Pronostici Calcio: le scommesse su Serie B, Primeira Liga, Super Lig Turchia, Premier League Russia e su tutti i campionati di calcio di venerdì 19 giugno 2020 in un click

Non solo Premier League e Liga visto che questo mercoledì torna in campo la Serie B italiana ma riprendono anche i campionati di Super Lig in Turchia, di Premier League in Russia e di Super League in Svizzera. Continuano anche i campionati in Portogallo ma anche in Danimarca, Polonia e Romania.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio del 19 giugno 2020.

Analisi e Pronostici Calcio 19-06-2020

⚽️CALCIO INGHILTERRA Premier League

Inizia la 30a giornata di Premier League con le prime 2 partite: Norwich-Southampton alle 19 e Tottenham-Manchester United alle 21.15.

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga

Si gioca ancora in Spagna dove non c'è un attimo di pausa. Per la 30a giornata alle 19.30 si sfidano Granada-Villarreal e Maiorca-Leganes mentre alle 22 tocca al big match Siviglia-Barcellona.

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga2

In Spagna inizia anche la 34a giornata del campionato di calcio cadetto con Elche-Girona alle 19.30.

⚽️CALCIO ITALIA Serie B

In Italia, in attesa della Serie A di domani, oggi alle 17.30 si gioca Spezia-Empoli anticipo della 29a giornata e sfida tra due squadre in corsa per i playoffs promozione. Alla ripresa ci aspettiamo un avvio lento tra queste due squadre che nel primo tempo potrebbero annullarsi. 3 pareggi di fila in campionato, consigliamo la X Primo Tempo @2.05.

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

Ancora Primeira Liga in Portogallo con 2 partite: Guimaraes-Moreirense alle 20 e Famalicao-Braga alle 22.15. Questo è uno scontro diretto per il 4° posto. Al momento il Braga è avanti 3 punti ma al rientro le ha perse tutte e 2 a conferma di un momento non felice al contrario del Famalicao che invece sta bene, ha vinto 2 partite, compreso il 2-1 interno contro il Porto. Nonostante questo la quota dei padroni di casa è alta e in salita @3.75. Potrebbe essere una trappola, io ho guardato in giro e oltre alle parole al miele dell'allenatore del Braga verso la stagione dell'ottimo Famalicao e l'arbitro positivo al covid non ho trovato altre notizie oltre alla squalifica di Goncalves e l'assenza di Martins che non dovrebbero essere così determinanti per il Famalicao. Non rischiamo troppo e consigliamo la 1X sempre ad ottima quota @1.85. All'andata è finita 2-2 sul campo del Braga.

⚽️CALCIO RUSSIA Premier League

Torna anche la Premier League russa che era stata fermata dopo 22 giornate. Il 23° turno sarà aperto da Samara-Akhmat Grozny alle 17 e da Sochi-FK Rostov alle 19. In questa partita la quota del Sochi cala da @2.90 a @1.07 con molti book hanno tolto le quote visto che il Rostov è stato colpito da covid, andrà con la seconda squadra e le giovanili dell'accademia del 2003. Anche l'Over 2.5 è ovviamente scoppiata come quota, visto che 3 reti in queste condizioni potrebbe segnarle il Sochi da sola. Si potrebbe andare con Over 3.5 ma la partita potrebbe anche non essere giocata alla fine.

⚽️CALCIO TURCHIA Super Lig

Torna pure il campionato turco con Ankaragucu-Basaksehir anticipo della 28a giornata con la penultima che ospita la seconda in classifica. Alla ripresa le sorprese ci possono sempre essere ma il Basaksehir deve vincere per mettere pressione al Trabzonspor contro cui corre per il titolo quest'anno.

⚽️CALCIO ALBANIA Super League

Vediamo anche i campionati minori, come quello albanese che ha in programma le prime 2 partite della 30a giornata, entrambe alle 17: Flamurtari-Partizani e Tirana-Vllaznia.

⚽️CALCIO BIELORUSSIA Vysshaya Liga + Reserve

In Bielorussia si apre la 14a giornata di campionato con Slavia Mozyr-Smolevichi alle 16 e Slutsk-Neman alle 18. Anche oggi 3 partite pure per il campionato riserve da mezzogiorno.

⚽️CALCIO BRASILE Campeonato Carioca - Taca Rio

Lasciamo un attimo l'Europa perché nella notte è tornato anche il calcio brasiliano, nonostante il paese in questo momento sia tra i più colpiti dal covid. Nella notte hanno giocato Bangu-Flamengo per la 4a giornata della Taca de Rio mentre questa sera si gioca Portuguesa RJ-Boavista alle 20.30 italiane. Piace di più il Boavista che consigliamo non a bilancio intorno @2.25 di quota.

⚽️CALCIO BULGARIA Parva Liga - Gruppo Retrocessione

Rientriamo in Europa con i playoffs del calcio bulgaro e la sfide per non retrocedere tra Cherno More-Vitosha Bistritsa.

⚽️CALCIO DANIMARCA 1st Division

In Danimarca spazio alla serie b con 3 partite: Kolding-Roskilde alle 18.30 seguita alle 19 da Vendsyssel-Koge e Viborg-Fredericia. Proprio su quest'ultima sfida tra 2° e 3° ci aspettiamo molte reti, del resto parliamo dei due migliori attacchi di questo campionato. Sempre Over e Gol Si negli ultimi 6 precedenti e in 10 degli ultimi 11 testa a testa tra queste due squadre che potrebbero regalare spettacolo anche oggi.

⚽️CALCIO POLONIA Ekstraklasa - Gruppo Retrocessione

Iniziano i playoffs anche in Polonia con l'Ekstraklasa che oggi ha in programma 2 partite del Gruppo Retrocessione: Zaglebie-LKS Lodz alle 18 e Gornik Z-Korona alle 20.30. Nella prima sfida consigliamo 1+OVER 1.5 @1.77. Lo Zaglebie ha ripreso un pò meglio rispetto al Lodz all'ultimo posto per colpa di una pessima difesa, la peggiore del campionato, e ha perso le ultime 2 partite 0-3 e 0-4.

⚽️CALCIO ROMANIA Liga 1 - Play-Offs Championship

In Romania ci sono invece i Play-Offs Championship con una sola sfida in programma alle 19: Craiova-Astra. Quota purtroppo polverizzata sui padroni di casa che passano da @1.95 a @1.55.

⚽️CALCIO SERBIA Super Liga

30a giornata del campionato di calcio serbo con Subotica-Napredak alle 16.30, Vojvodina-Partizan alle 19 e Radnicki Nis-Backa Topola alle 21. Da quando è tornato il Backa Topola ha vinto 3 partite su 3 segnando 11 reti. Al Radnicki Nis non sono bastate le ultime 2 vittorie (4-3 e 4-2) per agganciare i primi 4 posti ma oggi una partita da Over 2.5 è ampiamente alla portata in queste fasi finali di campionato.

⚽️CALCIO SVIZZERA Super League

Ritorna anche il calcio svizzero con Young Boys-Zurigo per la 24a giornata di Super League questa sera, ma nel tardo pomeriggio ci sono anche 3 partite della Challenge League, la serie b svizzera e proprio qui ci soffermiamo con Grasshoppers-Aarau dove consigliamo l'1 fisso con i padroni di casa che hanno bisogno di fare i 3 punti pieni visto che sono in piena corsa col Vaduz per la promozione. Maggior motivazione e quota intorno alla pari ci fanno preferire il Grasshoppers.

⚽️CALCIO UCRAINA Premier League - Gruppo Retrocessione

Playoff ucraini col gruppo retrocessione. Alle 16 sono in campo Mariupol-Lviv, alle 18 tocca a Vorskla-Dnipro1.

⚽️CALCIO UNGHERIA OTP Bank Liga

Saranno Zalaegerszeg-Honved questa sera alle ore 20 ad aprire la 31a giornata del campionato di calcio ungherese.

