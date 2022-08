Pronostici Calcio Europa 26-29 Agosto, vediamo le partite più interessanti di Liga, Bundesliga e Ligue 1 per il fine settimana, con una free pick, tante informazioni e statistiche utili per le scommesse e le migliori quote.

Pronostici Calcio Europa 26-29 Agosto: 3a giornata Liga

Venerdì alle ore 20:00, prende il via la terza giornata della Liga, con la sfida tra Girona-Celta Vigo, rispettivamente a 3 e 1 punto in classifica dopo due turni. Subito dopo sono in campo anche Betis-Osasuna.

Il Villarreal, ancora a punteggio pieno e con zero reti subite (grazie ai successi ottenuti contro Valladolid e Atletico Madrid), è ospite del Getafe, fanalino di coda del campionato dopo la doppia sconfitta rimediata contro l’Atletico Madrid (0-3) e il Girona (3-1). La quota per un altra vittoria del Sottomarino giallo è in calo @1.95.

Dopo un avvio altalenante, con il pareggio a reti bianche all’esordio contro il Vallecano, e il netto successo esterno per 1-4 sul campo della Real Sociedad, il Barcellona cerca conferme in casa, contro un Valladolid che ha lanciato segnali incoraggianti in casa del Siviglia, terminando la sfida sul punteggio di 1-1.

I campioni in carica del Real Madrid, a punteggio pieno dopo il doppio successo contro Almeria (1-2) e Celta Vigo (1-4), cercano il terzo successo consecutivo, sempre in trasferta, in casa dell’Espanyol, che fin qui ha raccolto un solo punto (in casa all’esordio con il Celta Vigo, 2-2, per poi uscire sconfitto per 0-2 in casa contro il Vallecano). In arrivo un altra partita da GOL SI o questa volta i Blancos manterranno la porta inviolata?

Chiude la terza giornata di Liga la sfida tra Valencia-Atletico Madrid, entrambe a 3 punti e reduci dallo stesso percorso in questo inizio di stagione: vittoria all’esordio e sconfitta alla seconda giornata. Anche se si gioca al Mestalla i bookmakers favoriscono i Colchoneros ma la quota è in salita @2.

Pronostici Calcio Europa 26-29 Agosto: 4a giornata Bundesliga

Parte già venerdì sera la quarta giornata di Bundesliga con l’anticipo Friburgo-Bochum, con i padroni di casa nettamente favoriti, in virtù dei 6 punti conquistati nei primi 3 turni. Gli ospiti, invece, si trovano in fondo alla classifica con zero punti, insieme al Bayer Leverkusen e hanno subito una pesante lavata di capo contro il Bayern.

Sabato il Borussia Dortmund è ospite dell’Herta Berlino, che ha conquistato un solo punto in questo campionato (alla seconda giornata, contro l’Eintracht Francoforte). Il Dortmund, invece, è già alla ricerca del riscatto: dopo un avvio particolarmente brillante, con 2 successi consecutivi (contro Leverkusen e Friburgo), la squadra di Edin Terzic è poi scivolata in casa contro il Werder Brema (2-3) la scorsa settimana. Continuiamo a rivendere l’Hertha una candidata alla retrocessione e continuiamo a giocargli contro anche se siamo a Berlino, prendiamo VITTORIA BORUSSIA DORTMUND @1.72.

Alle 18:30 scendono in campo i campioni in carica del Bayern Monaco, che ospitano il Borussia Monchengladbach, squadra capace di stupire tutti in questo avvio di stagione, conquistando 7 punti in 3 partite. I padroni di casa, però, sono reduci da un avvio di stagione impressionante, visto che hanno inanellato 3 vittorie, con 15 gol fatti e uno solo subito.

Chiudono il turno, domenica alle 15:30, Colonia-Stoccarda, rispettivamente a 5 e 2 punti in classifica e alle 17:30 tocca a Werder Brema-Eintracht Francoforte.

Pronostici Calcio Europa 26-29 Agosto: 4a giornata di Ligue 1

Quarta giornata anche in Ligue 1, con la sfida tra Ajaccio-Lilla (venerdì alle ore 21:00) ad aprire le danze. I padroni di casa si trovano in fondo alla classifica, avendo fin qui conquistato un solo punto in 3 partite, mentre il Lilla ha ottenuto una vittoria all’esordio (4-1 con l’Auxerre), per poi andare incontro a un pareggio e una sconfitta. Favoriamo gli ospiti.

Il Lens, secondo in classifica (insieme al Marsiglia) a 7 punti, ospita il Rennes che, dopo aver perso all’esordio stagionale contro il Lorient (0-1), si è poi risollevato, ottenendo un pareggio (1-1 con il Monaco) e un successo nell’ultimo turno di campionato (2-1 con l’Ajaccio).

Il Marsiglia, è ospite di un Nizza in grande difficoltà, capace di portare a casa 2 punti in 3 giornate, grazie al doppio pareggio ottenuto contro Tolosa e Strasburgo nei primi 2 match di Ligue 1.

Il quarto turno del campionato francese si chiude domenica, alle 20:45, con la sfida tra i campioni in carica del PSG, unica squadra della Ligue 1 ancora a punteggio pieno (aspettando il recupero del Lione) e il Monaco, a metà classifica con 4 punti. La squadra di Christophe Galtier potrà contare su una straordinaria vena offensiva, avendo realizzato addirittura 17 reti in queste prime 3 giornate. Si tratta sempre di un classico del calcio francese ed una rete per parte potrebbe scapparci anche se la quota per il Gol Si @1.67 regala poco.

