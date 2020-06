Pronostici Calcio: le scommesse su Serie A, Premier League, Liga e su tutti i campionati di calcio di martedì 23 giugno 2020 in un click

Oggi sono in campo la Serie A con 4 partite ma anche la Premier League, la Liga e la Primeira Liga per citare i campionati più importanti, ma si gioca anche in tanti altri posti in Europa. Come sempre facciamo il punto della situazione sulla giornata di scommesse sul calcio del 23 giugno 2020.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio del 23 giugno 2020 che trovate tutti qui riassunti e nella puntata flash del weekend del nostro podcast su YOUTUBE.

Analisi e pronostici Calcio del 23-06-2020

⚽️CALCIO ITALIA Serie A

SPAL-CAGLIARI (Martedì ore 19.30). Nella Spal Di Biagio riparte dal suo 4-3-3. In porta Thiam e non Berisha, infortunato. Cagliari in emergenza, senza Nainggolan, Cigarini e Ceppitelli. La SPAL non pareggia da 13 partite in Serie A, più di ogni altra squadra. La SPAL ha perso tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A.

VERONA-NAPOLI (Martedì ore 19.30). Nel Napoli due dubbi: Politano o Callejon, Milik o Mertens. Manolas, invece, dovrebbe andare ancora in panchina. L'ultimo pareggio tra Verona e Napoli in Serie A risale all'aprile 1988 (1-1): da allora 16 successi partenopei e tre veneti. L'ultimo pareggio del Napoli in Serie A è stato l'1-1 contro l'Udinese a dicembre. Gennaro Gattuso ha vinto quattro delle sue prime cinque trasferte di Serie A sulla panchina del Napoli. Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (10) una volta sotto nel punteggio in trasferta nella Serie A in corso. Il Verona è la squadra contro cui Arkadiusz Milik ha la miglior media minuti/gol in Serie A (uno ogni 47’).

GENOA-PARMA (Martedì ore 21.45). Nel Parma stesso 4-3-3 visto a Torino. Inglese non é ancora pronto. L’allenatore del Genoa Davide Nicola non ha ancora conquistato un singolo punto nelle tre sfide da allenatore in Serie A contro il Parma. Dall’altra parte il tecnico gialloblù Roberto D'Aversa ha il 100% di vittorie nelle tre sfide contro i rossoblù in Serie A.

TORINO-UDINESE (Martedì ore 21.45). Nel Torino Longo non stravolte l’11 visto nel recupero col Parma. Nell’Udinese, praticamente al completo, solito modulo e soliti interpreti. L’Udinese ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro il Torino (3N, 4P), proprio la più recente dove è anche riuscita a mantenere la porta inviolata dopo una serie di sette partite con 16 gol subiti. Il Torino ha tenuto la porta inviolata in sei delle ultime otto gare interne contro l’Udinese in Serie A, comprese le due più recenti. L’Udinese è la squadra che ha raccolto meno punti fuori casa in questa Serie A (nove - 2V, 3N, 8P). Sono appena 21 le reti dell’Udinese in questo campionato. Abbiamo già incassato con Under dei granata alla ripresa, proponiamo la stessa giocata anche contro l'Udinese.

⚽️CALCIO INGHILTERRA Premier League

Due partite anche in Premier League per la 31a giornata: Leicester-Brighton e Tottenham-West Ham. Quota in crollo per gli Spurs che si giocavano anche @1.90, ora non li troviamo più alti di @1.70 ma li consigliamo vincenti. Dovrebbero rientrare Dele Alli e Lucas Mourra contro gli Hammers pericolosamente vicini alla retrocessione dopo lo 0-2 interno nella ripresa contro i Wolves. Andiamo con la vittoria del Tottenham.

⚽️CALCIO SPAGNA LaLiga + LaLiga2

Barcellona-Athletic Bilbao è la sfida più interessante tra le 3 della 31a giornata di Liga. I baschi hanno vinto per 1-0 sia all'andata che in coppa del re, sempre in casa. In queste 2 partite Pique si è sempre preso un giallo e potrebbe prenderlo anche oggi. Davanti alla difesa del Barca manca un pò di filtro e l'Athletic non è da sottovalutare. Dovrebbe arbitrare un arbitro dal cartellino abbastanza facile quindi occhio a questo raddoppio che però lasciamo non a bilancio. Pique ha preso 9 cartellini in questa stagione e al prossimo giallo sarà sospeso. Il prossimo turno il Barca lo gioca col Celta e non sarebbe un problema non avere Pique che però tornerebbe per la sfida con l'Atletico Madrid. In Levante - Atletico Madrid buon movimento per i Colchoneros ma la quota in trasferta è troppo bassa e sul campo del Levante occhio alle trappole. Infine in Valladolid - Getafe vi segnalo che i padroni di casa hanno molti assenti importanti. In campo anche 3 partite valide per la 35a giornata della Liga 2.

⚽️CALCIO PORTOGALLO Primeira Liga

28a giornata anche in Portogallo e si giocano 3 partite, tra cui Porto-Boavista. Il Porto non ha ripreso benissimo la stagione e non avrà a disposizione Ze Luis e Marcano oltre a Nakajima che rimane out. Lq quota sotto @1.30 per la vittoria dei padroni di casa non ha valore, preferiamo un azzardo su Under 2.5 al raddoppio contro il Boavista che rimane una squadra molto quadrata. Sempre Under negli ultimi 4 precedenti tra queste squadre.

⚽️CALCIO BULGARIA Coppa di Bulgaria

Levski Sofia - Lokomotiv Plovdiv, ritorno delle semifinali di coppa nazionale in Bulgaria con i padroni di casa che devono ribaltare lo 0-2 dell'andata e in casa potranno almeno provarci. Occhio al 1 fisso @1.85.

⚽️CALCIO FINLANDIA Coppa Suomen - Play Off

Quarti di finale di coppa anche in Finlandia con 2 partite. Alle 17 in Ilves-Haka attenzione a Over 2.5 con una quota che si trova ancora sopra la pari @2.12.

⚽️CALCIO GERMANIA 3. Liga

35a giornata della terza categoria tedesca. Occhio ad Hansa Rostock - Kaiserslautern con quota in picchiata per i padroni di casa che passano da sopra @2 a @1.70. Il Kaiserslautern arriva da una bella vittoria ma rimane una squadra problematica con notizie di possibile crack finanziario che continuano a rincorrersi. In Uerdingen-Wurzburger Kickers la quota in crollo è quella ospite che passa da @2.05 a circa @1.60.

⚽️CALCIO POLONIA Ekstraklasa - Gruppo Retrocessione

Playoffs retrocessione con 4 partite in programma. In Arka Gdynia - Zaglebie Lubin sta calando la quota dei padroni di casa che si trovano comunque ancora fino @2.75. Partita importante per l'Arka che col nuovo mister ha migliorato il proprio rendimento. Lo Zaglebie dopo la vittoria sul Lodz è praticamente quasi salva. Si potrebbe pensare al rimborso in caso di pareggio per i padroni di casa, con quota sempre vicino al raddoppio.

⚽️CALCIO REPUBBLICA CECA 1. Liga - Playoffs

Playoffs pure in Repubblica Ceca, 3 partite per il gruppo retrocessione e Sparta Praga-Ostrava per il championship. Quota in calo per lo Sparta Praga che è in un super momento con 7 vittorie di fila mentre l'Ostrava rimane una squadra dal rendimento altalenante, specialmente in trasferta. La quota dello Sparta vincente è molto bassa @1.40 ma potrebbe essere buona in multipla.

⚽️CALCIO ROMANIA Liga 1 - Play-Offs Championship

Anche in Romania parliamo di playoffs con una sola partita Craiova-Botosani con la quota dei padroni di casa scesa da @1.85 a @1.60.

⚽️CALCIO SVIZZERA Super League + Challenge League

25a giornata in Svizzera con Thun-Young Boys, ultima contro 2° e gli Young Boys sono favoriti sotto @1.50. Si giocano anche 4 partite della Serie b svizzera, la Challenge League. Qualche giorno fa siamo andati in cassa senza problemi col 5-0 del Grasshoppers che oggi è ospite del Winterthur. In verità il Winterthur gioca a Zurigo queste ultime partite, e non sul proprio campo. Il Grasshoppers, che apriva sopra @2 di quota, ora si gioca @1.75 di massima. Squadra più forte con 40 punti pari al Vaduz per il 2° posto che può valere la promozione. Il Winterthur ha perso 3 delle ultime 4 partite.

⚽️CALCIO UNGHERIA OTP Bank Liga

32a giornata in Ungheria, 2 partite in programma, compreso il big match delle 18 MOL Fehervar-Ferencvaros ovvero 2° contro 1°. Il Ferencvaros ha già vinto il titolo ma in casa il MOL Fehervar oggi cercherà di non sfigurare anche se le quote sui padroni di casa sono in crescita quasi @3 quindi lasciamo stare.

