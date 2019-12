Pronostici Super Lig: Antalyaspor-Ankaragucu, Genclerbirligi-Sivasspor, Konyaspor-Trabzonspor e partite della 16° giornata in Turchia dal 20 al 23 dicembre 2019

Fine settimana di calcio anche in Turchia con la 16° giornata di Super Lig che sarà aperta venerdì dall'anticipo Antalyaspor-Ankaragucu e sarà chiusa dal doppio posticipo del lunedì (Denizlispor-Alanyaspor e Konyaspor-Trabzonspor). In mezzo le partite del sabato (tra cui la nostra free pick Genclerbirligi-Sivasspor) e della domenica.

Tutto pronto per la 16^ giornata di Super Lig, scommesse e pronostici vincenti calcio sulle sfide in programma dal 20 al 23 dicembre, prendendo come riferimento le quote di Eurobet e Marathonbet.

Analisi Super Lig 16^ giornata

Il 16° turno del campionato turco aprire le danze con la sfida tra Antalyaspor-Ankaragucu, poi a seguire le sfide tra Yeni Malatyaspor-Rizespor, Kasimpasa-Gaziantep, Goztepe-Galatasaray, Genclerbirligi-Sivasspor, Kayserispor-Basaksehir, Fenerbahce-Besiktas, Denizlispor-Alanyaspor e infine il match tra Konyaspor-Trabzonspor.

Particolare attenzione al match tra Goztepe-Galatasaray, con padroni di casa al 9° posto e ospiti al 6° posto. Galatasaray delusione assoluta di questo inizio di stagione, soprattutto per via della grande qualità sia in mezzo al campo sia in attacco. Ci aspettiamo un match equilibrato, ma sarà una delle ultime chiamate per la compagine ospite per riacciuffare il treno dei vertici della classifica.

Focus totale anche sul match tra Fenerbahce-Besiktas, con padroni di casa al 5° posto e reduce da una sconfitta, tre pareggi e una vittoria nell'ultimo mese di campionato e ospiti attualmente al 2° posto, reduci da una sconfitta nell'ultimo turno di Super Lig e da 4 precedenti vittorie. Besiktas decisamente favorito, consigliamo la giocata: "X2+Under 3,5".

Pronostico Genclerbirligi-Sivasspor, scommessa Super Lig campionato turco

Padroni di casa al 12° posto in classifica e reduci da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 5 gare di campionato: ci aspettiamo un match sostanzialmente a senso unico, considerato il grande stato di forma della compagine ospite, attualmente al 1° posto e reduce da 5 vittorie di fila, 33 punti, +6 sulla seconda in classifica, 32 gol fatti e 14 subiti. Sivasspor assoluta rivelazione di questo inizio di stagione. Pronostico: 2+NOGOL @1,70.

Articolo e pronostico di Salvatore Stella. Per altri studi e free pick quotidiane seguiteci anche su Telegram al canale IL PROFETA.