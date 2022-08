Quote Sorteggi Conference League 2022-23, l’urna di Nyon ha sorteggiato i gironi della terza competizione UEFA. Dopo la vittoria della Roma alla prima edizione, anche in questa stagione un italiana può trionfare, la Fiorentina che si è qualificata ai danni del Twente e che è dietro solo a Villarreal e West Ham nelle lavagne delle quote antepost.

Quote Sorteggi Conference League 2022-23: Fiorentina tra i favoriti per la vittoria finale

La Fiorentina ha eliminato il Twente nelle qualificazioni e ora i viola si presentano tra le favorite per succedere alla Roma come vincitrice della seconda edizione della UEFA Conference League 2022-23. La squadra di Italiano ha pescato Basaksehir, Hearts, RFS Riga, un gruppo non male dove sulla carta i viola sono la squadra più forte.

La Fiorentina era in seconda fascia e rischiava di trovare sulla sua squadra subito Villarreal e West Ham che sono le uniche formazioni davanti ai viola nelle lavagne delle scommesse antepost per la vittoria finale, col Sottomarino Giallo che stacca di poco gli Hammers di Scamacca.

La Viola pesca invece come prima fascia l’Istanbul Basaksehir mentre dalla terza fascia arriva l’Heart of Midlothian Football Club, più comunemente noto come Hearts, squadra scozzese di Edimburgo di propierà popolare. Infine dall’ultima fascia ci sono i lettoni dell’RFS Riga, club piuttosto giovane, nato nel 2005. Nessun precedente europeo con nessuna di queste formazioni

Quote Sorteggi Conference League 2022-23: tutti i gironi

Dando un’occhiata agli altri gironi evidenziamo il Gruppo B dove a insidiare il West Ham ci sarà una formazione competitiva come l’Anderlecht.

Il girone più tosto però è forse il Gruppo D dove Partizan Belgardo, Colonia e soprattutto Nizza rappresentano tre contendenti al primo posto.

Vediamo tutti i gironi della prossima UEFA Conference League.

Tutte le quote sulla Conference League

