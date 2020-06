Pronostici Primeira Liga: torna il calcio in Portogallo, vediamo analisi, consigli e scommesse sulla 25a giornata dal 3 al 7 giugno 2020

Torna il campionato di calcio portoghese di Primeira Liga che si era interrotto alla 24° giornata. Il 25° turno riprende mercoledì sera con Portimonense-Gil Vicente e Famalicao-FC Porto e continuerà fino a domenica.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sul ritorno della Primeira Liga in Portogallo con quote prese da Betaland e Snai.

Analisi e Pronostici 25a giornata Primeira Liga - Portogallo

In Portogallo si torna in campo mercoledì sera con Portimonense - Gil Vicente. Padroni di casa a caccia di punti visto che al momento sarebbero retrocessi, a -6 dal Ferreira. Molto meglio la stagione del Gil Vicente tranquillo a centro classifica. Oggi gli ospiti sono senza Fernando Fonseca e Lourency mentre per i padroni di casa mancheranno due centrocampisti importanti come Cunha Sá e Bruno Costa, ma col nuovo mister Paulo Sérgio e la maggior motivazione, vi invito a considerare la Doppia Chance 1X @1.40 per i padroni di casa, giocata spendibile in multiple.

Ancora mercoledì si gioca anche Famalicao-FC Porto. Torna subito in campo la capolista Porto che anche quest'anno sta correndo un testa a testa per il titolo che al momento la vede avanti di un solo punto sullo storico rivale, il Benfica. Il Porto ha il secondo miglior attacco del campionato ma attenzione pure al Famalicao che a sua volta gioca un buon calcio offensivo con giocatori come Fábio Martins, Pedro Gonçalves e Diogo Gonçalves anche se dietro tende a concedere troppo e al momento si trova a -5 dalla zona Europa che sarebbe un grande risultato per questa squadra. Oggi però andiamo con la COMBOBET 2+OVER 1.5 @1.70 (stake 1). Il Porto è senza Marcano e Alex Telles dietro.

Passiamo a giovedì con 3 partite in programma, al via con Maritimo - Vitoria Setubal. Il Maritimo rischia grosso e ha perso 3 partite di fila ma rimane una squadra al pari del Setubal, e forse anche superiore. Gli ospiti hanno solo 4 punti in più degli avversari e non vincono da 6 giornate in campionato. All'andata a Setubal è finita 0-0. Preferiamo il Maritimo ma non vogliamo rischiare troppo e prendiamo 1 DNB (Rimborso in Caso di Pareggio) @1.60.

Ci concentriamo su Benfica - Tondela con i padroni di casa chiamati a vincere visto che prima della pausa avevano rallentato con 2 pareggi, perdendo così il primo posto in classifica. Il Tondela non vince da 5 turni in campionato e ha sempre perso negli ultimi 3 testa a testa col Benfica, compreso lo 0-1 interno all'andata. La quota sotto @1.20 per i padroni di casa è comunque ingiocabile e alla ripresa non vogliamo rischiare degli handicap.

Da vedere anche Guimaraes - Sporting Lisbona con gli ospiti che stavano giocando una stagione sotto le attese ma forse sono la squadra che più ha beneficiato dello stop per l'emergenza Covid, con Ruben Amorim che ha avuto tempo per spiegare il proprio gioco allo Sporting attualmente al 4° posto, l'ultimo valido per l'Europa e non centrare nemmeno la EL sarebbe un grande fallimento per questa squadra. Il Guimaraes è una delle inseguitrici a -5 punti, e al contrario dello Sporting, probabilmente ha odiato il tempismo della pausa visto che era in grande forma con 3 vittorie di fila. Sfida da tripla, non facile.

Venerdì tocca a Santa Clara-Braga e Aves-Belenenses mentre sabato sono in campo Boavista-Moreirense. Il turno si completerà domenica con Rio Ave-Ferreira. Di queste partite dal venerdì a domenica, parleremo più avanti nel podcast BETITALIAWEB DAILY SHOW su YOUTUBE, e nei nostri canali TELEGRAM dove andremo ad aggiungere giocate e pronostici visto che al momento è ancora presto per giocare anche sulle partite del fine settimana. Dobbiamo prima raccogliere più informazioni e vedere anche un pò i movimenti di mercato nelle prossime ore.

FREE PICK PRIMEIRA LIGA

Famalicao-FC Porto: COMBOBET 2+OVER 1.5 @1.70 (stake 1)

Maritimo - Vitoria Setubal: 1 +0 (AH) @1.60 (stake 1)

TIPS PRIMEIRA LIGA

Portimonense - Gil Vicente: 1X @1.40

Articolo e pronostici di DARTAGNAN.