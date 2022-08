Pronostici Conference League 18 Agosto 2022, spareggi della terza competizione UEFA. Si tratta dell’ultimo ostacolo prima della qualificazione alla fase a gironi della Conference League. Scende in campo anche la Fiorentina, favorita all’andata al Franchi contro il Twente.

Pronostici Conference League 18 Agosto 2022: tocca alla viola. Fiorentina favorita col Twente

La Fiorentina proverà a essere la settima squadra italiana qualificata per la fase a gironi delle coppe europee. Al Franchi, giovedì sera alle 21, i viola affrontano il Twente nell’andata del playoff per l’accesso alla Conference League, competizione che a maggio ha visto la Roma trionfare a Tirana.

La squadra di Vincenzo Italiano, nelle quote Snai relative ai primi 90′ (il ritorno è in programma giovedì 25), parte nettamente in vantaggio: l’«1» si gioca @1,45, con il pareggio @4,25 e il colpo degli olandesi @5,75.

La stagione della Fiorentina è iniziata con il 3-2 di domenica scorsa alla Cremonese: un altro Over vale 1,65, con l’Under che si piazza invece @2,10. Più probabile il Goal @1,73 rispetto al No Goal @1,95.

Ci sono tanti viola anche nelle prime posizioni della lavagna per i marcatori: il più gettonato è Luka Jovic @2,50, già a segno al debutto in campionato, seguito da Cabral @2,75, da Nico Gonzalez e Kokorin @3,00. In quota @3,50 ci sono invece Kouamé e Van Wolfsvinkel.

Il serbo ex Real Madrid è in pole position anche per essere il primo marcatore della partita, @5,50. Anche in questa lavagna, subito dietro c’è Arthur Cabral @6,00, con il podio completato da Gonzalez e Kokorin @6,50.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Twente

Italiano potrebbe effettuare dei cambi rispetto alla formazione che ha battuto la Cremonese. Il modulo sarà ovviamente il 4-3-3, ma davanti Nico Gonzalez dovrebbe tornare titolare, mentre a centrocampo Bonaventura, Amrabat e Maleh dovrebbero comporre il trio davanti alla difesa.

Ron Jans replica con un 4-2-3-1 il cui terminale offensivo dovrebbe essere Van Wolfswinkel, mentre alle sue spalle dovrebbe agire il trio composto da Rots, Vlap e Misidjan.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Benassi, Milenkovic, Martinez, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Jovic, Sotti.All. Italiano

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Hilgers, Smal; Sadilek, Zarrouki; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel. All. Jans

Pronostici Conference League 18 Agosto 2022: le altre partite in programma

Dopo l’anticipo di mercoledì, Djurgarden-APOEL, giovedì si continua col resto delle partite. Si trovano di fronte per la quarta volta in competizioni europee CSKA Sofia-Basilea: gli svizzeri vantano uno score di 2 successi ad 1 in Europa League, ma i bulgari hanno eliminato gli elvetici dalle qualificazioni del torneo ad ottobre del 2020, nel precedente più recente.

Prima trasferta a Tel Aviv per il Nizza, qualificato direttamente agli spareggi senza passare dalle qualificazioni e che parte con i favori del pronostico.

Promette gol e spettacolo il match tra i norvegesi del Molde e gli austriaci del Wolfsberger, due formazioni che segnano tanto ma al contempo concedono anche molto in fase difensiva. Vi segnaliamo OVER 2,5 @1.70.

Young Boys-Anderlecht: non ci sono precedenti tra gli svizzeri, imbattuti dall’inizio della stagione (7 vittorie e 2 pareggi in gare ufficiali), e i belgi, che in questa prima parte di stagione hanno vinto 5 volte e perso una.

I turchi del Basaksehir si giocheranno l’accesso alla fase a gironi di Conference League contro l’Anversa di Nainggolan, in un altro dei match inediti di questo turno.

I tedeschi del Colonia (quattro punti nelle prime due giornate di Bundesliga) non dovrebbero avere problemi a superare gli ungheresi del MOL Fehervar.

AZ per il passaggio del turno contro il Gil Vicente

Impegno casalingo per il Villarreal, la sorpresa della passata edizione della Champions League ha esordito in Liga con una vittoria per 3-0 in casa del Valladolid. Ora il sottomarino giallo se la vedrà con i croati dell’Hajduk Spalato, che nel turno precedente hanno eliminato i portoghesi del Vitoria Guimaraes.

Gli inglesi del West Ham, invece, dovranno superare tra le mura amiche lo scoglio Viborg dopo aver perso entrambe le prime due gare di Premier League.

Sfida interessante anche tra AZ Alkmaar-Gil Vicente: gli olandesi hanno iniziato molto bene la stagione e sono a punteggio pieno dopo due giornate di Eredivisie, e partono con i favori del pronostico in quella che è una sfida totalmente inedita. La vittoria del AZ Alkmaar si gioca @1.50.

Tutte le quote sulla UEFA Conference League

