Pronostici Super League: Olympiakos-AEL Larissa, Panionios-PAOK e partite della 15° giornata in Grecia il 18 e 19 dicembre 2019

Turno infrasettimanale in Grecia con la 15° giornata di Super League tra mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre 2019.

Tutto pronto per la 15^ giornata di Super League, scommesse e pronostici vincenti calcio sulle sfide in programma dal 18 al 19 dicembre, prendendo come riferimento le quote di Eurobet.

Analisi Super League 15^ giornata

Il 15° turno del campionato greco prenderà il via con la sfida tra Xanthi-Panetolikos, poi a seguire le sfide tra OFI Crete-Panathinaikos, Olympiakos-AEL Larissa, AEK-Asteras T., Atromitos-Lamia, Aris-Volos e infine il match tra Panionios-PAOK.

Focus totale sul match tra Xanthi-Panetolikos, con padroni di casa attualmente al 7° posto, ma reduci da ben 4 sconfitte nelle ultime 5 gare di campionato. Andamento decisamente negativo, ma attenzione agli ospiti, inguaiati in ultima posizione e reduci da 3 sconfitte consecutive. Nessuna vittoria nell'ultimo mese di campionato. Ci aspettiamo un match povero di gol, ok alla giocata "Under 2,5".

Occhi puntati anche sulla sfida tra AEK-Asteras T., con padroni di casa al 3° posto, reduci da 2 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime 5 partite di campionato e ospiti, attualmente in 12^ posizione, con nessuna vittoria all'attivo nell'ultimo mese di campionato.

Pronostico Olympiakos-AEL Larissa scommessa Super League campionato greco

Padroni di casa in testa alla classifica e reduci da 3 vittorie e due pareggi nelle ultime 5 sfide di campionato. 34 punti, 28 gol fatti e solo 5 gol subiti, difesa granitica e favori del pronostico tutti in favore dei biancorossi. Ospiti attualmente al 12° posto con un andamento decisamente altalenante con una vittoria che manca da oltre un mese. Pochi dubbi e tante certezze, padroni di casa decisamente favoriti. Pronostico: 1+NOGOL @1,75.

