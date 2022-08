Pronostici Conference League 25 Agosto 2022, anche la terza competizione del calcio europeo completa il quadro delle squadre che andranno alla fase a gironi. Grande attesa per Twente-Fiorentina.

Twente-Fiorentina, i viola possono farcela

Giovedì alle 19:00 si disputerà il ritorno Twente-Fiorentina. Si parte dal 2-1 in favore dei viola maturato al Franchi una settimana fa grazie alle reti siglate nel primo tempo da Gonzalez e Cabral (Cerny per gli olandesi nella ripresa). La Fiorentina ha perso una sola volta contro squadre olandesi (3 vittorie e altrettanti pareggi) e mai nei Paesi Bassi (pareggi contro Ajax e Groningen, vittoria per 2-0 sul PSV Eindhoven nel ritorno dei quarti di Coppa UEFA del 2008).

Nonostante la trasferta le quote favoriscono leggermente la Viola @2.45 mentre il successo dei padroni di casa è offerto @2.70 (pareggio @3.60). Un altro OVER 2.5 @1.88 è possibile vedendo come ci ha abituato la Fiorentina anche in campionato, e pure gli olandesi sono una squadra offensiva che inoltre dovrà attaccare per ribaltare il risultato dell’andata, e magari scoprire il fianco alle ripartente dei ragazzi di Italiano che hanno un buon potenziale offensivo.

Le probabili formazioni di Twente-Fiorentina

Il Twente di Jans dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 il cui terminale offensivo sarà con ogni probabilità l’esperto centravanti van Wolfswinkel, mentre alle sue spalle agirebbe il trio composto da Misidjan, Vlap e Rots.

Italiano dovrebbe effettuare rotazioni rispetto alla formazione che ha pareggiato nel derby con l’Empoli. Le novità dovrebbero essere Sottil e Gonzalez ai lati di Jovic, e Amrabat a centrocampo, mentre tra i pali dovrebbe esserci Terracciano.

FC TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Smal, Pleguezelo, Propper, Brenet; Zerrouki, Sadilek; Misidjan, Vlap, Rots; van Wolfswinkel. All. Jans

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Sottil, Jovic, Gonzalez. All. Italiano

Pronostici Conference League 25 Agosto 2022: le prime partite in programma

Servirà un’impresa all’AIK Stoccolma, che dovrà rimontare i 3 gol subiti all’andata in casa dello Slovacko. Ha maggiori chance, invece, il Basilea, che deve rimontare una sola rete ai bulgari del CSKA Sofia: sarà il 5° incrocio tra le due squadre in competizioni UEFA e il bilancio attualmente è in perfetta parità con due successi per parte.

Partiranno da situazioni di parità CFR Cluj-Maribor e Beer Sheva-Craiova, mentre il Colonia ha l’arduo compito di andare a vincere in casa degli ungheresi del MOL Fehervar per provare a ribaltare l’1-2 rimediato all’andata tra le mura amiche.

Partono dall’1-2 dell’andata subito in Polonia contro il Rakow, ma i cechi dello Slavia Praga hanno le carte in regola per rimontare davanti al pubblico amico. Non dovrebbe avere problemi il West Ham, che parte dal 3-1 ottenuto all’andata in casa contro il Viborg, anche se in Premier League il bilancio di Moyes è disastroso (zero punti dopo tre turni).

I norvegesi del Viking proveranno a capitalizzare il 2-1 ottenuto in casa dell’FCSB all’andata, così come gli austriaci del Wolfsberger, che ospitano il Molde, hanno dalla loro parte i favori del pronostico per via dell’1-0 ottenuto nei primi 90 minuti e potranno contare anche sul fattore campo.

Pronostici Conference League 25 Agosto 2022: le ultime partite

Alle 20:00, secondo confronto in assoluto, dopo il match dell’andata, tra Anderlecht-Young Boys: i belgi partono dal vantaggio ottenuto con il gol di Delcroix all’andata, ma gli elvetici hanno le carte in regola per giocarsi la qualificazione fino in fondo, poiché in campionato stanno andando molto bene (sono primi con 11 punti).

Dopo la sconfitta in campionato e quella dell’andata a Tel Aviv, il Nizza proverà a ribaltare lo 0-1 tra le mura amiche per non salutare subito la competizione. Molto interessante anche la sfida che si giocherà in Belgio alle 20:45 tra Anversa-Basaksehir: si parte dall’1-1 dell’andata, che rappresenta l’unico precedente e comunque un nulla di fatto, non essendoci più la regola dei gol in trasferta che valgono doppio. In campo due vecchie conoscenze del calcio italiano: Biglia tra i turchi e Nainggolan nelle fila dell’Anversa.

È con più di un piede alla fase a gironi l’AZ Alkmaar, che ha vinto per 4-0 l’andata in casa contro i portoghesi del Gil Vicente. Discorso analogo per il Villarreal, attualmente a punteggio pieno nella Liga: Unai Emery e i suoi difenderanno il 4-2 dell’andata contro i croati dell’Hajduk Spalato, un avversario assolutamente alla portata degli spagnoli.

Chiude il programma l’ultimo match delle 21, quello tra Rapid Vienna-Vaduz: gli austriaci (7 punti dopo 4 giornate di Bundesliga) ospitano il Vaduz dopo l’1-1 dell’andata, un punteggio sicuramente migliorabile da parte della squadra di casa.

Tutte le quote sulla Conference League

