Pronostici Conference League 3-4 agosto 2022, tra mercoledì e giovedì si torna in campo con l’andata del terzo turno di qualificazione. Tante partite in programma, andiamo a vedere le più interessanti con analisi e consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Pronostici Conference League 3-4 agosto 2022: le sfide più interessanti

Tra le partite più “interessanti” di questo turno da seguire con molta attenzione anche la sfida inedita tra i serbi del Cukaricki e gli olandesi del Twente, che vede questi ultimi favoriti. Da questa sfida uscirà la squadra che affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano al prossimo turno.

Turno sulla carta facile per due dei club più famosi del torneo, ovverosia Anderlecht e Rapid Vienna, che non dovrebbero avere molti problemi a sbarazzarsi rispettivamente degli estoni del Paide Linnameeskond e degli azeri del Neftçi.

All’Eden Aréna, invece, lo Slavia Praha di Jindrich Trpišovský cercherà di sfruttare il fattore campo per cercare di chiudere in anticipo la pratica Panathinaikos, nobile decaduta del calcio greco, per evitare problemi al ritorno.

Molto più interessanti ed equilibrate appaiono invece i match che vedranno di fronte l’una contro l’altra i danesi del Brøndby e gli svizzeri del Basilea, e i croati dell’Hajduk Spalato con i portoghesi del Vitória Guimarães. Si tratta di quattro club con una storia abbastanza importante nelle coppe europee, con un tasso tecnico quasi simile tra di loro. Tuttavia non esistono precedenti nemmeno tra questi club.

Chiudiamo col big match Dundee United-AZ Alkmaar. Scozzesi sempre ostici da affrontare in casa, con il Tannadice Park che diventa una bolgia in questi casi; olandesi che però difficilmente si fanno intimorire, che giocano a viso aperto ovunque e che dovrebbero schierare il neo acquisto Riechedly Bazoer. Nell’unico precedente tra i due team, comunque, datato 14 luglio 2015, vittoria netta per 3-1 dell’AZ ma in amichevole.



Pronostici Conference League 3-4 agosto 2022: i prossimi appuntamenti

Oltre agli spareggi di cui abbiamo già parlato prima, le prossime date della competizione prevedono l’inizio della fase a gironi – sorteggio il 26 agosto – con la prima giornata che si disputerà l’8 settembre 2022.

Successivamente, tra il 16 e il 23 febbraio 2023, spazio agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, e poi via via a tutto il resto: ottavi di finale (9 e 16 marzo 2023), quarti di finale (13 e 20 aprile 2023), semifinali (11 e 18 maggio 2023) e la finalissima, che si svolgerà il 7 giugno 2023 alla Eden Arena di Praga (Repubblica Ceca).

