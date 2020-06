Pronostici Calcio: le scommesse su Serie A, Premier League, Liga e su tutti i campionati di calcio di lunedì 22 giugno 2020 in un click

Questo lunedì si gioca in Italia con le prime 3 partite della 27a giornata di Serie A, ma continuano anche i campionati di Premier League e Liga oltre ai campionati minori che come sempre andiamo a vedere in questa rubrica dove vi segnaliamo le variazioni di quota, come si sta muovendo il mercato, analisi, statistiche e consigli per le scommesse tutte in un click.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio del 22 giugno 2020

Analisi e Pronostici Calcio 22-06-2020

⚽️CALCIO ITALIA Serie A

Fiorentina-Brescia. Assenze importanti del Brescia, la Fiorentina deve fare i tre punti. Quota in calo intorno @1.50 per i viola. Lecce-Milan. Il Milan ha perso solo due delle 31 sfide di Serie A contro il Lecce. Prima della pausa i salentini avevano vinto tre partite su cinque. Anche qui tutto dice Milan ma la quota poco sopra @1.60 per i rossoneri in trasferta e alla ripresa non convincono. Bologna-Juventus. La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Bologna (1N), tenendo la porta inviolata ben otto volte nel parziale. Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime 21 partite di Serie A. In tanti si aspettano il riscatto dei bianconeri dopo la delusione in coppa e la quota è in discesa @1.60.

⚽️CALCIO INGHILTERRA Premier League

Manchester City-Burnley. Il super attacco di Pep Guardiola ha segnato 71 reti, del resto con Sergio Aguero, Gabriel Jesus e Raheem Sterling la qualità in attacco non manca. Tra i marcatori farei attenzione proprio a Sterling @1.90. Il City ha vinto 5-0, 5-0 e 4-1 nelle ultime 3 in casa contro il Burnley.

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga + LaLiga2

Ieri è finita la 30a giornata, oggi subito in campo con la 31a e le prime 2 sfide. Particolarmente interessante Leganes-Granada con gli ospiti favoriti sulla carta ma non dalle quote e c'è anche qualche assente di troppo per il Granada che ha in dubbio pure Martinez, Montoro e Soldado. Troppe incognite, lasciamo stare visto che il Leganes cerca disperatamente punti salvezza. Da tripla anche Villarreal - Siviglia.

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

Anticipo con scontro salvezza per la 28a giornata in Portogallo con Portimonense-Maritimo. La Portimonense in casa potrebbe avere qualcosa di più ma la quota è in salita @2.20.

⚽️CALCIO TURCHIA Super Lig

2 partite anche per il campionato turco dove rimane in testa il Trabzonspor oggi ospite del Alanyaspor che ritroverà anche nella finale di coppa. In verità il Trabzonspor dovrà rispondere al successo del Basaksehir avanti 3 punti ma con una partita in più. Piace molto il rimborso in caso di pareggio degli ospiti.

⚽️CALCIO DANIMARCA Superliga - Gruppo Retrocessione

Lyngby - Odense, scontro importante nel gruppo retrocessione. Oltre alla posta in palio alta diciamo anche che gli attacchi non sono il massimo. Potremmo vedere Under 2.5 con quota in calo @1.90.

⚽️CALCIO SVEZIA Allsvenskan + Superettan

3a giornata anche in Svezia. In Göteborg-Mjallby occasione per i padroni di casa che potranno fare i tre punti contro il Mjallby che ha perso le prime 2 senza segnare, anche se la quota per il Göteborg è decisamente in crescita da @1.60 a quasi @1.90. Scende invece la quota ospite in Helsingborg-Elfsborg con l'Elfsborg che in stagione ha già vinto proprio a Göteborg e potrà fare i tre punti anche sul campo del imbarazzante Helsingborg che ha perso le prime 2 partite con 0 gol segnati e 7 subiti.

⚽️CALCIO GRECIA Super League - Gruppo Retrocessione

2 partite del gruppo retrocessione greco anche se in Lamia - Panionios i padroni di casa giocano praticamente per nulla mentre il Panionios è ultimo ed è alla disperata ricerca dei 3 punti. Il mercato sta andando fortemente sugli ospiti che infatti vedono scendere la propria quota da @3.10 a @2.70.

⚽️CALCIO INGHILTERRA League Two - Play Off

In Cheltenham Town FC - Northampton Town FC vi invito a considerare i padroni di casa. La quota è in crescita ma vedo molto movimento di tipster sul rimborso in caso di pareggio del Cheltenham con ottima quota @1.93.

⚽️CALCIO ISOLE FAR OER Premier League

Abbiamo già anticipato ieri sera su Telegram la speciale sui corner in Runavik - HB Torshavn, over 10.5 calci d'angolo @1.90.

⚽️CALCIO ROMANIA Liga 1 - Gruppo Retrocessione

In Viitorul Constanta-FC Hermannstadt occhio alla vittoria dei padroni di casa anche se la maggior motivazione ce l'hanno gli ospiti. La settimana scorsa avevamo consigliato di giocare contro il Viitorul con Hagi che era intenzionato a fare molto turnover. Oggi però il mercato sta tornando pesantemente sul Viitorul anche se nelle ultime ore la quota dei padroni di casa è tornata a salire @1.70. Lasciamo l'1 fisso tra i consigli non a bilancio per ora.

