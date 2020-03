Pronostici Premier League Russia: Akhmat Grozny-Dinamo Mosca, Zenit-Ural, Tambov-Samara e partite della 22° giornata il 13-14-15-16 marzo 2020

In Russia si continua a giocare e da venerdì 13, fino a lunedì 16 marzo 2020, si gioca la 22° giornata di Premier League. La nostra free pick si concentra su Zenit-Ural in campo sabato nel primo pomeriggio.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Marathonbet e Snai.

Analisi e Pronostici Premier League Russia

La 22^ giornata della Premier League russa aprirà le danze con la sfida tra Akhmat Grozny-Din. Mosca, poi a seguire il match tra Orenburg-Sp. Mosca, Zenit-Ural, Arsenal Tula-Kazan, Sochi-Krasnodar, CSKA Mosca-Ufa, FK Rostov-Lok. Mosca ed infine la sfida tra Tambov-Samara.

Particolare attenzione al match tra Akhmat Grozny-Dinamo Mosca con padroni di casa leggermente inguaiati nei bassifondi della classifica e compagine ospiti in 7^ posizione. Ci aspettiamo una sfida povera di spettacolo e consigliamo la giocata "Under 2,5".

Focus totale anche sul match tra CSKA Mosca-Ufa, con padroni di casa attualmente in 5^ posizione e reduce 2 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria nell'ultimo mese di campionato. Ospiti in 8^ posizione con due vittorie, nelle ultime 5 gare.

Pronostico Zenit-Ural scommessa Premier League russa

Padroni di casa al comando della classifica con 47 punti, con 6 punti di vantaggio rispetto al Krasnodar, attualmente in 2^ posizione. 37 gol fatti, e solo 9 subiti: Zenite decisamente favorito, ma occhio all'ottima organizzazione difensiva dell'Ural. Ci aspettiamo un match gestito dai padroni di casa, ma non dominato in maniera totale. Pronostico: 1+OVER 1,5 @1,55.

Articolo e pronostico di SALVATORE STELLA.