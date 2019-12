Pronostico Premiership: Hearts-Hibernian, St. Mirren-Celtic e partite della 20a giornata in Scozia il 26 dicembre 2019

A Santo Stefano non si gioca solo in Inghilterra, ma il calcio britannico è in campo anche in Scozia, con la 20° giornata di Premiership che siamo andati ad analizzare, con free pick su St. Mirren-Celtic.

Tutto pronto per la 20^ giornata di Premiership, scommesse e pronostici vincenti calcio sulle sfide in programma il 26 dicembre, prendendo come riferimento le quote di Eurobet e SportPesa.

Analisi Premiership 20^ giornata

Il 20° turno del campionato scozzese prenderà il via con la sfida tra Hearts-Hibernian, poi a seguire i match tra Aberdeen-Livingston, Hamilton-St. Johnstone, Rangers-Kilmarnock, Ross County-Motherwell ed infine la sfida tra St. Mirren-Celtic.

Particolare attenzione al match tra Hearts-Hibernian, con padroni di casa fanalini di coda della classifica a quota 12 punti e reduci da 4 sconfitte consecutive. Ospiti al 7° posto e protagonisti di un campionato a corrente alternata, tre sconfitte nelle ultime 5 gare di campionato. Ci aspettiamo un match povero di gol, con ospiti leggermente favoriti.

Focus totale anche sul match tra Rangers-Kilmarnock, con padroni di casa al 2° posto e ospiti al 5° posto. Rangers decisamente favoriti: maggiore qualità offensiva e 4 vittorie e un solo pareggio nell'ultimo mese di campionato. Ospiti chiamati alla prova del nove per cercare di limitare i danni. Consigliamo la giocata "1+Over 2,5".

Pronostico St. Mirren-Celtic scommessa Premiership campionato scozzese

Particolare attenzione anche al match tra St-Mirren, attualmente al 9° posto in classifica e il Celtic, capolista del campionato a quota 49 punti e reduce da ben 5 vittorie consecutive nelle ultime 5 gare. Grinta, qualità e fase offensiva da record. Ci aspettiamo un match dominato dei biancoverdi senza alcun tipo di problema o apprensione. Pronostico: 2+OVER 2,5 @1,75.

