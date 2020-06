Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di venerdì 12 giugno 2020 in un click

Venerdì importante per gli appassionati di Calcio e scommesse visto che torna la Coppa Italia con Juventus-Milan, ma come sempre in questo articolo andiamo a vedere anche gli altri campionati, non solo i principali (Liga, Bundesliga, Primeira Liga, torna anche la Super Liga turca) ma pure quelli minori con le variazioni di quota, le ultime news, i movimenti di mercato e i consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio del 12 giugno 2020 che trovate tutti qui riassunti e nella puntata flash del weekend del nostro podcast su YOUTUBE.

Pronostici Calcio 12-06-2020

⚽️CALCIO ITALIA Coppa Italia

Ovviamente non ve lo devo dire io che torna il calcio anche nella nostra penisola con la Coppa Italia e il ritorno della semifinale Juventus-Milan questa sera di cui abbiamo parlato approfonditamente nel podcast del venerdì con lo studio di Dartagnan e i consigli per le scommesse.

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga

Continua la 28a giornata di Liga che ha preso il via ieri. Alle 19.30 Granada-Getafe mentre alle 22 tocca a Valencia-Levante. Ne abbiamo parlato ieri con lo studio di Dartagnan che non ci da giocate sulle due partite di oggi, solo un consiglio non a bilancio su Under in Granada-Getafe.

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga2

In Spagna torna anche la 2° categoria con la 32a giornata aperta da 4 partite. Alle 19.30 ci sono Elche-Extremadura UD, Fuenlabrada-Tenerife e Malaga-Huesca mentre alle 21.45 tocca a Oviedo-Ponferradina.

⚽️CALCIO GERMANIA Bundesliga

Continua anche il campionato tedesco che ha in programma l'anticipo della 31a giornata alle ore 20.30 con Hoffenheim-RB Lipsia. Nello Studio di Dartagnan di ieri abbiamo aperto con una COMBOBET 2+OVER 1.5 @1.60 (stake 1) su questa sfida.

⚽️CALCIO GERMANIA 2. Bundesliga + 3. Liga

In Germania continua anche la seconda lega, la Zweite Liga che apre la 31a giornata con Dresda-Amburgo alle 18.30 e Sandhausen-Bielefeld alla stessa ora. Andiamo sulle 2 favorite in trasferta, l'Amburgo che non può sbagliare contro il fanalino di coda Dresda che inoltre ha anche molte assenze, specialmente in difesa. Aggiungiamo la X2 del Bielefeld che è al comando del campionato e vuole assicurarsi il primo posto. Il Sandhausen si è allontanato dalla zona rossa con 3 vittorie ma oggi potrebbe rallentare un po. Alle 19 invece si gioca Meppen-Hallescher per la 32a giornata di 3.Liga.

⚽️CALCIO TURCHIA Super Lig

Torna il calcio anche in Turchia con la 27a giornata di Super Lig, uno degli ultimi campionati ad arrendersi al Covid. Si torna questa sera alle 20 con Fenerbahce-Kayserispor e Goztepe-Trabzonspor con gli ospiti che vogliono continuare a sorprendere al comando della classifica. Non diamo giocate particolari su queste prime 2 sfide turche, aspettiamo a vedere come si evolve la ripresa in Super Lig.

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

26a giornata del calcio che continua con Moreirense-Rio Ave alle 20 e Sporting-Ferreira alle 22.15. Nella prima sfida piace il GOL SI @1.75 visto che la Moreirense in casa potrà segnare ma anche il Rio Ave è andato a segno in 8 delle ultime 9 trasferte. Sempre GG nelle ultime 7 sfide tra queste due formazioni.

⚽️CALCIO BIELORUSSIA Vysshaya Liga + Reserve

Sta tornando il grande calcio ma ormai ci siamo affezionati e non riusciamo a mollare la Vysshaya Liga giunta alla 13a giornata che sarà aperta alle 17.30 da FC Minsk-Isloch mentre alle 19 sono in campo Gorodeja-Slutsk. In FC Minsk-Isloch i padroni di casa non sono rientrati benissimo dalla quarantena e l'ultima l'hanno persa 1-6. L'Isloch fa la differenza in casa, ma entrambe le squadre giocano a Minsk. Dopo 4 turni senza vittorie l'Isloch potrebbe fare risultato visto che oggi torna il bomber Yansane, due difensori e anche Stephen forse. Considerate il Rimborso in caso di Pareggio con quota in calo @1.62. Come sempre il campionato principale è anticipato da un paio di partite del Campionato Riserve che ricalcano i turni della Vysshaya Liga.

⚽️CALCIO ARMENIA Premier League - Play-Offs Championship

Altro piccolo campionato che ci sta dando soddisfazioni nelle scommesse e continuiamo a seguire in questi playoffs Championship con Lori-Alashkert alle ore 15.

⚽️CALCIO BULGARIA Parva Liga

Continua la 26a giornata anche in Bulgaria e alle 19.30 si sfidano Botev Vratsa-Tsarsko Selo, scontro nei bassifondi.

⚽️CALCIO CROAZIA 1. HNL

In Croazia si gioca la 28a di campionato con Varazdin-Rijeka alle 18.55, seguita dal derby Lokomotiv Zagreb-Dinanmo Zagabria.

⚽️CALCIO DANIMARCA Superliga - Gruppo Retrocessione + 1st Division

Iniziano i playoffs in Danimarca e partono da gruppo retrocessione con Esbjerg-Randers alle 19. In campo anche la cadetteria di 1st Division con Skive-Nykobing sempre alle 19 per la 24a giornata. Diamo un consiglio proprio su questa sfida, la COMBOBET GG+OVER 2.5 @1.73.

⚽️CALCIO ESTONIA Meistriliiga

Anticipo della 7a giornata estone con Flora-Tulevik alle 18.30. Padroni di casa al comando e quasi perfetti con 5 vittorie e 1 pareggio nelle prime 6 giornate.

⚽️CALCIO FINLANDIA Kakkonen - Group B

Dopo il primo antipasto di ieri col Gruppo A, oggi tocca al B di Kakkonen, la 3° lega del calcio finlandese in campo con HJS Akatemia-P Iirot Rauma alle 17.30.

⚽️CALCIO ISLANDA Coppa di Islanda

Pochi approfondimenti sui 32esimi di finale della coppa nazionale islandese con 8 partite in programma in tarda serata.

⚽️CALCIO ISOLE FAR OER Premier League

Glissiamo velocemente anche sulla 7a giornata delle Isole Far Oer aperta alle 20 da B36 Torshavn-Streymur e Runavik-Argir.

⚽️CALCIO ISRAELE Leumit League - Gruppo Promozione

Idem anche con i playoffs della cadetteria israeliana con in campo solo Petach Tikva-Ramat Hasharon alle 16.30.

⚽️CALCIO LITUANIA I Lyga

Inizia la 2a giornata del calcio lituano con 3 partite. Alle 16.30 sono in campo Riteriai 2-Nevezis Kedainiai, alle 17 Minija-FK Panevezys 2 e alle 18 Jonava-Hegelmann Litauen.

⚽️CALCIO MONDO Amichevoli per Club

Diverse amichevoli da mattina a sera. Moltissime squadre ceche in campo.

⚽️CALCIO MONTENEGRO Prva Crnogorska Liga

27a giornata del campionato montenegrino con tutte e 5 le partite in programma tra pomeriggio e sera, quando il turno sarà chiuso alle 20.30 dal big match tra 3° e 1°: Iskra-Buducnost. La capolista Buducnost non ha la necessità assoluta di vincere ma la riteniamo superiore e il 2 ci sta @1.83 anche se la quota è in leggera salita.

⚽️CALCIO POLONIA Division 1

In Polonia oggi niente Ekstraklasa, ci accontentiamo di 4 partite della serie B al via alle 15.10 ma su cui non spendiamo troppe parole in fase di analisi e scommesse.

⚽️CALCIO ROMANIA Liga 1 - Play-Offs Championship

Posticipata la sfida dei playoffs in Romania con Craiova-Botosani che si battono per un possibile posto in Europa, ed entrambe arrivano da una sconfitta.

⚽️CALCIO SERBIA Super Liga

Inizia la 29a giornata del campionato di calcio serbo con Proleter-Javor che si giocherà su campo neutro. Alle 20 tocca a Rad-FK Vozdovac. In questa partita occhio a Over 2.5 @1.81. Rad squadra da alti punteggi. All'andata è finita 2-1 per il Vozdovac.

⚽️CALCIO SLOVENIA Prva Liga

Al via la 27a giornata anche in Slovenia, aperta da Triglav-Domzale alle 18, sfida salvezza tra due squadre divise da un solo punto e tra penultima e terzultima. Alle 20 si sfidano Rudar-Bravo con i padroni di casa a completare il terzetto visto che sono ultimi, anzi ultimissimi.

⚽️CALCIO TURKMENISTAN Yokary Liga

Poteva mai mancare un accenno alla nostra amata Yokary Liga dei tempi della quarantena? Certo che no e alle 15.30 Altyn Asyr-Nebitci aprono la 14a giornata di un campionato dominato dal Altyn Asyr anche se l'Ahal dietro non molla e i tre punti servono anche oggi contro un Nebitci penultimo ma che si è ripreso con 4 punti nelle ultime 2 giornate. La quota sul 1 fisso è ingiocabile, considerate l'Asian handicap ma anche qui la linea è enorme a -2.5 e non so quanto valga la pena.

⚽️CALCIO UNGHERIA OTP Bank Liga

Anticipo della 29a giornata in Ungheria con Mezokovesd-Honved alle ore 20. I padroni di casa devono difendere il 3° posto che può valere l'Europea, gli ospiti hanno ripreso male e quell'obiettivo ormai non ce l'hanno più ma nelle scommesse 1X2 questa sfida non è così scontata e la quota dei padroni di casa favoriti è bassa visto che è in discesa sotto la pari. Entrambe arrivano da un pareggio per 1-1 ed entrambe sono sempre andate a segno negli ultimi 5 confronti diretti. Occhio al GOL SI @2.00.

