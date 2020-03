Pronostici Super Lig: Fenerbahce-Kayserispor Goztepe-Trabzonspor e partite in Turchia dal 20 al 22 marzo 2020

Si gioca a porte chiuse, ma si continua comunque a giocare in Turchia, con un fine settimana che ha in programma la 27° giornata di Super Lig da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Marathonbet ed Eurobet.

Analisi e Pronostici Super Lig Turchia

La 27° giornata di Super Lig si apre venerdì 20 marzo 2020, alle ore 18:00 con Fenerbahce-Kayserispor. Padroni di casa nettamente favoriti @1.30 anche se il blasonato club turco sta giocando una stagione difficile e tra coppa e campionato non vince da 6 partite (0-2-4). Il Kayserispor è ultimo ma ha perso solo 1 delle ultime 6 partite (3-2-1). Il Fenerbahce potrebbe tornare alla vittoria, ma la quota non ha valore.

Passiamo alle free pick con Besiktas-Antalyaspor e prendiamo gli ospiti con +1.25 di Asian Handicap (Vinci se la tua squadra pareggia o vince la partita. Se perde di un gol di differenza,la tua puntata è divisa in due. Una metà è considerata come vittoria, l'altra come pareggio e ti viene rimborsata). Il Besiktas ha bisogno di punti per riagganciare il Sivasspor al 4° posto ma l'Antalyaspor arriva proprio dalla vittoria sul Sivasspor e in campionato non perde da 8 giornate mentre il Besiktas ne ha vinta solo 1 nelle ultime 9. I padroni di casa saranno senza il loro miglior attaccante, Yılmaz (squalificato) ma non c'è neanche Douglas Pereira e sono in dubbio pure Gönül e Pedro Rebocho. Antalyaspor con l'11 migliore potrà giocarsela in questo momento e in queste condizioni.

Passiamo a Rizespor - Galatasaray su cui diamo due giocate, la vittoria degli ospiti e l'Over 2.5. Il Rizespor è terzultimo e non vince da 9 giornate (0-2-7) mentre il Galatasaray ha perso solo 1 delle ultime 16 partite e cerca punti per allontanare il Sivasspor e recuperare sul duo di testa: Trabzonspor e Basaksehir. All'andata è finita 2-1 per il Galatasaray, un risultato su cui puntiamo anche oggi.

Basaksehir - Alanyaspor. 5 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 6 partite del Basaksehir in tutte le competizioni, con la squadra di Istanbul che in campionato cerca punti visto che al momento si gioca il primato col Trabzonspor con cui è pari a 53 punti, solo 3 in più del Galatasaray. L'Alanyaspor è al 6° posto ma in trasefrta non ha un grande rendimento costante (4-4-4) e ha vinto solo 1 volta in 7 sfide contro il Basaksehir che secondo noi in casa vincerà. Al Fatih Terim Stadium il Basaksehir ha perso solo una volta (9-3-1) e ha vinto le ultime 5 con 16 gol segnati e soli 4 concessi.

Chiudiamo parlando di Goztepe-Trabzonspor, partita interessante ma su cui non scommettiamo anche se gli ospiti sono favoriti @2.20 contro i padroni di casa @3.15 (X @3.50). Il Trabzonspor è al comando del campionato come abbiamo già visto, e ha anche il miglior rendimento in trasferta dell'intera Super Lig (6-5-1). Il Goztepe non ha grandi motivazioni visto che è a centro classifica in 8° posizione e dopo 3 sconfitte è tornato alla vittoria (che ci ha mandato in cassa) col 2-0 nel recupero settimanale contro il Rizespor. Negli ultimi 3 precedenti ha sempre vinto la squadra in trasferta, compreso l'1-0 dell'andata del Goztepe al Gürsel Aksel Stadyumu.

FREE PICK SUPER LIG

📌Besiktas-Antalyaspor: 2 +1.25 (AH) @1.72 (stake 2)

📌Rizespor - Galatasaray: 2 @1.77 (stake 2)

📌Rizespor - Galatasaray: OVER 2.5 @1.92 (stake 2)

📌Basaksehir - Alanyaspor: 1 @1.85 (stake 2)

Articolo e pronostico di Dartagnan.