Pronostico Goztepe-Rizespor: analisi e scommesse sul recupero della 21° giornata di Super Lig in Turchia il 17/03/2020

Si continua a giocare come niente fosse (e a porte aperte) il campionato di calcio in Turchia, e martedì 17 marzo 2020 va in scena addirittura il recupero della 21° giornata di Super Lig: Goztepe-Rizespor.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e Marathonbet.

Analisi e Pronostici Goztepe-Rizespor

In Turchia non solo continua normalmente il campionato, ma si ha pure il tempo di giocare dei recuperi, come questa sfida in programma martedì 17 marzo 2020, alle ore 18:00 dal Gürsel Aksel Stadyumu di Izmir, campo di casa del Goztepe che giocherà questa sfida senza gli indisponibili Gurler e Ozturk. Il Goztepe è sceso al 8° posto dopo le ultime 3 sconfitte in cui questa squadra non ha segnato nemmeno una rete.

Il Rizespor è in corsa salvezza al 16° posto con 25 punti (9 in meno del Goztepe) e non ha vinto nemmeno una delle ultime 7 partite di campionato (2 pareggi e 5 sconfitte).

All'andata è finita 0-0, 3° Under consecutivo e 5 Under nelle ultime 6 sfide tra Goztepe e Rizespor. Oggi favorisco la vittoria GOZTEPE @1.86 (stake 2) e anche UNDER 2.5 @1.81 (stake 2).

Segui tutti gli aggiornamenti sui nostri canali TELEGRAM: BAR SPORT WEB e BETITALIAWEB DREAM TEAM per non perderti tutte le giocate della nostra redazione sui campionati ancora in corso.