Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di martedì 10 giugno 2020 in un click

Continua la DFB Pokal, la coppa nazionale tedesca con la seconda semifinale in Germania (Bayern Monaco-Eintracht Francoforte) ma si gioca anche in Portogallo, senza dimenticare il Calcio in Austria, Bulgaria, Danimarca, Israele, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Costarica, tutti campionati che come ogni giorno siamo andati ad analizzare dandovi i migliori spunti per le scommesse, le ultime news e le quote di valore.

Analisi e Pronostici Calcio 10-06-2020

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

26a giornata con 3 partite in programma. Alle 16 si inizia con Setubal-Santa Clara. La X è molto bassa @3.05 di massima ma il Presidente vede proprio una partita da pareggio qui. Alle 20.15 Portimonense-Benfica con gli ospiti chiamati a vincere dopo 3 pareggi di fila, per non perdere il primo posto ripreso sul Porto con cui è alla pari con 60 punti. Quota bassa ma la vittoria del Benfica @1.45 ci sta. In FC Porto-Maritimo stesso discorso, i padroni di casa non possono fare altri passi falsi dopo la clamorosa sconfitta dello scorso turno, ma qui la quota sui favoriti è ancora più bassa sotto @1.20. In doppia le vittorie delle due dominatrici del calcio lusitano: Benfica+Porto, si gioca intorno @1.70.

⚽️CALCIO AUSTRIA Tipico Bundesliga - Play-Offs Championship + 2. Liga

In Austria si giocano 3 partite dei playoffs e anche 6 partite in contemporanea alle 18.30 per la 21a giornata di 2.Liga. Per i playoffs della Tipico Bundesliga si inizia alle 18.30 con LASK-Rapid Vienna e soprattutto con Wolfsberger AC-Hartberg. I padroni di casa arrivano dal 3-3 col LASK ma in casa sono nettamente favoriti e sfidano l'Hartberg che ha perso 3 delle ultime 4 partite, compreso lo 0-6 della scorsa settimana contro il Salisburgo, squadra che giocherà alle 20.30 in Sturm Graz-Salzburg. Gli ospiti sono nettamente favoriti e si potrebbe andare col Parziale/Finale 2/2 anche se la quota è in calo da @2 all'attuale @1.68. Un altra idea potrebbe essere la doppia sulle vittorie delle due favorite: Wolfsberger AC + Salzburg @1.66. Diciamo due cose anche per la seconda lega austriaca, e in particolare di Grazer-Ried con gli ospiti che sono al comando, arrivano da 3 successi e dovrebbero vincere anche questa trasferta che è quasi un testa coda contro la penultima in classifica, il Grazer che tra coppa e campionato non vince da 15 partite, un astinenza che potrebbe continuare. Considerate la vittoria ospite @1.45 anche per le vostre multiple.

⚽️CALCIO BULGARIA Parva Liga + Coppa di Bulgaria

In Bulgaria alle 17.45 si gioca Arda-Ludogorets per la 23a giornata di un campionato al momento dominato dal Ludogorets mentre l'Arda tra coppa e campionato non vince da 8 partite e ha perso 0-2 all'andata contro il Ludogorets ovviamente favorito con micro quota @1.20. Alle 20 si gioca la semifinale di coppa tra Botev Plovdiv-CSKA Sofia, due squadre che si sono affrontate in semifinale anche lo scorso anno dove diedero vita a due spettacolari turni (3-3 e 3-2 i risultati finali in favore del Botev). Entrambe le squadre concedono abbastanza difensivamente e potremmo vedere un altra partita da Over 2.5 ben ripagata @2.50. In alternativa considerate il Gol Si @2.14.

⚽️CALCIO DANIMARCA 1st Division +. Coppa di Danimarca

Anche in Danimarca si gioca sia la cadetteria che la coppa nazionale. Tra le due partite della 1st Division alle ore 17 occhio a Koge-Fredericia. Quota ospite che sta precipitando per la vittoria, ma anche il Draw No Bet è sceso da @1.90 a @1.70 ma secondo noi rimane la giocata migliore anche se non siamo del tutto convinti visto che il Koge gioca in casa e ha bisogno di punti salvezza. Alle 18 e alle 20.45 si giocano anche le semifinali di coppa. Si inizia con Sonderjyske-Horsens per poi passare ad Aalborg-Aarhus. Qui andiamo col consiglio del Presidente per un DOPPIO GOL SI @3.40.

⚽️CALCIO GERMANIA 3. Liga + DFB Pokal

Stesso programma anche in Germania dove in giornata si passa dalle 5 partite della 31a giornata di 3.Liga dalle ore 19, alla coppa nazionale con la seconda semifinale alle 20.45: Bayern Monaco-Francoforte. Il Bayern ha ripreso dominando, ha in mano il campionato, e cercherà anche la finale di DFB Pokal. Il Francoforte ha altri pensieri visto che sta giocando una stagione da incubo in Bundesliga, anche se la coppa rimane un obiettivo possibile che l'Eintracht non mollerà facilmente. Il nostro Darius ci consiglia Bayern Primo Tempo Handicap -1 @1.80. Il Bayern Monaco deve chiudere in vantaggio il primo tempo con due o più gol di scarto, se vince con un solo gol di scarto ci viene rimborsata la puntata stake 3. Ci aspettiamo una partenza a razzo dei bavaresi che proveranno a chiudere subito la pratica Francoforte e potendo contare tra l'altro su Robert Lewandowski e Thomas Muller titolari visto che entrambi sono squalificati nel prossimo weekend di campionato. Nel fresco precedente di Bundesliga disputato il 23 maggio scorso alla ripresa post Covid, il Bayern Monaco travolse 5-2 Andre Silva e compagni chiudendo sul 2-0 il primo tempo. Se non potete o volete rischiare questo handicap del primo tempo, valutate una comoda vittoria del Bayern Monaco entro i 90 minuti con tre gol di scarto @1.95, oppure un Casa Over 3,5 @2.20 o anche una combo Bayern + Over 3,5 @1.78. Per la 3.Liga vi diamo velocemente alcuni spunti e giocate molto gettonate: Chemnitzer-Ingolstadt (Ingolstad con Rimborso in caso di Pareggio @1.67); Grossaspach-Munster (anche qui Munster con Rimborso in Caso di Pareggio @2.00) e Kaiserslautern-Duisburg (Gol SI @1.66).

⚽️CALCIO ISRAELE Leumit League - Gruppo Retrocessione + State Cup

Playoffs retrocessione per la cadetteria israeliana che non prendiamo in analisi nelle scommesse, come non prendiamo in analisi Beer Sheva-Bnei Yehuda, semifinale della State Cup.

⚽️CALCIO MONDO Amichevoli per Club

Anche oggi ci sono diverse partite amichevoli e di preparazione dalla mattina fino alle 19 con Sarpsborg 08-Start, due squadre note norvegesi dove tra poco torna il campionato.

⚽️CALCIO MONTENEGRO Druga Liga

Glissiamo anche sulle scommesse della seconda lega montenegrina che ha in programma 5 partite della 25a giornata, in contemporanea alle 17.30.

⚽️CALCIO POLONIA Ekstraklasa

In Polonia si va avanti con la 29a giornata di campionato e 4 partite, le prime 2 alle ore 18 Plock-Slask e Wisla-Rakov mentre alle 20.30 tocca a Legia-Arka e LKS Lodz-Jagiellonia. In Legia-Arka padroni di casa ovviamente favoriti e al comando del campionato. Torna anche Kante dalla sospensione ma ovviamente la quota del Legia è troppo bassa e pure in calo ulteriore. In LKS Lodz-Jagiellonia gli ospiti devono difendere l'8° posto playoffs e dopo 3 vittorie ha pareggiato 2-2. Difensivamente questa squadra concede qualcosa, e potrebbe farlo anche contro il fanalino di coda LKS Lodz che almeno una rete in casa potrebbe farla col nuovo mister, Stawowy, che ha una mentalità molto offensiva anche se la sua squadra difensivamente concede molto. Aggiungiamo che per i padroni di casa manca Dąbrowski ma anche il Jagiellonia è senza Bogdan Tiru. Parliamo di due importanti difensori centrali per queste squadre che potrebbero chiudere la partita entrambe a segno per un GOL SI @1.75.

⚽️CALCIO REPUBBLICA CECA 1. Liga + Division 2

Turno infrasettimanale del principale campionato di calcio ceco con 8 partite tutte alle ore 18. Attenzione a Mlada Boleslav-Sigma Olomouc, partita molto delicata tra due squadre separate da 6 punti che cercano la salvezza. All'andata è stato 2-2. Il Mlada arriva da 3 GG consecutivi, il Sigma lo scorso turno ha perso 2-3 in casa contro l'Ostrava. Ci aspettiamo entrambe le squadre a segno con GOL SI @1.70.

⚽️CALCIO UNGHERIA OTP Bank Liga

3 partite della 28a giornata di campionato ungherese al via alle 16.55 con DVTK-Zalaegerszeg. Alle 19 tocca a Puskas Academy-Kaposvar e alle 21 Paks-Ferencvaros. Non abbiamo grandi segnalazioni da fare qui.

⚽️CALCIO COSTARICA Primera División - Clausura

22a e ultima giornata del campionato di Clausura in Costarica con tutte le squadre in campo questa notte, a iniziare dalle 23 con Grecia-San Carlos, ADR Jicaral-Alajuelense ed Herediano-Zeledon. Alle 02.30 vedremo U.C.R-Saprissa e alle 4 Cartagines-Guadalupe. In quest'ultima partita ci si giocano i playoffs e il Guadalupe è costretto a vincere anche se mister Segura è penalizzato dalle assenze del capitano Murillo e di Espinoza in difesa. In Herediano-Zeledon i padroni di casa non dovrebbero avere problemi a chiudere col botto e con la 5° vittoria di fila, difendendo il 2° posto in classifica. Il Zeledon arriva dal 3-2 su UCR ma prima aveva passato 6 partite senza successi. All'andata 1-0 del Herediano che in trasferta la sbloccò solo al 78°. Oggi in casa potrebbe andare avanti già nei primi 45 minuti e consigliamo Parziale/Finale 1/1 @1.90.

