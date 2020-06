Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di giovedì 11 giugno 2020 in un click

Giovedì 11 giugno 2020 è il giorno del ritorno in campo del Calcio Spagnolo con Siviglia-Betis che aprono la 28a giornata di Liga, ma si continua a giocare anche in Portogallo, Albania, Armenia, Austria, Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Israele e Repubblica Ceca, oltre alle amichevoli di preparazione. Come sempre abbiamo riassunto tutte le notizie più importanti, le quote migliori e i consigli per le scommesse in un click.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio del 11 giugno 2020 che trovate tutti qui riassunti e nella puntata flash del weekend del nostro podcast su YOUTUBE.

Pronostici Calcio 11-06-2020

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga

Si torna in campo in Spagna. Non mi dilungo ulteriormente perché lo facciamo nello Studio di Dartagnan del nostro Podcast che oggi propone le analisi e i consigli sulla Liga che torna in campo da questa sera, ma anche sulla Bundesliga che ritroviamo domani con la 31° giornata, la Coppa Italia e pure la Super Lig turca, uno degli ultimi campionati europei a fermarsi durante l'emergenza Covid. Insomma, il grande calcio sta tornando davvero.

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

Si continua a giocare anche in Portogallo con 2 partite della 26a giornata di Primiera Liga. Alle 20 Belenenses-Guimaraes mentre alle 22.15 tocca a Tondela-Aves. Gli ospiti sembrano già destinati alla retrocessione, sono ultimi con soli 13 punti e la società ha anche problemi finanziari. Alta motivazione per i padroni di casa che lo scorso turno hanno fermato sullo 0-0 il Benfica in trasferta, e oggi cercheranno di fare il bottino pieno per allontanarsi dalla zona calda. Il Tondela ha vinto 1-0 anche all'andata sul campo del Aves, puntiamo sulla vittoria del Tondela @1.80 anche oggi. (Quota in calo da @2.15).

⚽️CALCIO ALBANIA Albania Coppa

Andata dei Quarti di finale della coppa nazionale albanese con 4 partite in contemporanea alle ore 17 che non ci interessano troppo nelle scommesse.

⚽️CALCIO ARMENIA Premier League - Play-Offs Championship

Play-Offs Championship armeno con Shirak-Noah alle ore 15 e Ararat Armenia-Ararat, testa coda con i padroni di casa che stanno dominando il campionato mentre gli ospiti sono arrivati al gruppo Championship ma sono ultimi con 9 punti di distacco dal Ararat Armenia. Quota in picchiata da @1.60 a @1.30 per i padroni di casa, anche perché gli ospiti hanno confermato che mister Kolivanov non ci sarà neanche questa volta, visto che per problemi famigliari non può rientrare in Armenia (non ci sarà neanche il suo assistente Los, come la settimana scorsa quando hanno perso contro lo Shirak). Consigliamo il Parziale/Finale 1/1 @1.86 per alzare la quota.

⚽️CALCIO AUSTRIA 2. Liga

Cadetteria austriaca in campo dalla mattina con BW Linz-Klagenfurt per la 21a giornata mentre in serata alle 20.25 si gioca Liefering-Floridsdorfer AC. In quest'ultima partita piace l'Over 2.5 anche se la quota è andata a scendere sotto @1.60.

⚽️CALCIO BIELORUSSIA Vysshaya Liga Reserve

Come di consueto il fine settimana di calcio in Bielorussia viene anticipato dall'inizio del Campionato Riserve giunto alla 13a giornata che sarà aperta alle 12 da Minsk 2-Isloch 2 mentre alle 17 tocca a FK Gorodeja 2-Slutsk 2. Entrambe le partite dovrebbero andare ad Over come spesso accade in questo campionato, e consigliamo proprio una DOPPIA sugli Over 2.5 @1.85.

⚽️CALCIO BULGARIA Parva Liga

Singola partita per la 26a giornata di Parva Liga: Etar-Dunav Ruse alle ore 19:30. I padroni di casa secondo noi vinceranno non solo perchè giocano sul proprio campo (numero di spettatori ancora limitato), ma anche perchè sono superiori agli avversari del Dunav Ruse, società che inoltre non versa in buone condizioni economiche. Quota in calo da @1.85 a @1.70 di massima, ma noi consigliamo lo stesso l'1 fisso.

⚽️CALCIO CROAZIA 1. HNL

Si apre la 28a giornata del campionato di calcio croato alle ore 18.55 con Zapresic-Gorica mentre alle 21.05 c'è Istra 1961-Hajduk Split.

⚽️CALCIO DANIMARCA 1st Division

Cadetteria in campo per la 23a giornata anche in Danimarca con una singola partita in campo alle ore 18: Viborg-Roskilde, quasi un testa coda tra 2° e ultima anche se alla ripresa sembra stare meglio il Roskilde.

⚽️CALCIO FINLANDIA Kakkonen - Group A

Torna anche il calcio finlandese anche se per la Veikkausliiga dovremo aspettare ancora. Oggi però sono MiPK-Keski Uusimaa ad aprire i giochi nel gruppo A di Kakkonen, prima giornata praticamente la terza categoria. Viene da pensare ad una partita in cui i gol non mancheranno come spesso accade in questi campionati e in particolare in 3 dei 4 precedenti tra queste formazioni è stato GOL SI e OVER 2.5, la combobet che vi consigliamo anche oggi @1.77, ma siamo alla ripresa quindi attenzione a non esporvi troppo.

⚽️CALCIO ISRAELE Leumit League - Guppo Promozione / Retrocessione

In campo i playoffs israeliani di Serie B sia per la Promozione che per la Retrocessione. Non ci avventuriamo in scommesse su squadre impossibili.

⚽️CALCIO MONDO Amichevoli per Club

Qualche amichevole c'è sono anche oggi. Interessante lo scontro finnico tra Inter Turku-MuSa.

⚽️CALCIO REPUBBLICA CECA Division 2

Chiudiamo con la cadetteria del calcio ceco che gioca la 22a giornata con 3 partite in programma in contemporanea alle ore 17 anche se poi saranno Lisen-Brno a chiudere il turno alle 18. Non ho ben capito come sono unite nel dettaglio queste squadre, ma il Lisen dovrebbe essere un pò una succursale del Brno e le squadre si sono scambiate spesso in passato giocatori, e anche allenatori (per esempio il mister attuale del Brno aveva iniziato la stagione sulla panchina del Lisen). Il Brno dovrebbe vincere, e la quota è in picchiata @1.35, ma almeno un gollettino il Brno potrebbe concederlo al Lisen oggi. Consigliamo una quota pazza, la COMBOBET 2+GOL SI @2.60.

Seguici anche su TELEGRAM in BAR SPORT WEB, dove potrai dire la tua e fare il tifo assieme a decine di utenti appassionati, oltre a poter discutere con i nostri tipster e a ricevere le free pick quotidianamente analizzate dalla nostra redazione.