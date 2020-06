Pronostici Calcio: le scommesse su tutti i campionati di calcio di giovedì 18 giugno 2020 in un click

Si completa la 29a giornata di Liga in Spagna ma si gioca anche in Portogallo, Svezia, Germania, Danimarca, Turchia, Bielorussia, Israele, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia e Slovenia, per citare i campionati e le coppe più importanti in Europa il 18 giugno 2020.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio del 18 giugno 2020 che trovate tutti qui riassunti e nella puntata flash del weekend del nostro podcast su YOUTUBE.

Analisi e Pronostici Calcio 18-06-2020

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga

Si completa la 29a giornata di Liga di cui abbiamo già parlato i giorni scorsi con analisi, studio e scommesse di Dartagnan che per oggi era andato sulla vittoria ospite in Alaves-Real Sociedad alle 19.30. Quota in leggero calo sotto la pari per i baschi che noi avevamo preso esattamente @2. Su Real Madrid-Valencia delle 22 aggiungiamo una proposta dalla nostra redazione, il GOL SI @1.80 (quota in calo). 4 GG di fila (e 6 nelle ultime 7 partite) per il Valencia. Entrambe le squadre a segno negli ultimi 3 scontri diretti e in 6 degli ultimi 7 testa testa tra Valencia e Blancos. Ricordo che non si gioca al Bernabeu ma al Alfredo di Stefano Stadium. Il Valencia dietro balla molto ma almeno una rete potrebbe anche farla.

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga2

In Spagna si completa anche la 33a giornata della seconda categoria con Huesca-Mirandes e Numancia-Cadice alle 19.30 mentre alle 21.45 sono in campo Alcorcon-Gijon.

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

Si completa anche la 27a giornata di Primeira Liga con Boavista-Setubal alle 20 e Sporting-Tondela alle 22.15.

⚽️CALCIO DANIMARCA Superliga - Playoffs

Continuano i playoffs danesi, oggi con 3 partite in programma. Alle 18 ci sono Lyngby-Silkeborg e Odense-Sonderjyske per il gruppo retrocessione mentre nel Championship in prima serata alle 20 si affrontano Midtjylland-Brondby. Midtjylland favorito con quota scesa da @1.65 a @1.50 di massima. Gli ospiti sono senza Jung ed Hermannsson squalificati.

⚽️CALCIO GERMANIA 2. Bundesliga

Oggi in Germania niente Bundesliga, ma continua la Zweite Liga, la serie b tedesca con Kiel-Dresda alle 18.30 e Bielefeld-Darmstadt alle 20.30. In Kiel-Dresda i padroni di casa sono chiamati a vincere dopo aver raccolto solo 1 punto nelle ultime 4 giornate. Il Dresda è ultimo, arriva da 2 sconfitte in cui non ha mai segnato ed è quasi spacciata. All'andata il Kiel ha vinto 2-1 a Dresda, 5° vittoria consecutiva del Kiel contro il Dresda che è anche la peggior squadra come rendimento in trasferta quest'anno. Al Kiel forse andrebbe bene anche il pareggio, ma secondo noi vincerà.

⚽️CALCIO SVEZIA Allsvenskan

Anche oggi tanto spazio al principale campionato di calcio svedese che completa la 2a giornata con 5 partite tutte in contemporanea alle 19. Qui seguiamo la tripla del Presidente con le doppie chance su Hacken-Malmo FF X2, Mjallby-Falkenbergs 1X e Östersunds-Sirius 1X. Queste tre giocate in tripla si prendono @2.33 di quota.

⚽️CALCIO TURCHIA Coppa di Turchia

In Turchia seconda semifinale dopo che il Trazbonspor ha superato il Fenerbahce l'altro giorno. Chi la affiancherà in finale tra Alanyaspor-Antalyaspor? Si riparte dal 1-0 esterno del Alanyaspor che in casa cercherà di difendere il risultato dell'andata.

⚽️CALCIO BIELORUSSIA Vysshaya Liga Reserve

In Bielorussia la settimana di calcio inizia come al solito col campionato riserve che anticipa e replica le partite della categoria maggiore, la Vysshaya Liga. Alle 15 ci sono Slavia Mozyr 2-Smolevichi 2 mentre alle 17 sono in campo Slutsk 2-Neman 2.

⚽️CALCIO INGHILTERRA League Two - Play Off

Anche in Inghilterra dopo l'attesa ripresa della Premier League (che torna nel fine settimana con al 29a giornata) si giocano i playoffs di Legue Two, praticamente la 4° categoria del calcio britannico con 2 partite: Colchester-Exeter e Northampton-Cheltenham.

⚽️CALCIO ISRAELE Ligat ha'Al - Playoffs

2 partite del gruppo retrocessione della Ligat ha'Al alle 19 e alle 19.15 ma ci sono anche molte partite (8 per la precisione) dei playoffs championship e retrocessione della Leumit League, la serie b israeliana.

⚽️CALCIO LITUANIA Coppa di Lituania

Silas-Neptunas, 32esimi di finale della coppa nazionale lituana in campo alle ore 18.

⚽️CALCIO MONDO Amichevoli per Club

Anche oggi non mancano le amichevoli di preparazione, in particolare tra squadre finlandesi e su MyPa-Gnistan ci soffermiamo un attimo consigliando un Over 3.5 @1.91.

⚽️CALCIO POLONIA Division 1

Serie B polacca con un paio di partite alle 18.10 e alle 20.40 che di solito non analizziamo nel dettaglio per le nostre scommesse ma oggi spendiamo due parole sulla prima partita: Stal Mielec-Stomil Olsztyn. La quota sui padroni di casa sta calando ma oggi hanno l'occasione di fare 3 punti d'oro per la promozione. Lo Stomil è al 12° posto a metà strada tra retrocessione e promozione e ha perso 4 delle ultime 5 trasferte.

⚽️CALCIO REPUBBLICA CECA Division 2

Serie B anche in Repubblica Ceca con le 5 partite della 24a giornata di Division 2. In Jihlava - Zizkov c'era l'idea di giocare Over corner. Il Jihlava è una squadra che di solito ne calcia molti, ma la linea è addirittura a 12.5. Vero che lo scorso turno contro il Brno ne abbiamo visti 13 ma la linea rimane pericolosamente alta quindi la lasciamo come consiglio non a bilancio. Proprio parlando di Brno, in Hradec Kralove - FC Brno potremmo vedere molti angoli e anche qui consigliamo Over Corner con linea a 10.5, ma su molti book è anche a 11.5.

⚽️CALCIO ROMANIA Liga 1 - Gruppo Retrocessione

Anche in Romania continuano i playoffs e oggi alle 19 si gioca Poli Iasi-Academica Clinceni per il gruppo retrocessione.

⚽️CALCIO SERBIA Super Liga

Doppio anticipo per la 30a giornata del campionato di calcio serbo con Mladost-Rad alle 19 e FK Vozdovac-Radnik alle 21, con i padroni di casa che cercano la 4° vittoria consecutiva in una sfida che potrebbe essere da Over 2.5 e la quota è in calo da @1.90 all'attuale @1.72.

⚽️CALCIO SLOVENIA Prva Liga

In Slovenia posticipo che chiude la 28a giornata di Prva Liga con Triglav-Maribor alle 18. Quota del Maribor esplosa da @1.60 a sotto @1.40 visto che ieri è arrivata un inattesa sconfitta del Ljubljana, la 2° di fila. Il Maribor può ancora sperare nel titolo ma oggi sono necessari i 3 punti contro un Triglav al penultimo posto che lotta per la salvezza ma non vince da 7 partite. Il Maribor arriva dal 3-0 sul Aluminij dove non c'era nemmeno un giocatore importante come Vancas che torna oggi. Considerate il Parziale/Finale 2/2 per salire in quota fino ad un interessante raddoppio pieno.

