Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di martedì 16 giugno 2020 in un click

Ricco martedì di calcio visto che continua la Liga in Spagna ma inizia la 32a giornata anche in Germania con la Bundesliga. Questa è solo la punta del iceberg di un ricco palinsesto di calcio (si riprende anche in Norvegia con l'Eliteserien).

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio del 16 giugno 2020 che trovate tutti qui riassunti e nella puntata flash del weekend del nostro podcast su YOUTUBE.

Analisi e pronostici Calcio 16-06-2020

⚽️CALCIO GERMANIA Bundesliga

32a giornata di campionato in Germania, subito in campo dopo il lunedì di pausa. Ne parliamo approfonditamente nel nostro sito con l'articolo di riferimento e con lo studio di Dartagnan con consigli e free pick su l'intero turno infrasettimanale in campo tra oggi e domani.

⚽️CALCIO GERMANIA 2. Bundesliga + 3. Liga

In Germania continua anche la Serie B con la 32a giornata e 3 partite in contemporanea alle 18.30: Amburgo-Osnabruck, Furth-Heidenheim e Wehen-Norimberga, importante scontro salvezza tra penultima e terzultima. Dalle 19 alle 20.30 ci sono anche 5 partite della 33a giornata di 3.Liga. Noi ci concentriamo su Amburgo-Osnabruck con i padroni di casa che hanno bisogno di punti per la promozione e sono una buona squadra offensiva, quella che calcia più corner (6.39 di media). Nelle partite dell'Amburgo assistiamo a 10.36 corner totali mentre in 5 delle ultime 7 trasferte del Osnabruck abbiamo visto 12 o più calci d'angolo. Andiamo con almeno 10 corner che ci stanno. All'andata 2-1 del Osnabruck in una partita da 13 corner. Per quanto riguarda Furth-Heidenheim occhio agli ospiti che consigliamo con mezzo rimborso in caso di pareggio @1.88 e che hanno maggior motivazione visto che sono a 1 punto dalla zona promozione mentre il Furth grazie agli ultimi buoni risultati ha archiviato la pratica salvezza e potrà giocare con leggerezza.

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga

Anche in Spagna si continua con la 29a giornata e un calendario a ritmo serrato. Anche in questo caso ne abbiamo parlato nello studio di Dartagnan.

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga2

Pure in Spagna oltre alla Liga si gioca anche la Serie B giunta alla 33a giornata aperta alle 19.30 da Lugo-Saragozza, partita in c'è molto movimento su Over 2.5 e infatti la quota è in calo anche se rimane sempre sopra la pari @2.10, e su Gol Si @1.90. Alle 21.45 tocca a Girona-Racing Santander.

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

27a giornata di Primiera Liga in Portogallo con Santa Clara-Portimonense alle ore 20 e Aves-FC Porto alle 22.15, testa coda del campionato lusitano. Poco da dire, se non che in Santa Clara-Portimonense il rimborso in caso di pareggio dei padroni di casa era un idea interessante ma la quota è scesa da @1.85 a @1.67 e non ha più quel valore di prima visto che la Portimonense penultima ha un disperato bisogno di punti, anche se in trasferta è pessima. Un altro consiglio su questa partita, che arriva dal nostro Presidente, è il GOL SI @1.84.

⚽️CALCIO DANIMARCA Superliga - Gruppo Retrocessione

In Danimarca playoffs retrocessione con Horsens-Esbjerg alle 18 e Randers-Hobro alle 20. Anche qui ci affidiamo ai consigli del Presidente che ha preso queste partite in doppia @3.68 selezionando l'Over 2.5 tra Horsens-Esbjerg @2 e anche il GOL SI tra Randers-Hobro @1.85. Ovviamente entrambi i consigli sono validi anche in singola.

⚽️CALCIO SVEZIA Superettan

Alle 19 in Svezia spazio alla Serie B con 3 partite che aprono prima giornata della cadetteria con Degerfors-Brage, Ljungskile-Orgryte ed Östers-Norrby.

⚽️CALCIO NORVEGIA Eliteserien

A completare la situazione scandinava torna anche il campionato norvegese con la 1a giornata di Eliteserien tutta in campo dalle 18 con 5 partite ad eccezione di Sarpsborg 08-Vålerenga alle 18. Il turno inaugurale si concluderà poi domani con le ultime 2 partite. Riflettori puntati su Viking-Bodo/Glimt con i padroni di casa che possono iniziare la stagione con una vittoria. Hanno un nuovo e buon allenatore su cui contare e da cui ripartire e nel mercato si sono rinforzati al contrario del Bodo/Glimt che ha perso un paio di giocatori importanti. Lo scorso anno doppia sconfitta del Viking che potrà però prendersi la rivincita sul Bodo. Occhio anche ai gol, lo scorso anno ne abbiamo visti 7 totali su questo campo all'andata e 3 anche nella sfida di ritorno. Sintetizziamo il tutto con una COMBOBET 1X+OVER 1.5 @1.70. Altre segnalazioni veloci, in Stabaek-Mjondalen con quota in calo per i padroni di casa che si prendevano @2.15 e ora si giocano intorno alla pari (in alcuni book sono già scesi sotto @2).

⚽️CALCIO TURCHIA Coppa di Turchia

Ritorno della semifinale di coppa nazionale in Turchia con Fenerbahce-Trabzonspor. Il Fenerbahce deve ribaltare l'1-2 dell'andata e questa è una partita determinante per una squadra che punta tutto sulla coppa nazionale dopo le delusioni in campionato dove è solo al 7° posto mentre il Trabzonspor è sempre al comando e arriva da una facile vittoria sul Goztepe anche se continua una lotta punto a punto col Basaksehir per il titolo. Anche il Fenerbahce però è tornato alla vittoria in campionato. Ospiti con qualche defezione che potrebbe essere importante, Fenerbahce che si gioca tutto oggi, andiamo col Rimborso in caso di pareggio per i padroni di casa, anche se la quota sta salendo.

⚽️CALCIO ARMENIA Premier League - Play-Offs Championship

Anche oggi playoffs Championship armeni con alle 15.30 Alashkert-Shirak sfida tra 2° e 3° con i padroni di casa forse un po troppo favoriti e gli ospiti che almeno un pareggino potrebbero portarlo a casa. Alle 17.30 Ararat-Lori.

⚽️CALCIO AUSTRIA Tipico Bundesliga - Gruppo Retrocessione

Playoffs pure in Austria. Oggi si giocano 3 partite del gruppo retrocessione. Alle 18.30 Admira-Altach e St. Polten-Mattersburg. Alle 20.30 chiudono Austria Vienna-Tirol.

⚽️CALCIO CROAZIA 1. HNL

Si apre la 29a giornata di campionato croato con 3 partite. Alle 18.55 Hajduk Split-Varazdin ed Istra 1961-Zapresic. Alle 21.05 Rijeka-Lokomotiv Zagreb. In Istra 1961-Zapresic favoriamo i padroni di casa, ma non solo noi visto che la quota è crollata sotto @2. Erano da prendere con mezzo rimborso in caso di pareggio alla stessa quota, ora bisogna prendere l'1 fisso che comunque ci sta visto che l'Istra gioca in casa una partita fondamentale per la salvezza, contro il fanalino di coda Zapresic che inoltre ha un assenza determinante a centrocampo.

⚽️CALCIO ESTONIA Meistriliiga

Legion-Tulevik, anticipo della 8a giornata del campionato estone in campo alle 18.30.

⚽️CALCIO FINLANDIA Coppa Suomen - Play Off

Si rivedono in campo le squadre importanti in Finlandia visto che si torna a giocare con gli ottavi di finale della coppa nazionale. Alle 17 KPV-HJK e TiPS-TPS Turku aprono le danze. Alle 19 tocca a KTP-Ilves e Mikkeli-Haka. Si gioca anche il gruppo B di Kakkonen con Atlantis-Espoo è la quota dei padroni di casa è letteralmente implosa, non ne conosco i motivi. Si giocano @1.40 da @1.90.

⚽️CALCIO ISOLE FAR OER Premier League

Inizia l'8a giornata nelle Isole Far Oer con Argir-Streymur alle 19 e B36 Torshavn-Runavik alle 20. In quest'ultima partita vedo del movimento su Over 3.5 @1.90.

⚽️CALCIO LETTONIA Optibet Virsliga

Continua la 1a giornata in Lettonia, iniziata lunedì. Oggi ci sono Metta/LU-Spartaks alle 17 Tukums 2000-Jelgava un ora dopo. Sulla prima sfida consigliamo la vittoria ospite, anche qui drop importante di quota col 2 che passa da @2.25 a @1.65.

⚽️CALCIO LITUANIA Coppa di Lituania

Coppa nazionale in Lituania con 3 partite dalle 18 alle 20.30 per i 32esimi di finale che non prendiamo in analisi per le nostre scommesse.

⚽️CALCIO MONDO Amichevoli per Club

Anche oggi qualche amichevole in preparazione dei campionati in Norvegia, Svizzera e Repubblica Ceca.

⚽️CALCIO MONTENEGRO Prva Crnogorska Liga

28a giornata in Montenegro aperta alle 18 da Sutjeska-Titograd e le altre 4 partite in contemporanea alle ore 20 tra cui Podgorica-Petrovac, due squadre che si equivalgono. Piace molto la X Primo Tempo, cosa sempre successa negli ultimi 3 confronti diretti. I primi 45 minuti in parità si giocano intorno @2.

⚽️CALCIO POLONIA Division 1 + Division 2

Seconda e terza categoria in campo in Polonia su cui non spendiamo molte parole in analisi per le scommesse.

⚽️CALCIO ROMANIA Liga 1 - Gruppo Retrocessione

Playoffs col gruppo retrocessione in Romania. Alle 19 si gioca Sepsi Sf. Gheorghe-FC Voluntari

⚽️CALCIO SLOVACCHIA Coppa di Slovacchia

Coppa nazionale pure in Slovacchia con l'andata della semifinale Dun. Streda-Ruzomberok.

⚽️CALCIO SLOVENIA Prva Liga

28a giornata di campionato sloveno aperta dal anticipo Mura-Celje delle 19, due squadre in forma. Il Cejle è 2° e ha vinto 4 partite di fila, il Mura è in ripresa al 5° posto dopo le ultime 2 vittorie.

⚽️CALCIO SUD COREA K League 1

Turno infrasettimanale anche in Corea con la 7a giornata. Si gioca come sempre alla mattina.

⚽️CALCIO TAGIKISTAN Vysshaya Liga

A volte ritornano. Il piccolo campionato tagiko, che ci ha tenuto compagnia nel periodo di Coronavirus, tra i pochi in campo prima di arrendersi a sua volta allo stop. Torna però oggi con la 5a giornata aperta nel primo pomeriggio con 3 partite alle 14.30.

⚽️CALCIO UNGHERIA OTP Bank Liga

In Ungheria 30a di campionato aperta da Kisvarda-Zalaegerszeg alle 19 mentre alle 21 tocca a Honved-Ferencvaros. Nella prima sfida buon movimento sul Kisvarda con Rimborso in caso di Pareggio @1.80 che potrebbe essere un idea.

