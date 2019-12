Pronostici Super League: Asteras-Xanthi, PAOK-Atromitos e partite della 16° giornata in Grecia dal 21 al 23 dicembre 2019

Dopo il turno infrasettimanale torna subito in campo la Super League, il principale campionato di calcio greco, con la 16° giornata da sabato 21 a lunedì 23. La nostra free pick si concentra proprio sul posticipo di lunedì sera: PAOK-Atromitos.

Tutto pronto per la 16^ giornata di Super League, scommesse e pronostici vincenti calcio sulle sfide in programma dal 21 al 23 dicembre, prendendo come riferimento le quote di Eurobet e Marathonbet.

Analisi Super League 16^ giornata

Il 16° turno del campionato greco prenderà il via con la sfida tra Asteras T.-Xanthi, poi a ruota i match tra Lamia-AEK, AEL Larissa-Panionios, Panetolikos-OFI Crete, Volos-Olympiakos, Panathinaikos-Aris ed infine il match tra PAOK-Atromitos.

Dopo il turno infrasettimanale, campionato greco pronto ad entrare ancora più nel vivo. Particolare attenzione alla sfida tra Volos-Olympiakos, con ospiti ancora in cima alla classifica e candidata numero uno, insieme al PAOK, alla vittoria finale del torneo. Poche aspettative da parte dei padroni di casa, ci aspettiamo una sfida comandata e gestita in maniera maniacale da parte della compagine ospite. Consigliamo la giocata "2+No Gol".

Particolare attenzione anche al match tra Lamia-AEK, con padroni di casa attualmente stanziati al centro classifica senza particolari pretese e obiettivi e compagine ospite al 3° posto pronto a difendere con le unghie l'attuale posizione. AEK decisamente favorito, giusto rischiare il "2 fisso".

Pronostico PAOK-Atromitos scommessa Super League campionato greco

Stesso discorso fatto per l'Olympiakos, padroni di casa attualmente in cima alla classifica e chiamato a difendere lo status da numero uno. Ospiti al 9° posto e leggermente inguaiati in zona retrocessione. Pochi dubbi e tante certezze: ci aspettiamo un match dominato dal PAOK per tutta la durata dell'incontro. Pronostico: 1+OVER 2,5+NOGOL @2,10.

