Pronostici Calcio: i consigli per le scommesse del weekend su Serie A, Liga, Primeira Liga, Bundesliga e Premier League del 26-27-28 giugno 2020

La rubrica sul fine settimana di Calcio con i consigli per le scommesse di Dartagnan sui principali campionati in Europa. Ovviamente parliamo di Serie A ma anche di Premier League, Liga, Bundesliga e anche della Primeira Liga portoghese.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote Eurobet e Snai. Ne abbiamo parlato anche nella puntata del venerdì del nostro podcast su YOUTUBE:

Analisi e Pronostici Calcio Weekend (26-28 Giugno 2020)

🗓FREE PICK 26-06-2020

🤺DARTAGNAN

⚽️TRIPLA @1.90 (stake 2)

📌Juve-Lecce: 1

📌Siviglia-Valladolid: 1

📌Belenenses - Sporting CP: X2

*(Tripla Alternativa Juve+Siviglia+Sporting vittorie secche @2.65 ma con stake 1)

Juventus-Lecce, anticipo 28a giornata. Juve che arriva da un turno positivo, Lecce che potrebbe avere la testa al prossimo delicato turno salvezza contro la Samp, ci sono diversi indisponibili importanti e Liverani potrebbe fare turnover.

Siviglia-Valladolid. Quota in calo per il Siviglia da @1.45 a @1.36. Dopo 3 pareggi di fila servono i 3 punti per mantenere la zona champions. Il Siviglia ha sempre battuto il Valladolid nelle ultime 4 sfide. In circa il 67% delle partite il Siviglia ha calciato 7+ angoli (8 contro il Villarreal lo scorso turno) come potrebbe fare oggi contro il Valladolid che in teoria giocherà sulla difensiva in questa trasferta.

Belenenses - Sporting CP. La vittoria ospite passa da @1.75 a @1.61. Belenenses senza Eduardo Kau, Chima Akas, Francisco Varela e Tomás Ribeiro, sono in dubbio anche Silvestre Varela, André Santos e Gonçalo Silva. Dall'arrivo di Amorim la squadra è migliorata molto e arriva da 2 vittorie, oggi potrebbe esserci la 3°.

🗓FREE PICK 27-06-2020

🤺DARTAGNAN

⚽️Augsburg-⚽️Lipsia: WERNER MARCATORE @1.60 (stake 1)

Werner all'ultimo anno in Bundesliga dove al momento è 2° tra i marcatori con 26 centri. L'Augsburg ha preso 4 gol nelle ultime 2 partite e all'andata ha perso 1-3 a Lipsia. In quell'occasione solo 1 assist per Werner che però in questa partita di ritorno potrebbe andare a segno visto che non ci sarà nemmeno Poulsen che andò a segno nella gara di andata. Prendiamo Timo marcatore @1.60 su Snai, si potrebbe rischiare anche la doppietta @3.25 ma non esageriamo.

🤺DARTAGNAN

⚽️Aston Villa-⚽️Wolves: 2 @1.83 (stake 1)

⚽️Aston Villa-⚽️Wolves: JIMENEZ MARCATORE @2.20 (stake 1)

I Wolves hanno faticato più del previsto al rientro, ma hanno vinto 1-0 contro il Bournemouth e continuano la loro corsa per l'Europa. Oggi sfidano un altra squadra in zona retrocessione, l'Aston Villa penultima che non vince da 8 partite (6 sconfitte, 2 pareggi). All'andata 2-1 per i Wolves che potrebbero vincere anche il ritorno in trasferta. Gli ospiti non hanno nessun problema di formazione mentre l'Aston Villa è senza Engels, Heaton e Wesley (in dubbio anche Drinkwater e Guilbert). Se cercate un marcatore vi consiglio Raul Jimenez che ha segnato 15 reti in questo campionato tra cui il gol vittoria contro il Bournemouth. Jimenez ha segnato in 4 delle ultime 5 partite e un gol lo segnò anche all'andata contro l'Aston Villa che ha la peggior difesa di Premier League con 59 gol al passivo. Reggere contro il 3-4-3 offensivo dei Wolves non sarà semplice e Jimenez potrebbe essere il punto di riferimento.

🗓FREE PICK 28-06-2020

🤺DARTAGNAN

⚽️Milan-⚽️Roma: GOL SI @1.65 (stake 1)

Il Milan ha ripreso bene col 4-1 a Lecce così come la Roma che ha vinto 2-1 contro la Samp. In 7 delle ultime 9 partite dei rossoneri abbiamo visto entrambe le squadre a segno mentre la Roma arriva da 3 GG consecutivi. All'andata all'Olimpico 2-1 per la Roma, 3° GG di fila negli ultimi scontri diretti tra giallorossi e rossoneri.

Seguici anche su TELEGRAM in BAR SPORT WEB, dove potrai dire la tua e fare il tifo assieme a decine di utenti appassionati, oltre a poter discutere con i nostri tipster e a ricevere le free pick quotidianamente analizzate dalla nostra redazione. Da oggi puoi attivare anche il nostro servizio PREMIUM per ricevere tutti i contenuti e i migliori pronostici sul Calcio e su tutti gli altri sport.