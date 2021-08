Pronostici Liga Portugal: inizia il campionato lusitano. Chi la spunterà tra le candidate Porto, Sporting Lisbona e Benfica?

Analisi gara per gare di tutte le gare valevoli per la prima giornata di calendario portoghese la Liga Portugal che anche quest'anno apre col trio di grandi squadre lusitane, come al solito favorite per il titolo. Chi la spunterà tra Porto, Sporting Lisbona e Benfica nella stagione 2021-22?

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Liga Portugal

SPORTING LISBONA-VIZELA

Tornano in campo per la prima giornata di campionato i campioni in carica dello Sporting che affronteranno i neo promossi del Vizela. Il miglior attacco della scorsa Serie B si presenta ai nastri di partenza da super sfavorita per questa gara (@5.50 WILLIAMHILL la loro vittoria): non hanno ancora vinto una partita nel precampionato, mentre lo Sporting ha ottenuto 4 vittorie ed un solo pareggio. Un gol in entrambi i tempi per i padroni di casa si trova @1.93 GOLDBET.

AROUCA-ESTORIL

Entrambe new entry della Liga 21/22, che si sono affrontate nello scorso anno con il doppio risultato di 1-0 in favore di una e dell’altra, motivo per cui anche qui la gara sarà equilibrata. Poche le gare disputate prima di questa, per questo ci schieriamo dalla parte dei padroni di casa: 1X in lavagna UNIBET @1.33.

MOREIRENSE-BENFICA

Benfica reduce dal terzo posto dello scorso torneo e impegnato nelle qualificazioni alla UCL, incontra Moreirense nella prima giornata. I neopromossi hanno disputato la prima fase della coppa di Portogallo lo scorso 25 Luglio e sono stati eliminati dopo i tempi supplementari contro Penifiel. La doppia sfida infrasettimanale europea potrà regalare speranze ai padroni di casa: 2+OVER 1.5 che paga @1.66 BET365.

MARITIMO-BRAGA

Il Maritimo lo scorso campionato si è salvato col quart’ultimo posto in graduatoria ed in casa ha faticato molto: solo 10 gol realizzati tra le mura amiche in 17 partite. Conosciamo già meglio la squadra di Braga, quarto posto per loro e desiderosi di migliorare questa posizione in classifica: gioca meglio in casa, anche se poco differente il rendimento dei gol tra fuori e dentro le mura amiche. Pronostichiamo il 2 fisso del Braga @1.75 BET365.

GUIMARES-PORTIMONENSE

Solo vittorie per Guimares in queste gare di avvicinamento alla stagione, segno di un momento di forma esaltante che parte favorita in questa sfida. Portimonense ha trovato la vittoria contro Academica dopo 4 pareggi consecutive, ma è uscito sconfitto nell’ultima gara contro Boavista. Consigliamo la vittoria dei padroni di casa @1.99 EUROBET.

TONDELA-SANTA CLARA

Unico pronostico per questa partita della redazione vede un pareggio tra le due squadre poiché Tondela non trova il pareggio da Dicembre 2020 in casa, mentre Tondela non pareggia in trasferta da Febbraio: X @3.20 BWIN.

PORTO-BELENENSES

Entriamo decisi su quella che sulla carta appare la squadra più forte di tutto il campionato, che dopo diverse amichevoli di livello vorranno iniziare al meglio soprattutto giocando in casa. Belenenses ha scelto di giocare un’ultima partita 4 giorni prima di questa gara in amichevole contro la Roma, uscendo sconfitti per 3-1. 1PT+1FINALE in lavagna GOLDBET @1.65.

