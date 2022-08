Quote Calcio Europeo 8 Agosto 2022, il primo weekend di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 regala conferme ma anche qualche passo falso, come il Liverpool fermato sul pareggio all’esordio in Premier. Vincono tutte le big in Ligue 1 invece mentre in Bundesliga il Bayern Monaco è subito travolgente, anche senza Lewandowski.

Quote Calcio Europeo 8 Agosto 2022: Premier League

La prima giornata di Premier League era iniziata con l’anticipo del venerdì, Crystal Palace-Arsenal, favorevole ai Gunners che sono passati 2-0. Al sabato invece stecca alla prima il Liverpool che nel lunch match in casa del Fulham non va oltre il 2-2.

Subito protagonista, invece, Erling Haaland, che mette a segno la doppietta decisiva nella vittoria ottenuta dal Manchester City in casa del West Ham per 2-0. Il norvegese, che era stato protagonista in maniera altalenante nel pre-campionato, si è presentato al nuovo campionato subito con un segnale importante.

Vittoria in rimonta per il Tottenham di Antonio Conte, che tra le mura amiche va sotto contro il Southampton, ma poi vince con un largo 4-1 nel quale è protagonista l’ex juventino Kulusevski, autore di un assist per Sessegnon e un gol pregevole nella ripresa.

Tre punti all’esordio anche per il Chelsea, cui basta un rigore di Jorginho per avere la meglio in trasferta sull’Everton dell’ex Lampard.

Tonfo casalingo del nuovo Manchester United di ten Hag contro il Brighton all’Old Trafford: finisce 1-2 con Cristiano Ronaldo che entra al 53’ ma non riesce a ribaltare la situazione in favore dei Red Devils. Parità tra Leicester e Brentford (2-2) nell’ultimo posticipo domenicale della Premier League.

Quote Calcio Europeo 8 Agosto 2022: Bundesliga

In Bundesliga parte subito con un punteggio tennistico il Bayern Monaco di Nagelsmann, che ad una formazione già molto forte ha aggiunto in estate altri campioni, lasciando partire comunque Robert Lewandowski. I bavaresi battono in trasferta l’Eintracht Francoforte per 6-1, con ben 5 reti messe a segno già nel primo tempo. Subito in evidenza l’ex Liverpool Mane, mentre il giovane Musial mette a segno addirittura una doppietta.

Al Borussia Dortmund di Terzic basta una rete di capitan Reus per battere il Bayer Leverkusen, mentre l’Union Berlino vince il derby della capitale rifilando un 3-1 ai cugini dell’Hertha. Vince anche il Borussia Monchengladbach (3-1 in casa all’Hoffenheim), mentre il Friburgo si rende protagonista di una prova di forza importante vincendo per 4-0 in casa dell’Augusta.

Wolfsburg-Werder Brema, due formazioni che vogliono rilanciarsi in questa stagione, si spartiscono la posta con uno spettacolare 2-2, mentre al Lipsia non basta una rete di Nkunku per fare bottino pieno in casa dello Stoccarda: finisce 1-1 con gli uomini di Tedesco che si fanno raggiungere da Ahamada.

Quote Calcio Europeo 8 Agosto 2022: Ligue 1

Come da pronostico vincono tutte le big alla prima giornata di Ligue 1. Il Lione ha battuto l’AC Ajaccio nel match disputato venerdì sera e conclusosi con il punteggio di 2-1. Con lo stesso punteggio, il Monaco ha superato sabato lo Strasburgo in trasferta.

Ancora una volta è finito con un largo punteggio il confronto tra Paris Saint Germain e Clermont: i parigini hanno vinto in trasferta per 5-0 con Lionel Messi scatenato soprattutto nella ripresa con una doppietta (il secondo gol in rovesciata su assist al bacio di Paredes).

Il Lilla di Paulo Fonseca, ex Roma, rifila un netto 4-1 all’Auxerre tra le mura amiche, soprattutto grazie ad uno scatenato David, autore di una doppietta. Con lo stesso punteggio, il Marsiglia di Tudor si sbarazza del Reims: doppietta per il centravanti Luis Suarez, 24 anni, subentrato dalla panchina.

Quote Antepost aggiornate

Vediamo le quote antepost di Premier League e le quote 1X2 per il prossimo turno del campionato di calcio inglese. Arsenal-Leicester è già una sfida interessante. Favoritissimo il City in casa contro il Bournemouth. Il big match si gioca domenica pomeriggio con Chelsea-Tottenham. Monday night con Liverpool-Crystal Palace.

Vediamo le quote antepost di Bundesliga e le quote 1X2 per il prossimo turno del campionato di calcio tedesco. La 2a giornata si apre venerdì con l’anticipo Friburgo-Borussia Dortmund e si chiuderà domenica alle 17:30 con Bayern Monaco-Wolfsburg.

Vediamo le quote antepost di Ligue 1 e le quote 1X2 per il prossimo turno del campionato di calcio francese. Venerdì anticipo interessante con Nantes-Lille e sono interessanti anche le sfide del sabato, Monaco-Rennes e Psg-Montpellier. Domenica il resto delle partite col turno chiuso dal posticipo serale Brest-Marsiglia.

