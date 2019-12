Pronostici Super Lig: Besiktas-Genclerbirligi, Sivasspor-Goztepe e partite della 17° giornata in Turchia dal 27 al 29 dicembre 2019

Subito dopo Natale si torna in campo in Turchia con la 17° giornata di Super Lig dal 27 al 29 dicembre 2019. Si inizierà con l'anticipo Besiktas-Genclerbirligi fino a Rizespor-Fenerbahce ultima partita in programma anche se la nostra free pick è su Sivasspor-Goztepe.

Tutto pronto per la 17^ giornata di Super Lig, scommesse e pronostici vincenti calcio sulle sfide in programma il 26 e 27 dicembre, prendendo come riferimento le quote di Eurobet e SportPesa.

Analisi Super Lig 17^ giornata

Il 17° turno del campionato turco aprire le danze con la sfida tra Besiktas-Genclerbirligi, poi a seguire i match tra Ankaragucu-Denizlispor, Basaksehir-Kasimpasa, Trabzonspor-Kayserispor, Galatasaray-Antalyaspor, Sivasspor-Goztepe, Alanyaspor-Konyaspor, Gaziantep-Yeni Malatyaspor ed infine il match tra Rizespor-Fenerbahce.

Particolare attenzione alla sfida tra Besiktas-Genclerbirligi, con padroni di casa al 4° posto e ospiti al 13° posto. Match sulla carta già praticamente segnato, soprattutto per via della grande qualità offensiva dei padroni di casa, occhio però alle ultime due sconfitte consecutive del Besiktas. Ospiti condannati alla sconfitta: occhio alle possibili sorprese.

Focus totale anche sulla sfida tra Rizespor-Fenerbahce, con padroni di casa al 12° posto a quota 20 punti e ospiti al 3° posto a quota 28 punti, ma reduci da due sole vittorie nell'ultimo mese di campionato. Cosa ci aspettiamo? Puntate forte sulla giocata "2", il Fenerbahce avrà bisogno di riprendere il suo cammino verso il vertice della classifica.

Pronostico Sivasspor-Goztepe, scommessa Super Lig campionato turco

Padroni di casa al comando della classifica del campionato turco e attualmente a quota 34 punti. 34 gol fatti e 16 subiti, +4 punti sulla seconda in classifica. Occhio agli ospiti: 12° posto, 20 punti in classifica e ben 3 sconfitte nell'ultimo mese di Super Lig. Ci aspettiamo una sfida dominata totalmente dalla compagine di casa. Pronostico: 1+OVER 2,5 @1,80.

