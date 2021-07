Pronostici Calcio Russia: 2a giornata del campionato di Premier League russo dal 30 luglio al 2 agosto 2021

La settimana scorsa ha preso il via anche la Premier League in Russia che questo fine settimana ha in programma la seconda giornata. Siamo andati ad analizzare le partite più interessanti con quote, statistiche, ultime dai campi e consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Premier League Russia

ARSENAL TULA-RUBIN KAZAN

Arsenal si è salvato durante l’ultimo campionato grazie ai 23 punti a +1 dal retrocesso Volgrad: in casa è sicuramente una squadra più temibile rispetto a quando gioca lontano dalle mura amiche, dato che qui ha conquistato 22 punti su 23 ed incontra la formazione che ha ottenuto più punti in trasferta. Insomma, entrambe si trovano nelle loro migliori situazioni. Il Kazan ha iniziato meglio grazie ad una vittoria nella prima giornata, mentre Tula ha perso per 3-1 a Mosca contro il Lokomotiv. Pronostichiamo quindi un pareggio, risultato che non esce in tabella quando Arsenal gioca in casa dal 28 Novembre. (quota @3.20 EUROBET).

SAMARA-SPARTAK MOSCA

Neopromossi dalla seconda divisione, Samara si è presentata in R. Premier League con una sconfitta casalinga (1-2 Grozny) e punterà alla salvezza. Questo Spartak è invece alla caccia del titolo in bacheca dello Zenit e cercherà di fare meglio del secondo posto scorso: ultimi 5 scontri diretti a favore della squadra di Mosca e favoriti dalla comparazione quote (2 fisso @1.65 BET365). Dopo la sconfitta di Kazan, i rossi di Russia non possono sbagliare ancora e accendiamo la loro vittoria. Vittoria Spartak.

UFA-DINAMO MOSCA

25 punti di differenza tra le due compagini nel torneo 20/21, con esattamente Ufa che ha ottenuto la metà dei punti della Dinamo (25/50). I moscoviti giocheranno la seconda gara ancora in trasferta e sembrano trovarsi a loro agio anche grazie ai 3 punti guadagnati a Rostov, mentre Ufa sfrutterà il fattore casa per cercare una salvezza tranquilla. Gara difficile con pochi gol probabili, la MULTIGOL OSPITE 1-3 vale @1.55 SISAL.

CSKA MOSCA-LOKOMOTIV MOSCA

Il CSKA ha perso solo tre partite durante lo scorso campionato, di cui una proprio i rivali della Lokomotiv, i quali fuori casa hanno faticato parecchio perdendo 6 gare su 15. Entrambe a quota tre punti dopo la prima giornata, potrebbe essere derby da ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO, in lavagna a @1.75 SISAL.

URAL-NIZHNY NOVGOROD

Terzo attacco peggiore 20/21, con sole 7 vittorie per Ural che si presenta coi favori del pronostico contro i neo promossi di Novgorod: i 3 punti conquistati da quest’ultimi fanno ben sperare, anche se sarà difficile riconfermare una stagione come quella passata. Ural non deve perdere ancora per non dover rincorrere già ad inizio stagione e potrebbe essere gara chiusa e con pochi gol all’attivo: il pronostico UNDER 2.5 paga @1.66 WILLIAMHILL.

ROSTOV-ZENIT

Rostov riuscì a fermare in casa i futuri campioni in carica nel febbraio 2021 rimediando un 2-2 difficile da pronosticare e registrando l’unico pareggio casalingo dello Zenit. Non hanno iniziato bene quest’anno e in casa faticano più che in trasferta: attenzione quindi alla squadra di San Pietroburgo che sembra volersi riconfermare come primatista del torneo. Consigliamo il 2 FISSO @1.53 PLANETWIN.

KRASNODAR-KHIMKI

Un roboante 7-2 per il Kuban è stato il risultato sorprendente dell’ultimo scontro diretto tra le due, motivo per cui i padroni di casa sono largamenti favoriti. Eppure Khimki ha chiuso lo scorso campionato davanti ai rivali ottenendo però gran parte dei punti in casa: sarà quasi un’impresa vincere su questo campo e Krasnodar è alla ricerca di una vittoria in casa che manca da tempo. Andiamo con 1 FISSO che vale @1.46 GOLDBET.

