Pronostici Calcio: i consigli per le scommesse del weekend su Serie A, Premier League e Liga del 3-4-5 luglio 2020

Fine settimana di Calcio in Inghilterra con la 33a giornata di una Premier League già andata al Liverpool, in Spagna con la 34a giornata di Liga mentre la Serie A inizia col derby della Mole tra Juventus-Torino, ma ci sono anche Lazio-Milan e Napoli-Roma da non perdere nel weekend.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote Eurobet e Snai. Ne abbiamo parlato anche nella puntata del venerdì del nostro podcast su YOUTUBE:

Analisi e Pronostici Calcio Weekend (3-5 Luglio 2020)

🗓FREE PICK 03-07-2020

🤺DARTAGNAN

⚽️Atletico Madrid-⚽️Maiorca: 1 + OVER 1.5 @1.62 (stake 1)

Atletico al 3° posto, arriva dal 2-2 sul Barcellona a seguito del 2-1 sul Alves. Il Maiorca arriva a sua volta dal 5-1 strepitoso sul Celta e cerca punti salvezza ma in casa dei Colchoneros non crediamo vinceranno. Andiamo sulla squadra di Simeone vincente in una partita da almeno 2 reti con la COMBO 1+OVER 1.5 @1.62. Il Maiorca ha una delle peggiori difese del campionato spagnolo con 56 goal al passivo. L'Atletico ha segnato 4 reti nelle ultime 2 partite col proprio attacco. Per alzare la quota si potrebbe provare anche 1+OVER 2.5 @2.20.

🗓FREE PICK 04-07-2020

🤺DARTAGNAN

⚽️Chelsea-⚽️Watford: 1 + OVER 1.5 @1.60 (stake 1)

I Blues devono riscattare la brutta prova contro il West Ham per mantenere il 4° posto. Il Watford non vince da 4 giornate (3 sconfitte e 1 pari). Il Chelsea ha sempre vinto nelle ultime 3 contro il Watford, in partite in cui abbiamo sempre visto 3 reti totali. Oggi ce ne bastano 2, sempre con la vittoria del Chelsea. Blues tra le migliori squadre da Over in Premier League. Anche qui si potrebbe alzare la quota con 1 + Over 2.5.

🤺DARTAGNAN

⚽️TRIPLA @2.04 (stake 1)

📌Juventus-Torino: 1

📌Inter-Bologna: OVER 1.5

📌Napoli-Roma: 1X

La Juve potrà mettere ulteriore pressione alla Lazio impegnata contro il Milan che a sua volta arriva da un deludente 2-2 contro la SPAL. La Lazio però è in emergenza in attacco senza Immobile e Caicedo, che non sono comunque gli unici a mancare anche se Inzaghi ha detto Lazzari giocherà (rimangono in dubbio Cataldi e Leiva). La Juve da sempre l'impressione di poter ciccare ma alla fine continua a vincere come crediamo farà nel derby contro un Torino che sta precipitando e sembra in un momento di confusione con 2 sconfitte e 6 gol incassati. In questa ripresa con un calendario così fitto la rosa dei bianconeri rimane superiore a qualsiasi squadra in Italia, e questo è un vantaggio non da poco in un periodo del genere.

-

L'Inter arriva dal 6-0 contro il Brescia e all'andata ha vinto 2-1 al Dallara contro il Bologna che è un avversario certamente più ostico delle rondinelle. Il Bologna ha segnato 3 reti nelle ultime 2 giornate e un gollettino potrebbe farlo anche all'Inter che arriva da 4 Over consecutivi. Quota in calo ma ancora buona sopra @1.65. Nerazzurri e felsinei hanno senato 3 Over 2.5 negli ultimi 4 precedenti. Mi fa un pò paura l'orario e il possibile caldo ad abbassare i ritmi (oltre al calendario serratissimo), ma in questo weekend potrebbe anche piovere a Milano.

-

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, la Roma in verità da 2 ko e Pallotta ha tuonato dagli USA dopo la brutta prova perdente contro l'Udinese. Fonseca sta cambiando molto e sembra avere le idee meno chiare rispetto a Gattuso che col Napoli si è già assicurato la Coppa Italia, ma arriva a sua volta dallo 0-2 di Bergamo contro la sorprendente Atalanta.

🗓FREE PICK 05-07-2020

🤺DARTAGNAN

⚽️Parma-⚽️Fiorentina: 1X @1.60 (stake 2)

Non vediamo così sfavoriti i Ducali in casa contro una Fiorentina che ha ripreso molto male. I viola hanno pareggiato contro il fanalino di coda Brescia in casa, hanno perso all'Olimpico contro la Lazio e poi hanno offerto un altra brutta prova al Franchi nel 1-3 contro il Sassuolo. Il Parma dopo il 4-1 di Genova ha perso ma senza sfigurare contro Inter e Verona. In casa secondo noi non perderà. Solo Camara indisponibile mentre nella Fiorentina sono out Eysseric infortunato e Vlahovic squalificato. Il Parma ha pareggiato 1-1 all'andata al Franchi e aveva vinto le 2 sfide dello scorso anno. Al Tardini il Parma non perde da 8 partite (2008) contro la Fiorentina, con i Viola che in quell'occasione vinsero con doppietta di Mutu (grazie ad un rigore al 85°).

