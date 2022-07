Pronostici Conference League 26-28 luglio 2022, settimana importante anche per il 2° turno di qualificazioni alla terza competizione UEFA, la Conference League giunta alla sua seconda edizione, dopo che la prima è stata vinta dalla Roma.

Pronostici Conference League 26-28 luglio 2022: le sfide di martedì e mercoledì

Il ritorno del secondo turno di qualificazione della Conference League si apre già da martedì con sfide abbastanza indirizzate. I kosovari del Ballkani hanno già in tasca l’accesso al 3° turno dopo il netto 4-0 all’andata in casa dei sanmarinesi del La Fiorita per cui il sogno europeo sembra agli sgoccioli.

Il Tobol difenderà il 2-0 ottenuto in casa all’andata contro il Lincoln (Gibilterra). Stesso risultato di partenza per gli islandesi del Vikingur, che fanno visita ai gallesi del TNS.

Il programma prosegue mercoledì. I romeni del Cluj sono virtualmente al 3° turno dopo aver vinto all’andata per 3-0 contro l’Inter Escaldes, mentre deve rimontare l’AIK Stoccolma, che ha perso per 3-2 in trasferta contro gli ucraini del Vorskl. Rimonta possibile per gli svedesi che sono quotati @1.50 per la vittoria. Impresa impossibile, invece, per i bielorussi del Gomel, che hanno subito 5 gol in Grecia dall’Aris.

Pronostici Conference League 26-28 luglio 2022: le partite del giovedì

Giovedì il resto delle partite, vediamo le più interessanti e tra queste c’è sicuramente il derby scandinavo Elfsborg-Molde: i norvegesi partono dal 4-1 ottenuto tra le mura amiche, ragion per cui agli svedesi servirà una vera e propria impresa. All’andata avevamo puntato con convinzione su OVER 2.5 e GOL SI che si potrebbero ripresentare anche in questa sfida. La COMBO OVER 2.5+GOL SI @1.87.

All’esatto contrario partono dallo 0-0 dell’andata in trasferta sia ciprioti dell’Apoel che i bulgari del CSKA Sofia, che affrontano rispettivamente il Botev Plovdiv e il Makedonija GP.

Il Djurgarden affronterà in casa i croati del Rijeka, mentre i norvegesi del Lilleström proveranno subito a chiudere la pratica SJK dopo l’1-0 ottenuto nei primi 90 minuti. Il Lilleström ha una quota bassa @1.30, più complicata l’affermazione del Djurgarden @1.80 (in doppia si giocano intorno @2.40 per un raddoppio abbondante).

Tutto aperto ancora tra i norvegesi del Viking e lo Sparta Praga dopo lo 0-0 dell’andata. Per la sfida di ritorno preferiamo lo Sparta e anche il mercato lo preferisce visto che la quota sta scendendo anche sotto @1.90.

Quote interessanti su Brondby ed AZ Alkmaar

A caccia della qualificazione il Brondby, squadra danese che affronta i polacchi del Pogon, abili a fermare i più quotati nordici sull’1-1 nel primo match. Interessante la QUALIFICAZIONE BRONDBY @1.66.

La Dinamo Minsk deve rimontare un gol agli israeliani del Beer Sheva mentre Radja Nainggolan e il suo Anversa cercano il pass in casa del Drita, dopo che all’andata non hanno sfruttato il fattore campo facendosi bloccare sullo 0-0 tra le mura amiche. I bookmakers rimangono ottimisti tanto che la vittoria in Kosovo si gioca @1.40 di quota massima per i belgi.

Ha un vantaggio minimo lo Young Boys (1-0), che però non dovrebbe avere problemi a sbarazzarsi dei lettoni dell’FK Liepaja.che però li hanno impensieriti all’andata. Per il ritorno in Svizzera non c’è competizione con lo Young Boys offerto @1.05.

Deve fare attenzione l’AZ Alkmaar, una delle big della competizione, che fa visita ai bosniaci del Tuzla City partendo dall’1-0 ottenuto all’andata. L’eliminazione del AZ sarebbe clamorosa, lo sanno anche i bookmakers che puntano sugli olandesi favoriti sotto @1.40 per la vittoria in trasferta.

Infine dovrebbero passare il turno senza grossi problemi il Basilea e il Vitoria Guimaraes, che partono rispettivamente con 2 e 3 gol di vantaggio su Crusaders e Puskas Academy.

Free Pick Calcio: Schedina Conference League

Oltre all’interessante combo a cui abbiamo già accennato prima tra Elfsborg-Molde per un altra partita spettacolare e ricca di reti, che consigliamo in SINGOLA, il nostro PRESIDENTE ci offre anche uno studio interessante sulle partite di giovedì, con una SCHEDINA a quota alta @7.21 su 6 selezioni.