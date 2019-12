Pronostici Premiership: Hibernian-Rangers, Celtic-Aberdeen e partite della 19° giornata in Scozia il 20-21 dicembre 2019

Venerdì 20 dicembre alle ore 20:45 si apre la 19° giornata di Premiership scozzese con l'anticipo Hibernian-Rangers. Il resto delle partite sono in programma sabato, compresa Celtic-Aberdeen che è la sfida su cui ci siamo concentrati per la free pick.

Tutto pronto per la 19^ giornata di Premiership, scommesse e pronostici vincenti calcio sulle sfide in programma dal 20 al 21 dicembre, prendendo come riferimento le quote Eurobet e SportPesa.

Analisi Premiership 19^ giornata

Il 19° turno del campionato scozzese prenderà il via con la sfida tra Hibernian-Rangers, poi a seguire i match tra Celtic-Aberdeen, Hamilton-Hearts, Kilmarnock-Motherwell, Livingston-Ross County e infine il match tra St. Johnstone-St. Mirren.

Particolare attenzione al match tra Hibernian-Rangers, con padroni di casa al 6° posto a quota 22 punti e ospiti al al 2° posto a quota 41 punti a sole due lunghezze dalla capolista Celtic. Rangers decisamente favoriti: maggior qualità offensiva e maggior solidità difensiva: 47 gol fatti e 10 subiti, contrapposti ai 27 gol fatti e 31 subiti dai padroni di casa. Pochi dubbi e tante certezze: puntate forte sui Rangers.

Da monitorare molto attentamente anche la sfida tra Kilmarnock-Motherwell con padroni di casa al 5° posto e ospiti al 4° posto: ci aspettiamo un match sostanzialmente equilibrato. Ospiti leggermente superiori in fase offensiva, Kilmanorck organizzato meglio in fase difensiva, per gli amanti del rischio consigliamo la giocata "X fisso".

Pronostico Celtic-Aberdeen scommessa Premiership campionato scozzese

Padroni di casa al comando della classifica a quota 43 punti e reduce da ben 5 vittorie di fila nelle ultime 5 partite di campionato. 48 gol fatti e solo 9 subiti, difesa granitica e biancoverdi autentici candidati alla vittoria finale. Ospiti al 3° posto a quota 32 punti, ma decisamente inferiori al Celtic sia nella costruzione del gioco sia nelle giocate dei singoli. Non ci aspettiamo un match ricco di gol, ma padroni di casa decisamente favorito. Pronostico: 1+OVER 1,5.

Articolo e pronostico di Salvatore Stella.