata in contemporanea alle ore 19: Sokolov-Usti e Varnsdorf-Prostejov. Nella prima partita attenzione a Over 2.5 anche se i padroni di casa non sono il massimo offensivamente. Gli ospiti però dietro concedono molto, lo abbiamo visto anche lo scorso turno perso 2-3.

⚽️CALCIO SLOVENIA Coppa di Slovenia

Coppa nazionale anche in Slovenia e pure qui si riprende con le semifinali. Aluminij-Mura si gioca alle 17.30 e si gioca su campo neutro. Quote in netto equilibrio con l'Aluminij di poco favorita anche se pochi giorni fa e in trasferta il Mura ha vinto 3-1 contro l'Aluminij che in questo periodo di Coronavirus ha avuto anche qualche cambio in formazione.

⚽️CALCIO UNGHERIA OTP Bank Liga

La 28a giornata di OTP Bank Liga sarà aperta alle 16.55 da Kisvarda-Mezokovesd con quota in calo per i padroni di casa che sul proprio campo si potrebbe prendere con Rimborso in caso di pareggio. Alle 19 tocca a Ujpest-Debrecen, sfida salvezza molto importante dove entrambe le squadre staranno molto attente e si potrebbe andare con Under 2.5. Alle 21.05 si gioca Honved-MOL Fehervar con gli ospiti favoriti e con quota in calo sotto la pari. Il MOL Fehervar è al 2° posto in classifica ed è chiamato a vincere.

