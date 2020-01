Pronostici Super League: AEL Larissa-Aris, PAOK-AEK Atene e partite della 18° giornata in Grecia l'11 e 12 gennaio 2020

Nel fine settimana del 11 e 12 gennaio 2020 in Grecia si gioca la 18° giornata di Super League con 3 partite al sabato e le restati 4 alla domenica, compresa l'interessante sfida PAOK-AEK che è anche la free pick di questo turno.

Tutto pronto per la 18^ giornata di Super League, scommesse e pronostici vincenti calcio sulle sfide in programma dal 11 al 12 gennaio, prendendo come riferimento le quote di Eurobet e Betway.

Analisi Super League 18^ giornata

Il 18° turno del campionato greco prenderà il via con la sfida tra Volos-Xanthi, poi a seguire le sfide tra AEL Larissa-Aris, Panetolikos-Atromitos, Asteras T.-OFI Crete, Lamia-Olympiakos, Panathinaikos-Panionios ed infine il match tra PAOK-AEK.

Massima attenzione al match tra AEL Larissa-Aris, con padroni di casa al 10° posto e ospiti al 4° posto. Ci aspettiamo una sfida equilibrata con ospiti leggermente favoriti grazie al maggior tasso tecnico-qualitativo.

Focus totale anche sul match tra Lamia-Olympiakos, con padroni di casa all'8° posto e ospiti al comando della classifica a quota 41 punti, ad una sola lunghezza dal PAOK, secondo in classifica. Olympiakos decisamente favorito: 4 vittorie nelle ultime 5 gare di campionato, 33 gol fatti e solo 6 subiti.

Pronostico PAOK-AEK , scommessa Super League campionato greco

Padroni di casa al 2° posto ad una sola lunghezza dalla capolista Olympiakos. PAOK reduce da 4 vittorie, ma da una recente sconfitta nella 17^ giornata di campionato: 37 gol fatti e 17 subiti. Ospiti al 3° posto con un ruolino di marcia decisamente sorprendente: 4 vittorie ed un pareggio nell'ultimo mese di campionato. Ci aspettiamo un match equilibrato, ma povero di gol. Pronostico: 1X+UNDER 3,5 @1,55

Articolo e pronostico di SALVATORE STELLA. Seguici ogni giorno anche su TELEGRAM alla pagina BAR SPORT WEB.