Pronostici Super Lig: Ankaragucu-Rizespor, Galatasaray-Besiktas, Antalyaspor-Sivasspor e partite della 26° giornata in Turchia il 13-14-15-16 marzo 2020

In Turchia va in scena la 26° giornata di Super Lig da venerdì 13 a lunedì 16 marzo 2020. La nostra free pick si concentra sul big match di domenica: Galatasaray-Besiktas.

Analisi e Pronostici Super Lig

Il 26° turno del campionato turco aprire le danze con la sfida tra Ankaragucu-Rizespor, poi a seguire i match tra Kasimpasa-Goztepe, Denizlispor-Genclerbirligi, Alanyaspor-Gaziantep, Konyaspor-Fenerbahce, Kayserispor-Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Basaksehir, Galatasaray-Besiktas ed infine la sfida tra Antalyaspor-Sivasspor.

Particolare attenzione al match tra Konyaspor-Fenerbahce con padroni di casa al 15° posto e reduci da 4 pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato. Ospiti al 7° posto, con zero vittorie nell'ultimo mese di Super Lig.

Focus anche sul match tra Trabzonspor-Basaksehir, vero e proprio scontro scudetto: padroni di casa al 2° posto in classifica a -3 punti dalla capolista. Ospiti chiamati a difendere con le unghie il primato. Occhio ai numeri, Trabzonspor: 55 gol fatti 26 subiti. Basaksehir: 49 gol fatti, 24 subiti. Ci aspettiamo un match ricco di spettacolo, ma povero di gol. Consigliamo la giocata "Under 2,5".

Pronostico Galatasaray-Besiktas , scommessa Super Lig campionato turco

Padroni di casa in 3^ posizione e reduci da 1 pareggi e ben 4 vittorie nelle ultime cinque partite di campionato. 44 gol fatti, 29 subiti, ci aspettiamo un match dominato dalla compagine di casa. Ospiti in 5^ posizione a quota 43 punti e reduci da 2 vittorie consecutive. Basterà per mettere in seria difficoltà i giallorossi? Pronostico: 1X+GOL @1,90.

