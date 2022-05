Pronostici Conference League 5 Maggio 2022, giovedì sera si giocano le semifinali di ritorno Roma-Leicester e Marsiglia-Feyenoord. L’olimpico spinge i giallorossi verso la finale. Vediamo analisi e pronostici sul calcio europeo.

Pronostici Conference League 5 Maggio 2022: Roma-Leicester

E’ la terza semifinale in cinque stagioni per la Roma, e stavolta i giallorossi possono crederci davvero. Se le rimonte con Liverpool e Manchester United sembravano un’impresa, contro il Leicester – dopo l’1-1 dell’andata – è la formazione di Mourinho a partire avanti nei pronostici: i betting analyst di Stanleybet.it offrono il passaggio del turno di Pellegrini e compagni @1,57, mentre gli inglesi in finale si giocano @2.25. Dopo il pari di una settimana fa, si deciderà tutto nei 90 minuti dell’Olimpico: Roma avanti per la vittoria con l’«1» @2,12, mentre il «2» vale @3,35 la posta. Poco più basso il pareggio, proposto @3,25.

Il match promette gol e spettacolo: l’Over è avanti @1,69, mentre una partita con meno di tre reti paga @2 volte la posta. Grande equilibrio invece tra Goal, @1,81 e No Goal, poco più alto @1,86.

La Roma punta sul suo gioiello del reparto offensivo: Tammy Abraham ha fin qui siglato 8 reti in 11 apparizioni in Conference League. Nonostante le quattro stagioni da protagonista in Premier League, il centravanti britannico non è mai riuscito a segnare una rete contro il Leicester: un suo gol nella semifinale vale @2,20 volte la posta. Il bis del capitano Lorenzo Pellegrini, in rete all’andata, è a quota @3,75, mentre una marcatura di Nicolò Zaniolo è offerta @3,50.

Ultime dai campi e probabili formazioni Roma-Leicester

Mourinho dovrebbe effettuare un solo cambio rispetto alla formazione vista all’andata al King Power Stadium: Sergio Oliveira entrerà tra i titolari al posto dell’infortunato Mhkitaryan. Zaniolo e Pellegrini saranno invece regolarmente alle spalle di Abraham, mentre a completare la linea di centrocampo saranno Karsdorp, Cristante e Zalewski. In difesa, comanda Smalling, con Mancini e Ibanez ai lati.

Rodgers dovrebbe confermare in blocco la formazione dell’andata con Vardy terminale offensivo supportato dal trio composto da Albrighton, Maddison e Lookman. In mediana il duo formato da Dewsbury-Hall e Tielemans, mentre in difesa ci sarà l’ex Atalanta Castagne, sulla corsia di sinistra.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall, Tielemans; Albrighton, Maddison, Lookman; Vardy. All. Rodgers

Pronostici Conference League 5 Maggio 2022: Marsiglia-Feyenoord

In contemporanea con il match dell’Olimpico, si giocherà il ritorno dell’altra semifinale, quella che vede di fronte Marsiglia-Feyenoord al Velodrome. Si parte dal 3-2 ottenuto all’andata dagli olandesi. Al Marsiglia, dunque, servirà vincere con un gol di scarto per pareggiare i conti e portare il confronto ai tempi supplementari, mentre con due gol di scarto passerebbero Jorge Sampaoli e la sua truppa.

Prima della sfida dell’andata, c’è stato solo un altro doppio confronto tra le due formazioni nelle coppe europee: risale alla stagione 1999-2000, quando nella seconda fase della Champions League il Feyenoord eliminò il Marsiglia vincendo 3-0 la sfida dell’andata tra le mura amiche e pareggiando poi a reti bianche quella di ritorno.

Probabili formazioni

Marsiglia (4-3-3): Mandanda; Rongier, Saliba, Ćaleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara, Gerson; Cengiz Ünder, Milik, Payet. All Sampaoli

Feyenoord (4-4-2): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Nelson, Til, Kökçü; Sinisterra, Dessers. All. Slot

Tutte le quote della Conference League

Quote 1×2

Marsiglia – Feyenoord 2,10 3,80 3,15

Roma – Leicester 2,15 3,30 3,50

Passaggio del turno Semifinali Conference League 2021/2022

Feyenoord Rotterdam – Olympique Marseille 1,47 2,60

Leicester City – As Roma 2,30 1,60

Europa Conference League 2021 / 2022

Roma 2,75

Feyenoord 3,50

Leicester 3,75

Marsiglia 5,00

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.