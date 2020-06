Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di lunedì 15 giugno 2020 in un click

Non solo Liga visto che si continua a giocare anche in tanti altri campionati in Europa, su tutti quello portoghese con Maritimo-Gil Vicente, anticipo della 27° giornata di Primeira Liga oltre a Svezia, Turchia e le cadetterie in Germania e Spagna, solo per citare i campionati più importanti.

Analisi e Pronostici Calcio 15-06-2020

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

Maritimo-Gil Vicente alle 20 aprono la 27a giornata di Primeira Liga, un altro turno infrasettimanale da seguire da oggi fino a venerdì. Poco da dire qui, vi segnalo solo che il nostro Presidente è andato con la X secca @3.

⚽️CALCIO TURCHIA Super Lig

Si chiude la 27a giornata di Super Lig, quella del ritorno in campo del calcio turco. Alle 20 si sfidano Sivasspor-Denizlispor. Il Sivasspor è favorito con quota massima @1.71 ma che sta salendo da sotto @1.50. Lasciamo stare.

⚽️CALCIO GERMANIA 2. Bundesliga

In Germania oggi la Bundesliga si prende una giornata di pausa e lascia spazio alle 20.30 al recupero della 28a giornata: Bielefeld-Dresda, testa coda col Bielefeld al comando con 58 punti anche se ha pareggiato 4 delle ultime 5 partite mentre il Dresda è ultimo e arriva dalla sconfitta interna per 0-1 contro l'Amburgo, un altra squadra in corsa per la promozione nella massima serie mentre il Dresda cerca di tenere accesa qualche piccola speranza di evitare la 3.Liga. Bielefeld ovviamente favorita ma in Zweite Liga le sorprese non mancano mai ed evitiamo di prenderla @1.40.

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga2

Serie B anche in Spagna con la 33a giornata. Ponferradina-Elche alle 19.30 e Tenerife-Malaga alle 21.30 aprono questo nuovo turno. Il Tenerife ha perso alla ripresa sul campo del Fuenlabrada ma anche il Malaga ha ripreso perdendo 0-2 in casa contro l'Huesca e rimane a -1 dal Tenerife che oggi potrebbe vincere. La squadra di casa ritrova un giocatore chiave del centrocampo come Sanz assieme a Lasso e anche a Mazan in difesa. Il Malaga ha vinto il ricorso per Lomban che sarà in campo a differenza di Benkhemassa ed Hernandez in difesa (dove oggi dovrebbe giocare un giovane al centro), Niguez a centrocampo e l'esterno Pacheco. Quota dei padroni di casa in leggero calo, ci prendiamo meno rischi andando sul Tenerife ma con Rimborso in caso di Pareggio @1.67.

⚽️CALCIO SVEZIA Allsvenskan

Come di consueto in Svezia si giocano 3 partite al lunedì. A chiudere la 1a giornata di Allsvenskan ci saranno Falkenbergs-Hacken, Helsingborg-Varbergs e Malmo FF-Mjallby, tutte in contemporanea alle ore 19. Non prendiamo giocate ufficiali oggi ma in Falkenbergs-Hacken occhio agli ospiti favoriti e con quota in leggero calo @1.65. Il Falkenbergs è una delle squadre candidate alla retrocessione quest'anno, ma alla prima stagionale la quota ospite non ha valore.

⚽️CALCIO DANIMARCA Superliga - Gruppo Retrocessione

In Danimarca continuano i playoffs e oggi alle 19 si sfidano Silkeborg-Odense nel gruppo retrocessione, anche in questo caso un testa cosa visto che il Silkeborg è ultimo e l'Odense prima, con 17 punti di differenza tra le due compagini. La quota degli ospiti è in calo sotto la pari ma non ci convince del tutto visto che l'Odense rimane una squadra superiore ma si presenta a questa trasferta senza 6 indisponibili che potrebbero pesare. Lasciamo stare, evitiamo possibili trappole.

⚽️CALCIO GRECIA Super League - Gruppo Retrocessione

Anche in Grecia playoffs retrocessione e qui abbiamo 2 partite in programma. Alle 18.30 Asteras-Panionios (1° del gruppo contro ultima) mentre alle 19 ci sono Panetolikos-AEL Larissa. Anche qui poche idee per le scommesse.

⚽️CALCIO ALBANIA Super League

4 partite della 27a giornata del campionato di calcio albanese al via alle ore 17 con Kukesi-Flamurtari e Vllaznia-Bylis. Alle 18 Skenderbeu-Laci, scontro per il 3° posto che vale l'Europa con i padroni di casa al momento avanti 2 punti e alle 20 Teuta-Tirana con gli ospiti che sono al comando del campionato. Il Tirana ha ripreso la stagione dominando con 2 vittorie su 2 e 8 gol segnati. Il Teuta ha portato a casa solo 1 punto in 2 partite e all'andata a febbraio ha perso 0-2 a Tirana. Con quota al raddoppio fateci un pensierino.

⚽️CALCIO ARMENIA Premier League - Play-Offs Championship

Continuano i playoffs armeni e oggi alle 15.30 si sfidano Noah-Ararat Armenia per la 23a giornata. Gli ospiti sono al comando del gruppo e potranno vincere anche questa trasferta contro un Noah sempre battuto negli ultimi 5 precedenti. La quota è in leggera crescita fino @1.82 quindi giocheremmo contro mercato in questo caso ma è un consiglio che lasciamo comunque non a bilancio quello della vittoria del Ararat Armenia.

⚽️CALCIO ISLANDA Pepsideild

Si completa la 1a giornata del campionato islandese con un doppio posticipo: Vikingur Reykjavik-Fjolnir alle 20 e Stjarnan-Fylkir alle 21.15. Qui il nostro amante di calcio islandese è Morfeo, seguite i nostri canali Telegram del Presidente, di Bar Sport Web e di BetItaliaWeb Dream Team per eventuali giocate postate nel pomeriggio o in serata come free pick nei nostri canali.

⚽️CALCIO ISRAELE Ligat ha'Al - Play-Offs

Playoffs anche in Israele con Maccabi Tel Aviv-Beer Sheva, 30a giornata del gruppo Championship e Netanya-Bnei Yehuda per il gruppo retrocessione. In Israele oggi tanto calcio anche con 7 partite dei playoffs di Leumit League (tutte alle 19) che non prendiamo in analisi però nelle scommesse. Diciamo però qualcosa su Netanya-Bnei Yehuda nel gruppo retrocessione. Entrambe le squadre potrebbero fare turnover ma la rosa del Netanya in questo senso è migliore e più profonda, oltre a giocare in casa, e la settimana scorsa il Bnei è stato impegnato anche in Coppa dove si è arreso ai supplementari contro il Beer Sheva. Quote per i padroni di casa in netto calo da @2.40 si trovano @2.05 di massima anche se la giocata non ci convince del tutto e la lasciamo non a bilancio.

⚽️CALCIO LETTONIA Optibet Virsliga

Anche in Lettonia inizia il campionato di calcio con la 1a giornata aperta da BFC Daugavpils-FK Liepaja alle 17 e da RFS-Ventspils alla stessa ora mentre alle 19.15 c'è Riga FC-Valmiera. In quest'ultima sfida segnalo un discreto movimento su Over 2.5 anche se nel complesso la quota sta salendo fino @1.90.

⚽️CALCIO MONDO Amichevoli per Club

Lunedì con poche amichevoli per club rispetto al solito. Solo 2 o 3 degne di nota tra squadre norvegesi e ceche.

⚽️CALCIO REPUBBLICA CECA Division 2

Approposito di Repubblica Ceca, alle 17 si giocano Vysehrad-Hradec Kralove e Zizkov-Trinec e alle 18 Brno-Jihlava per la 23a giornata della cadetteria. In Brno-Jihlava ragioniamo sui corner e Over 10.5 @1.83. Il Brno è una delle migliori squadre di questo campionato ed è impegnata nella corsa per la promozione diretta. Il Jihlava è una squadra in cui i calci d'angolo non mancano e spesso le sue partite finiscono ampiamente in doppia cifra di corner. All'andata 3-2 interno del Jihlava in una partita da 13 corner.

⚽️CALCIO ROMANIA Liga 1 - Play-Offs Championship

3a giornata di playoffs in Romania col gruppo Championship che alle 19 vede di fronte Astra-Gaz Metan, due formazioni che non dovrebbero giocarsi il titolo. Consigliamo però la vittoria dei padroni di casa visto che il Gaz Metan versa in gravi problemi economici. Il mister e 2 importanti giocatori hanno già lasciato il club, altri 7 giocatori hanno il contratto in scandenza a giungo. Il nuovo mister Medias è arrivato in periodo di quarantena è ha avuto poco tempo per lavorare sul proprio gioco con la nuova squadra. La quota per l'1 fisso apriva intorno @2.50 ed è in netto calo anche se si prende ancora @2 per un bel raddoppio che in questo caso ufficializziamo come free pick principale di Zanardi.

⚽️CALCIO SERBIA Prva Liga

29a giornata della seconda lega del calcio serbo con Kolubara-Zlatibor Cajetina in campo alle 17.30, un posticipo interessante tra 5° e 4°, divise da un solo punto e che ancora sperano di riagganciare il treno promozione.

