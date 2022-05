Quote Finale Conference League 2022, la Roma di Mourinho ha raggiunto la finale che disputerà contro gli olandesi del Feyenoord.I bookmakers favoriscono i giallorossi, così come in Europa League l’Eintracht Francoforte è favorito sul Glasgow Rangers.

Quote Finale Conference League 2022: Roma avanti sugli olandesi

Dal 22 maggio 2010 al 25 Maggio 2022: per tanto tempo il calcio italiano è rimasto a bocca asciutta in Europa, ma a terminare questo ciclo nero potrebbe essere la Roma in caso di vittoria della Conference League. La costante è Josè Mourinho, allenatore di quell’Inter che si aggiudicò il trofeo più ambito d’Europa e leader della Roma di oggi, che vuole chiudere al meglio la prima stagione con il portoghese in panchina e che vuole ricominciare a vincere, puntando in futuro su trofei più importanti.

Dopo aver eliminato il Leicester Pellegrini e compagni se la dovranno vedere con il Feyenoord a Tirana e le quote sulla lavagna scommesse Betaland danno i giallorossi in vantaggio nei pronostici. Il segno 1 per i capitolini vale quota @2,05, ma si potrebbe passare anche per i supplementari che sono proposti a quota @3,45. La vittoria degli olandesi, terzi in Eredivisie, con una Coppa dei Campioni, due Coppe Uefa e 15 campionati nazionali tra i titoli in bacheca, è un’opzione a quota @3,40.

Quote 1×2

Roma – Feyenoord 2,20 3,50 3,20

Vincente Europa Conference League 2021 / 2022

Roma 1,60

Feyenoord 2,25

Europa League, Eintracht Francoforte favorito

Sarà però l’Europa League il primo trofeo ad essere assegnato, anche prima della Champions League di cui abbiamo già parlato ieri (leggi qui). Mercoledì 18 maggio se la vedranno l’Eintracht Francoforte e i Rangers e in questo caso c’è maggiore equilibrio con i tedeschi che sono favoriti ma a quota 2,22. A 3,35 il pareggio, mentre gli scozzesi sono proposti a 3,10.

Quote 1×2

Eintracht Frankfurt – Glasgow Rangers 2,25 3,45 3,10

Vincente Europa League 2021 / 2022

Eintracht Francofort 1,60

Glasgow Rangers 2,25

