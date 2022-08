Pronostici Conference League 11 Agosto 2022, giovedì si giocano il grosso delle partite di ritorno del terzo turno della minore delle competizioni europee. Scopriremo chi tra Twente e Cukaricki sfiderà la Fiorentina il prossimo 18 agosto (probabilmente gli olandesi).

Pronostici Conference League 11 Agosto 2022: chi sfiderà la Fiorentina?

Tra le sfide di giovedì 11 agosto spicca Twente-Cukaricki: la vincente, infatti, se la dovrà vedere con la Fiorentina di Italiano, intenzionata a replicare il prodigioso cammino della Roma nella passata edizione della Conference League.

A meno di clamorose soprese, saranno gli olandesi (arrivati quarti nella passata Eredivisie) ad affrontare la Viola i prossimi 18 e 25 agosto, in virtù dell’1-3 ottenuto nella sfida d’andata in terra serba, grazie alle tre reti siglate da Rots, Vlap e Brenet (unica rete del Cukaricki realizzata da Kovac).

Per i bookmakers anche il ritorno sarà agevole con la vittoria olandese offerta sotto @1.30. Attesa un altra sfida ricca di reti con Over 2.5 che si gioca @1.66.

Pronostici Conference League 11 Agosto 2022: le sfide più interessanti

Il Basilea, in casa, cerca la rimonta sul Brondby, dopo aver perso 1-0 in Danimarca. Le possibilità ci sono tutte con gli svizzeri quotati @1.66 per la vittoria (quota in calo da @1.83).

Impresa più ardua per il Panathinaikos, sconfitto 2-0 dallo Slavia Praga nella sfida d’andata. La storia, però, è dalla parte dei greci, capaci di battere per due volte la formazione ceca nei due precedenti del 2001 in Champions League. Le quote sono abbastanza equilibrate con la vittoria dei greci offerta @2.40 sugli ospiti @2.90.

Dopo il tonfo dello scorso 4 agosto, con la sconfitta in trasferta per 1-0, l’AZ Alkmaar cerca il riscatto contro gli scozzesi del Dundee United: prima di questa sfida, i due club si erano affrontati solamente una volta, nel 2015, in amichevole, con il successo per 3-1 degli olandesi. Le quote sono tutte per l’AZ quotata @1.20 di massima.

Ritorno agevole per lo Young Boys che, dopo aver battuto 0-2 in trasferta i finlandesi del KuPS, non dovrebbe avere particolari difficoltà a gestire (o incrementare) il risultato.

Stessa sorte (e stesso risultato nella sfida d’andata) per l’Anderlecht che, a meno di clamorose soprese, sembra aver già archiviato la pratica Paide.

