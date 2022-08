Pronostici Supercoppa Europea 2022, mercoledì 10 agosto saranno Real Madrid-Eintracht Francoforte a giocarsi il primo titolo UEFA della nuova stagione, nella sfida tra i campioni di Champions (i Blancos) e quelli di Europa League (i tedeschi nettamente sfavoriti).

Pronostici Supercoppa Europea 2022: il Real sfida l’Eintracht

Mercoledì 10 agosto alle ore 21:00, ad Helsinki in Finlandia, va in scena l’edizione 2022 della Supercoppa UEFA, che tradizionalmente viene riconosciuta anche come Supercoppa Europea. Si tratta del primo trofeo della stagione continentale, che oppone la vincitrice dell’ultima Champions League, in questo caso il Real Madrid, e la formazione che si è aggiudicata l’Europa League, ovvero l’Eintracht Francoforte.

L’edizione 2021 se l’è aggiudicata il Chelsea (2 vittorie totali) ai danni del Villarreal. In cima all’albo d’oro del trofeo troviamo Barcellona e Milan con 5 successi, mentre il Real Madrid, secondo insieme al Liverpool a quota 4 (3 finali perse), ha la possibilità quest’anno di agguantare la vetta. Nessun successo per l’Eintracht, al debutto in questa competizione.

Pronostici Supercoppa Europea 2022: quote, statistiche e consigli per le scommesse

Il Real Madrid non ha fin qui disputato gare ufficiali, poiché la sua stagione in Spagna inizierà il prossimo 14 agosto nella Liga contro l’Almeria. Comunque sia, il precampionato dei campioni d’Europa è stato di alto livello, con Ancelotti che ha fatto ruotare praticamente tutti gli effettivi, tra vecchi e nuovi, senza mai abbassare la qualità dell’undici in campo.

L’Eintracht, invece, ha già esordito in Bundesliga e lo ha fatto rimediando una sonora sconfitta casalinga. Un punteggio tennistico contro i campioni di Germania del Bayern Monaco, che si sono imposti per 6-1 mettendo a segno ben 5 gol solo nel primo tempo.

Il match dell’Olympic Stadium di Helsinki sarà la prima sfida ufficiale tra le due compagini dopo la finale di Coppa dei Campioni del 1960 che vide gli spagnoli prevalere sui tedeschi con il punteggio di 7-3. Quella di mercoledì sarà la trentesima presenza di un club spagnolo in questa partita, ovvero il record per la Supercoppa. Nel 2017, il Real Madrid è diventato il primo club a vincere due supercoppe consecutive dopo il Milan (1989-1990). La sconfitta rimediata nel 2018 contro l’Atletico Madrid ha impedito ai Blancos di diventare la prima e unica squadra a vincerne tre di fila. Nessun precedente tra i due allenatori, Carlo Ancelotti e Oliver Glasner, che si trovano quindi di fronte per la prima volta in assoluto.

Le quote spingono i Blancos alla vittoria nei 90 minuti, quotata appena @1.44 mentre i tedeschi sono offerti @6.75 (Pareggio @4.75). I gol non dovrebbero mancare e infatti la quota per Over 2.5 è in calo fino @1.60. Al contrario però sale la quota per il Gol SI @1.80, con gli analisti che si aspettano quindi una goleada da parte del Real Madrid che nell’ultima amichevole ha lasciato a secco la Juve battendola 2-0 nel tour americano. Non dimentichiamo che l’Eintracht ha iniziato la Bundesliga questo fine settimana prendendone 6 dall’armata Bayern, ma un gollettino lo ha segnato.

Probabili formazioni di Real Madrid-Eintracht Francoforte

Carlo Ancelotti confermerà il modulo 4-3-3 e dovrebbe lasciare in panchina tutti i nuovi arrivati. Usato sicuro per il tecnico dei Blancos, che davanti a Courtois sceglierà con ogni probabilità la linea difensiva composta da Carvajal, Militao, Alaba e Mendy; a centrocampo, i giovani Tchouameni e Camavinga partiranno dalla panchina lasciando spazio al trio collaudato Modric-Casemiro-Kroos, mentre davanti con Benzema dovrebbero esserci Vinicius da un lato e uno tra Valverde e Rodrygo dall’altro.

Glasner risponde con un 3-4-2-1 del quale non dovrebbe far parte Filip Kostic, che in queste ore si sta trasferendo alla Juventus. Borré, dunque, sarebbe il terminale offensivo con la fantasia di Lindstrøm e Gotze a supporto. In difesa, presente regolarmente Ndicka, altro giocatore molto chiacchierato in sede di mercato.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Alidou; Lindstrøm, Gotze; Borré. All. Glasner

