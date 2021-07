Pronostici Jupiler League: inizia il campionato di calcio in Belgio. I consigli per le scommesse del 23-24-25 luglio 2021

In Belgio venerdì 23 luglio 2021 inizia la stagione di Jupiler League che continuerà per tutto il weekend fino a domenica 25 luglio. Vediamo le sfide più interessanti in programma e i nostri consigli per le scommesse.

ST LIEGE-GENK

La partita d’apertura del campionato Belga 21/22 vedrà affrontarsi due nobili del torneo, le quali hanno terminato la scorsa stagione rispettivamente al sesto e quarto posto. La formazione di Genk si trova ormai a giocarsi un posto in Europa da tempo, con buoni risultati soprattutto in EL ed è favorita per i tre punti qui: il 2 FISSO vale @2.30 EUROBET. I padroni di casa hanno terminato malamente le ultime giornate di Jupilier League 20/21 e arrivano da tre pareggi consecutivi nelle amichevoli pre-season, per questo spostiamo i favori verso gli ospiti pronosticando un X2 con almeno due reti totali (@1.52 SISAL).

LEUVEN-WARENGE

Di fronte due squadre dal recente passato differente, con Leuven che ha trovato la gran parte dei punti nell’ultima stagione in casa, mentre Warengem ne ha ottenuti di più giocando lontano dalle mura amiche, siglato la bellezza di 30 reti. Gara quindi che se dovesse seguire questa logica potrebbe vedere diverse reti: l’OVER 2.5 si trova @1.70 WILLIAM HILL.

BEERSCHOT VA-CERCLE BRUGGE

Pensare che Beerschot lo scorso anno ha accarezzato in un primo momento ambizioni importanti quali il raggiungimento dalla zona Champions e ha invece concluso la sua avventura al nono posto anche a causa dei troppi gol subiti (64). I verdi di Brugge invece, grazie ai punti ottenuti nelle ultime tre giornate, sono riusciti ad evitare la retrocessione che sembrava essere scontata. I viola padroni di casa hanno una rosa superiore e vorranno iniziare al meglio la stagione: l’1 FISSO paga @2.20 BET365.

OSTENDE-CHARLEROI

11 i punti che hanno diviso queste due squadre nel 20/21, con Ostende di gran lunga la migliore; 53 punti ottenuti a soli 3 dal Genk quarto. Mentre Charleroi ha trovato metà dei suoi punti totali in trasferta, più del 60% di quelli di Ostende sono arrivati qui. Il fattore casa potrebbe indirizzare l’ago della bilancia a favore di Ostende (1 fisso @1.75 EUROBET).

MECKELEN-ANTWERP

3.1 è il dato che racconta la media gol fatti/subiti della due compagini nello scorso anno, con 111 gol siglati in totale: insomma, due squadre che non badano troppo a difendersi, quanto a segnare un gol in più dell’avversario. Le quote appaiono equilibrate, col pareggio offerto da GOLDEBET @3.45. Potrebbe essere gara da almeno un gol per tempo, quota che troviamo su SISAL al valore di @1.50.

ANDERLECHT-ST GILLOISE

Ritrovare la vittoria per i bianco-viola per lasciare alle spalle una striscia negativa: sono infatti 11 le partite tra amichevoli e campionato in cui non arrivano i tre punti e incontrare in casa una neo promossa potrebbe essere un vantaggio non da poco. Bisognerà anche migliorare la fase offensiva, dato che lo scorso anno molto spesso Anderlecht ha faticato a trovare la via della rete (18 UNDER 2.5; 16 OVER 2.5). St Gilloise risentirà del contraccolpo che si verifica di frequente salendo di categoria? La vittoria di Anderlecht, squadra più forte e abituata a certi palcoscenici, vale @1.54 UNIBET.

