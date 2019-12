Pronostico Jupiler League: St.Liege-Gent, Antwerp-Anderlecht e partite della 21° giornata in Belgio il 26-27 dicembre 2019

Tra il 26 e il 27 dicembre 2019 in Belgio si gioca la 27° giornata di Jupiler League. Il grosso delle partite sono in programma a a Santo Stefano, compresa St.Liege-Gent che è la nostra free pick. Giovedì sera si chiude col botto: Antwerp-Anderlecht.

Tutto pronto per la 21^ giornata di Jupiler League, scommesse e pronostici vincenti calcio sulle sfide in programma il 26 e 27 dicembre, prendendo come riferimento le quote di Eurobet e SportPesa.

Analisi Jupiler League 21^ giornata

Il 21° turno del campionato scozzese prenderà il via con la sfida tra Genk-Eupen, poi a seguire i match tra Kortrijk-Cercle Brugge, Mouscron-KV Mechelen, Waasland-Beveren-St. Truiden, Club Brugge-Waregem, St. Liege-Gent, Charleroi-Oostende ed infine la sfida tra Antwerp-Anderlecht.

Focus totale sulla sfida tra Genk-Eupen, con padroni di casa all'8° posto e ospiti momentaneamente in 13^ posizione. Ci aspettiamo una sfida combattuta prevalentemente a centrocampo, ma attenzione alla maggiore qualità dei padroni di casa, reduci da sole due vittorie nell'ultimo mese di campionato.

Particolare attenzione anche al match tra Club Brugge-Waregem, con padroni di casa al comando della classifica a quota 46 punti e reduce da 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 gare di campionato. Ospiti al 6° posto, con all'attivo 31 punti in classifica, 31 gol fatti e 24 subiti. Consigliamo la giocata "1X+Under 3,5"

Pronostico St. Liege-Gent, scommessa Jupiler League campionato belga

Padroni di casa al 5° posto, reduci una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre gare di campionato. 37 gol fatti, 22 gol subiti: andamento leggermente altalenante, ma tutto sommato, positivo. Occhio alla compagine ospite, attualmente al 3° posto a quota 36 punti con uno score di 39 gol fatti e 23 subiti. Ci aspettiamo una sfida equilibrata e povera di gol. Occhio alla possibilità di tanti cartellini gialli, sarà una sfida combattuta prevalentemente a centrocampo. Pronostico: X2+UNDER 3,5 @1,60.

Articolo e pronostico di Salvatore Stella. Leggi i nostri altri studi e le scommesse quotidiane sui nostri canali Telegram: IL PROFETA.