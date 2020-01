Pronostici Primeira Liga: Guimaraes-Benfica, Sporting-FC Porto e partite della 15° giornata in Portogallo il 4-5 gennaio 2020

In Portogallo si accendono i riflettori per la 15° giornata di Primeira Liga che aprirà il battenti sabato 4 gennaio con le prime quattro sfide mentre domenica 5 si completerà il turno con tanto di big match Sporting-FC Porto che è anche la nostra free pick.

Analisi 15^ giornata Primeira Liga

Il 15° turno del campionato portoghese prenderà il via con la sfida tra Aves-Santa Clara, poi a seguire i match tra Boavista-Portimonense, Belenenses-Braga, Guimaraes-Benfica, Ferreira-Moreirense, Rio Ave-Maritimo, Tondela-Gil Vicente, Sporting-FC Porto ed infine la sfida tra Famalicao-Setubal.

Particolare attenzione al match tra Boavista-Portimonense: padroni di casa al 9° posto, ospiti in piena bagarre retrocessione ancorati al 16° posto. Ci aspettiamo una sfida a senso unico, con il Boavista decisamente favorito. Occhio, però, all'ultimo mese di campionato dei padroni di casa, condito da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. Ci aspettiamo un match equilibrato.

Focus totale anche sul match tra Guimaraes-Benfica. Padroni di casa al 5° posto, ospiti in testa alla classifica. Guimaraes reduce da una sola vittorie nelle ultime 5 gare di campionato, Benfica rullo compressore: 5 vittorie di fila nell'ultimo mese di Primeira Liga, 4 punti di vantaggio sul Porto, attualmente 2°, 37 gol fatti e solo 5 subiti. Ci aspettiamo un match dominato dalla compagine ospite.

Pronostico Sporting-FC Porto, campionato portoghese

Padroni di casa al 3° posto e reduci da 3 vittorie nelle ultime 5 giornate di campionato. 26 punti, 24 gol fatti e 15 subiti. Occhio alla maggiore superiorità e organizzazione offensiva della compagine ospite. Porto 2° in classifica e reduce da 4 vittorie e un pareggio nell'ultimo mese, 28 gol fatti e solo 6 subiti. Biancoblù decisamente favoriti, soprattutto per la miglior condizione fisica. Pronostico: X2+GOL @1,90.

