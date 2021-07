Pronostici Jupiler League: 2a giornata del campionato di calcio in Belgio dal 30 luglio al 1 agosto 2021

Si è tornati in campo anche in Belgio con la Jupiler League arrivata alla 2° giornata al via dal 30 luglio e che si chiuderà il primo agosto. Siamo andati ad analizzare le sfide più interessanti con quote, statistiche e consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Jupiler League

CHARLEROI-ST TRUIDEN

Due squadre pressochè simili, hanno ottenuto lo stesso numero di vittorie nello scorso campionato (11) e hanno subito tantissimi gol, fattore che denota una non perfetta fase difensiva. Charleroi favorito, ha vinto la prima gara dopo non avere trovato i 3 punti addirittura dal 3 Febbraio. St Truiden non perde da Aprile e sembra averne di più, per questo consiglio l’X2 alla quota @1.80 e il segno gol ospite si @1.40 (fonte BET365).

CERCLE BRUGGE-LEUVEN

In una gara equilibrata dove si affrontano due piccole del calcio belga, le quote sono molto allineate ed è complicato tirare fuori una vincente da qui. Lo scorso campionato ha sancito una miglior posizione di Leuven, con la squadra di Brugge salve solo grazie agli ultimi risultati ottenuti, ma gli ospiti in trasferta hanno faticato troppo. Per questo pronostichiamo un RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO CERCLE BRUGGE che vale @1.61 BET365.

EUPEN-ANDERLECHT

Troppo brutto questo Anderlecht per essere vero dopo i 3 gol subiti da una neopromossa. Prestazione opposta di Eupen che è andata a prendersi un punto importantissimo in casa dei campioni in carica. La condizione fisica sembra essere dalla parte dei padroni di casa e per questo diamo fiducia a Eupen: 1X in lavagna @1.79 GOLDBET.

ST GILLOISE-CLUB BRUGGE

Straripanti nella prima giornata, i ragazzi di Gilloise si sono presentati in maniera perfetta a questa Jupilier League sconfiggendo in casa loro la più quotata Anderlecht e cavalcherà l’onda dell’entusiasmo: non sarà semplice però affrontare i campioni in carica, corazzata del campionato che però ha iniziato con un solo punto (2-2 vs Eupen). Anche se i padroni di casa potrebbero trovare la via del gol, la nostra bilancia pende verso gli ospiti: la loro vittoria vale @1.60 SISAL.

WAREGEM-ST LIEGE

Doppio 1-1 maturato nella prima gara, le due formazioni si affrontano per cercare la prima vittoria stagionale. Waregem è squadra che concede tantissimi gol (69 in 34 turni) e in casa ne hanno subiti una media di 2.00 quando hanno giocato in casa, mentre lo Standard si diverte quando gioca in trasferta e punta a eliminare i tre pareggi consecutivi in tabella: la MULTIGOL 2-4 OSPITE potrebbe si regalare la vittoria, ma coprirebbe anche un possibile pareggio (@1.98 SISAL).

GENT-BEERSHOT

A sorpresa entrambe a quota 0 e sconfitte all’esordio, sono alla ricerca dei primi punti del torneo.

Super favorito il Gent, che ha perso solo un match giocato qui in 14 partite tra campionato e amichevoli, dovrebbe essere la partita perfetta per ottenere i 3 punti: 5-1 il risultato dello scorso anno quando si è giocato a Gent. Beershot è ancora una squadra acerba, che potrà migliore. Ci schieriamo dalla parte del Gent (1 FISSO che vale @1.36 BET365).

ANTWERP-KORTRIJK

Quando si incontrano le compagini di solito ha regalato partite divertenti con diversi gol, addirittura 10 i gol nelle gare di andata e ritorno dello scorso campionato. Anversa è squadra più tecnica con una rosa ampia, ma la sconfitta per 3-2 a Mechlen ha lasciato perplessi. Più semplice la gara vinta dagli ospiti contro una neopromossa, per questo non pronostichiamo segni fissi, ma scegliamo una quota con almeno 3 gol totali. OVER 2.5 @1.91 BWIN.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE. Visita il suo canale TELEGRAM gratuito dove trovi altre giocate di calcio e la novità, le pick sul tennis!