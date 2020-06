Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di mercoledì 17 giugno 2020 in un click

E' il giorno della finale di Coppa Italia tra Napoli-Juventus, ma anche il giorno del ritorno in campo del calcio inglese con la Premier League. Continuano Bundesliga, Liga, Primeira Liga, il calcio scandinavo e tutti i campionati minori che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane.

⚽️CALCIO ITALIA Coppa Italia

In primo piano ovviamente la finale di Coppa Italia di questa sera: Napoli-Juventus di cui abbiamo parlato negli articoli dei giorni scorsi e di cui parliamo anche nello studio di Dartagnan del mercoledì.

⚽️CALCIO ITALIA Serie B

Un pò in sordina bisogna ricordare che oggi torna in campo anche la Serie B, più precisamente alle 18.30 col recupero della 25a giornata tra Ascoli-Cremonese, delicata sfida salvezza per riprendere con la cadetteria che tornerà col turno completo (il 29°) nel fine settimana. Sfida difficile, da tripla. Occhio proprio alla X @3.20 che può valere un cippino come l'Under 2.5 con quota in calo @1.72 anche se alla ripresa della Serie B non facciamo grandi investimenti in scommesse, specialmente in una sfida del genere.

⚽️CALCIO GERMANIA Bundesliga

Ieri ci sono stati i primi verdetti, come la vittoria del 30° titolo del campionato tedesco (l'8° di fila) del Bayern Monaco che ha vinto di misura a Brema, ma anche la retrocessione matematica del Paderborn. Oggi continua la 32a giornata di campionato in Germania con 5 partite in programma alle 18.30 e in serata alle 20.30, e come sempre vi rimandiamo al articolo di riferimento e al podcast con lo studio di Dartagnan. Abbiamo già giocato il Rimborso in caso di Pareggio del Hoffenheim @1.89, quota crollata @1.67, così come la vittoria del Francoforte contro lo Schalke, scesa ulteriormente da @1.75 quando l'abbiamo presa noi.

⚽️CALCIO GERMANIA 2. Bundesliga + 3. Liga

Anche oggi in Germania si continua con le categorie minori. Per la Bundesliga 2 ci sono 4 partite, tutte alle 18.30 e subito dopo, dalle 19 alle 20.30 ci sono altre 5 partite della 3.Liga. Attenzione a Hannover-St. Pauli con la quota dei padroni di casa in discesa sotto la pari, ma qui potremmo andare contro mercato. Il St. Pauli sta meglio ed è motivato visto che ha la zona rossa dietro solo 5 punti nonostante il 2-1 dello scorso turno contro l'Aue, squadra simile al Hannover che invece arriva dalla sconfitta sul campo del Darmstadt. Almeno un punto gli ospiti potranno portalo a casa, considerate la Doppia Chance X2 @1.82. Hannover senza Felipe in difesa e soprattutto Bakalorz a centrocampo e non ha grande motivazione visto che è a centro classifica.

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga

Pure della Liga abbiamo già parlato ieri nell'articolo di riferimento e nel podcast con lo studio di Dartagnan. Oggi sono in programma 3 partite alle 19.30 e alle 22. Per oggi abbiamo già consigliato il rimborso in caso di pareggio del Celta impegnato sul campo del Valladolid, qui il mercato ci va contro visto che la quota è leggermente cresciuta negli ultimi giorni. Occhio anche a Osasuna-Atletico Madrid con i Colchoneros che dopo 3 pareggi devono tornare alla vittoria se vogliono andare in Champions, anche perché davanti continuano a steccare e le possibilità non mancano. Quota discesa @1.85 per la vittoria degli uomini di Simeone, ma occhio a dare questa trasferta per scontata, anzi occhio alle trappole, quindi prendiamo l'Atletico vincente ma rimanendo con un investimento basso come stiamo facendo in questo periodo. L'Osasuna non ha però grandi motivazioni e potrebbe pagare le assenze di Barja, Ibanez e Avilla mentre nel Atletico torna dalla sospensione Joao Felix.

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga2

Anche in Spagna si gioca pure la cadetteria di Liga 2 alla 33a giornata con 4 partite in programma: Almeria-Las Palmas, Extremadura UD-Albacete ed Oviedo-La Coruna alle 19.30 mentre alle 21.45 ci sono Vallecano-Fuenlabrada.

⚽️CALCIO INGHILTERRA Premier League

Torna il calcio inglese e anche in questo caso abbiamo già parlato di Aston Villa-Sheffield Utd e Manchester City-Arsenal, non una ma due volte, con lo studio di Dartagnan e anche in una puntata speciale con Morfeo. In Aston Villa-Sheffield Utd siamo andati col Rimborso in caso di Pareggio degli ospiti e Morfeo ha aggiunto un Under.

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

Continua la 27a giornata di Primeira Liga con Ferreira-Belenenses alle ore 20 seguita da Rio Ave-Benfica delle 22.15. Ieri ennesima steccata del Porto nella corsa scudetto del campionato di calcio lusitano ma anche il Benfica ha ripreso con 2 pareggi, e le X di fila ora sono 4. Problemi dietro e non ci saranno Grimaldo, André Almeida e Jardel.

⚽️CALCIO DANIMARCA Superliga - Play-Offs Championship

In Danimarca invece sistema diverso di campionato e sono iniziati dalla scorsa settimana i playoffs. Oggi 2 sfide di Championship, alle 18 Aarhus-Nordsjaelland, alle 20 FC Copenhagen-Aalborg con i padroni di casa che arrivano da un deludente pareggio e hanno molte assenze, pur rimanendo stabili al 2° posto. Oggi Il Copenhagen è chiamato alla vittoria ma la quota sta salendo fino @1.75. Lasciamo stare.

⚽️CALCIO NORVEGIA Eliteserien

Si conclude la 1a giornata di Eliteserien con le ultime 2 partite. Alle 18 sono in campo Start-Strömsgodset, alle 20.30 Haugesund-Brann.

⚽️CALCIO SVEZIA Allsvenskan + Superettan

Chiudiamo il calcio scandinavo con le 3 partite della 2a giornata di Allsvenskan, tutte in contemporanea alle 19 con AIK Stockholm-Norrkoping, Djurgarden-Örebro e Elfsborg-Hammarby. In Svezia si giocano 3 partite (sempre alle 19) anche di Superettan, la Serie B e pure una scarellata di partite nelle leghe minori di Norra e Sodra. Bella sfida AIK Stockholm-Norrkoping visto che entrambe hanno vinto al debutto, l'AIK in trasferta con ottimo debutto della propria giovane squadra. IFK è una buona formazione ma secondo noi non farà punteggio pieno in questa trasferta. Anche qui andremmo contro mercato sul AIK ma con Rimborso in caso di Pareggio @1.90. In Norra occhio a Taby-Sylvia. Gli ospiti sono tra i principali candidati alla promozione quest'anno e la quota è in crollo @2.25 fino intorno @1.90 o anche più bassa.

⚽️CALCIO ARMENIA Premier League - Gruppo Retrocessione

Passiamo velocemente a dire qualcosa anche sui campionati minori, e non mancano i playoffs armeni, questa volta col gruppo retrocessione dopo 2 giorni di sfide per il titolo. Oggi alle 16.30 si sfidano Gandzasar-Urartu

⚽️CALCIO AUSTRIA Tipico Bundesliga - Play-Offs Championship

Playoffs anche in Austria, in questo caso per il titolo con 3 partite. Alle 18.30 ci sono Hartberg-Rapid Vienna con gli ospiti che cercano la 4° vittoria consecutiva, oltre a Wolfsberger AC-Salzburg dove il Salisburgo sta dominando e vedo molto movimento sul -1.5 (AH) ovvero una vittoria con 2+ gol di scarto finale del Salisburgo con quota calata @1.90. La squadra della Red Bull domina con 36 punti e ha già il campionato in mano dopo le ultime 5 dominanti vittorie. Alle 20.30 LASK-Sturm Graz, partita in cui potremmo vedere entrambe le squadre a segno per un GOL SI @1.70.

⚽️CALCIO CROAZIA 1. HNL

29a giornata del campionato croato con Dinamo Zagabria-Slaven Belupo alle 18.55 con la capolista che deve riscattare il passo falso dello scorso turno, ovvero la sconfitta nel derby con la Lokomotiv. Alle 21.05 abbiamo Osijek-Gorica

⚽️CALCIO ESTONIA Meistriliiga

Si completa l'8° turno iniziato con l'anticipo di ieri. In Estonia oggi sono in programma le restati 4 partite tutte in contemporanea alle 18.

⚽️CALCIO FINLANDIA Coppa Suomen - Play Off + Kakkonen

Tanto calcio in Finlandia visto che continuano gli 1/8 di fila della coppa nazionale con altre 4 partite in programma, ma ci sono anche 12 partite di Kakkonen divise tra i tre gironi, praticamente la serie c finlandese.

⚽️CALCIO ISOLE FAR OER Premier League

Si completa anche l'8a giornata nelle Isole Far Oer con 3 partite in prima serata. In Vikingur Gota - IF Fuglafjordur occhio ai corner. La linea è alta a 11.5 ma giustificata dalle squadre in campo, in particolare il Vikingur, macchina da calci d'angolo visto che nelle sue partite assistiamo a circa 14 corner di media.

⚽️CALCIO ISRAELE Ligat ha'Al - Play-Offs Championship

Jerusalem-Hapoel Haifa si sfidano alle 19.15 per la 31a giornata del campionato israeliano giunto ai playoffs Championship.

⚽️CALCIO LITUANIA Coppa di Lituania

Poco da dire per i 32esimi di finale della coppa Lituana con 3 partite nel tardo pomeriggio.

⚽️CALCIO POLONIA Division 1 + Division 2

Ancora tante partite in Polonia, ma di calcio minore che non andiamo a prendere in analisi con le nostre scommesse.

⚽️CALCIO REPUBBLICA CECA MOL Cup + Division 2

Semifinali della coppa nazionale ceca con Sigma Olomouc-Liberec alle 17.15 e Sparta Praga-Plzen alle 20.15. In Repubblica Ceca si giocano anche 3 partite della cadetteria, tutte alle ore 17. In Coppa su Sparta Praga-Plzen molto movimento per gli ospiti col Rimborso in caso di Pareggio ma anche la Doppia Chance X2 @1.55 è un idea.

⚽️CALCIO ROMANIA Liga 1 - Gruppo Retrocessione

Playoffs retrocessione in Romania con Chindia Targoviste-Viitorul Constanta alle 19 mentre FC Hermannstadt-Dinamo Bucuresti è stata posticipata. Tanto movimento sul Chindia con quota crollata da quasi @4 all'attuale @2.20. Per il Viitorul è arrivata la conferma che mister Hagi farà un grande turnover con almeno 5 giocatori titolari che non saranno impiegati, tra cui il miglior attaccante, Iancu. Indisponibili per infortunio anche De Nooijer. Si potrebbe andare sul Chindia ma con mezzo rimborso in caso di pareggio, ovvero -0.25 (AH), visto che questa squadra rimane penultima (ma proprio per questo ha bisogno di punti) mentre il Viitorul è primo nel gruppo retrocessione

⚽️CALCIO SLOVACCHIA Coppa di Slovacchia

Anche in Slovacchia coppa nazionale giunta alla semifinale di andata. Oggi solo una partita in programma: Dun. Streda-Ruzomberok.

⚽️CALCIO SLOVENIA Prva Liga

In Slovenia invece continua il campionato giunto alla 28a giornata che per oggi ha in programma 3 partite: Aluminij-Tabor Sezana alle 18, Rudar-Domzale alle 20 e Ljubljana-Bravo alle 20.30. In Rudar-Domzale occhio agli ospiti anche se la quota per il 2 è in piacchiata @1.58. Sfida tra ultima e penultima anche se in realtà c'è un abisso tra le due formazioni col Domzale che ha 17 punti in più dei soli 10 raccolti quest'anno dal Rudar che non ha mai vinto e che ha grossi problemi in panchina e di formazione mentre per il Domzale c'è l'esordio del nuovo allenatore.

⚽️CALCIO SUD COREA K League 1

Altre 3 partite mattutine per la 7a giornata di K League coreana.

⚽️CALCIO TAGIKISTAN Vysshaya Liga

Si completa la 5a giornata in Tagikistan con Khatlon-Dushanbe 83 e Kuktosh-Lokomotiv Pamir alle 14.30. In quest'ultima partita segnaliamo un sacco di giocare sui padroni di casa e quota in calo da @2 a @1.50. Su [B365] si gioca ancora @1.70. Il Lokomotiv ha avuto pochissimo tempo per preparare questa partita.

⚽️CALCIO TURKMENISTAN Yokary Liga

10a giornata di Yokary Liga che sarà aperta da Altyn Asyr-Sagadam, ovvero 1° contro 3°, in contemporanea alle 15.30 con FC Asgabat-Ahal con gli ospiti al 2° posto. Qui consigliamo di giocare sulle due favorite. La quota del 1 del Altyn Asyr è microscopica, si potrebbe optare per il Parziale/Finale 1/1 aggiungendo la vittoria in trasferta del Ahal per una Doppia @2.05.

⚽️CALCIO UCRAINA Coppa di Ucraina

Alle 13 Minaj-Dynamo Kyiv si sfidano per la semifinale della coppa ucraina e ovviamente tutti i favori delle quote sono per la Dinamo che si gioca sotto @1.20 per la vittoria. Anche qui si potrebbe optare per il Parziale/Finale 2/2 @1.66.

⚽️CALCIO UNGHERIA OTP Bank Liga

4 partite per la 30a giornata del campionato ungherese al via alle 16.55 con Paks-Kaposvar. Alle 19 ci sono DVTK-Puskas Academy e MOL Fehervar-Debrecen mentre alle 21.05 si chiude con Ujpest-Mezokovesd.

